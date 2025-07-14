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System ChromeOS przejdzie metamorfozę. Google zdradza swoje plany, które dotkną przyszłe Chromebooki

Natan Faleńczyk | 14-07-2025 21:40 |

System ChromeOS przejdzie metamorfozę. Google zdradza swoje plany, które dotkną przyszłe ChromebookiWśród systemów operacyjnych dla komputerów prym niezmiennie wiedzie Windows (11). Do liczącej się dla wielu osób mniejszości należy z kolei macOS oraz dystrybucje oparte na jądrze Linux. Jeszcze bardziej niszowym rozwiązaniem, które nadal jest całkiem rozpoznawalne, jest ChromeOS, z którym można się spotkać na laptopach nazywanych Chromebookami. Jeden z pracowników Google poinformował właśnie, że system ten przestanie istnieć... w pewnym sensie.

Chromebooki znane są z tego, że na ich pokładzie działa ChromeOS. Google wskazało, że system ten zostanie połączony z innym rozwiązaniem od tej firmy znanym ze świata smartfonów i tabletów.

System ChromeOS przejdzie metamorfozę. Google zdradza swoje plany, które dotkną przyszłe Chromebooki [1]
Źródło: Google

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Informacje, na których opiera się ten materiał, pochodzą z wywiadu, który przeprowadził jeden z redaktorów z portalu TechRadar (Lance Ulanoff) z Sameerem Samatem, który zajmuje dość istotne stanowisko w firmie Google (President of Android Ecosystem). Samat przyznał w nim, że w planach wspomnianego przedsiębiorstwa jest połączenie systemu ChromeOS i Androida, aby stworzyć jedną platformę. Taki rozwój wydarzeń może się wydawać dość zaskakujący, choć z drugiej strony sam ChromeOS i tak umożliwiał już uruchamianie aplikacji z Androida, a do tego prezentuje się jak desktopowa odsłona tego mobilnego systemu. Połączenie tych dwóch rozwiązań może się więc okazać całkiem korzystnym posunięciem.

System ChromeOS przejdzie metamorfozę. Google zdradza swoje plany, które dotkną przyszłe Chromebooki [2]
Źródło: Google

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Czy taka zmiana nie wpłynie jednak negatywnie na wymagania sprzętowe, jak zauważyli czytelnicy portalu Android Authority? Jak może ostatecznie wyglądać taka fuzja? Na odpowiedź na te i inne pytania trzeba po prostu poczekać. Sameer nie wypowiedział się bowiem szczegółowo na temat tego rozwiązania ani nie zdradził dokładnie, kiedy zostanie ono wprowadzone na rynek. Aktualnie można więc jedynie pospekulować: sekcja komentarzy jak zawsze pozostaje w tym aspekcie otwarta dla wszystkich Czytelników.

Źródła: TechRadar, GSMArena, Android Authority, Ikona: Flatikon/Freepik, Grafika mobilna: Andrew Neel/Unsplash (edytowana)

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