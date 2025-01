Acer Chromebook Plus - do serii notebooków z systemem ChromeOS dołączają nowe modele. Będzie dużo wydajniej

W dzisiejszych czasach spora część osób korzysta z notebooków ze względu na specyfikę swojej pracy lub ewentualnie mniejsze wymagania co do komputera. Takie osoby nie potrzebują najwyższej wydajności, która przydałaby się choćby do gier, ponieważ skupiają się na lekkiej rozrywce i tzw. pracy biurowej. Dla omawianych użytkowników Acer przygotował nowe laptopy z linii Chromebook Plus. Różnią się one od siebie zastosowanym procesorem, a także przekątną ekranu. Zapewnią jednak podobne doświadczenia z użytkowania.

Acer zaprezentował nowe notebooki do pracy oraz nauki z linii Chromebook Plus. Urządzenia będą dużo bardziej wydajne od innych, które wykorzystują system ChromeOS, a przy tym są relatywnie dobrze wycenione.

Pierwszy z omawianych modeli to Acer Chromebook Plus 514. Jednostka ta posiada 14-calową matrycę IPS o przekątnej 1920 x 1200 px, a więc mamy do czynienia z proporcjami ekranu 16:10. Za wydajność będą odpowiadać procesory z serii AMD Ryzen, z kolei najwyższym możliwym układem będzie AMD Ryzen 7520C z zintegrowanym układem graficznym opartym na architekturze AMD RDNA 2 (Zen 2). Całość dopełni maksymalnie 16 GB pamięci RAM oraz nośnik SSD o pojemności do 256 GB. Jako że notebooki z tej serii są przeznaczone do pracy i nauki, to możemy liczyć na spory czas pracy na akumulatorze - producent zapewnia, że urządzenie może wytrzymać do 12 godzin pracy bez ładowania. Mamy także dostęp do kamery, która nagra wideo w rozdzielczości Full HD, a za poprawę jakości wideorozmów odpowiadać będą algorytmy SI. W kwestii domowej rozrywki również się nie zawiedziemy, albowiem głośniki wspierane są technologią DTS Audio. Oprócz tego możemy skorzystać z szybkiego standardu WI-Fi 6E oraz Bluetooth 5.1. Laptop spełnia wojskową normę wytrzymałości MIL-STD-810H. Jego cenę ustalono na 2499 zł. Dostępny będzie także wariant, w którym znajdzie się dotykowy ekran.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) Ekran 14" IPS 1920 x 1200 px 15" IPS 1920 x 1080 px Procesor AMD Ryzen 7520C do Intel Core 13. generacji Układ graficzny AMD RDNA 2 Intel UHD Graphics Pamięć RAM 8 lub 16 GB Nośnik danych do 256 GB SSD do 512 GB SSD Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1x USB 3.2 Gen1 typu A

2 x USB 3.2 Gen1 typu C Klasa wytrzymałości MIL-STD-810H System operacyjny ChromeOS Kamera internetowa 1080P wspierana przez AI Głośniki System DTS Audio Akumulator do 12 godzin pracy do 10 godzin pracy Cena od 2499 zł od 2199 zł

Acer Chromebook Plus 515 to z kolei nieco tańsza wersja, która zapewni nam wsparcie ze strony procesorów Intela, a dokładniej z serii Core 13. generacji (aż do i7). Wyświetlacz jest nieco większy, natomiast oferuje nam standardową rozdzielczość Full HD. W tym wypadku także możemy liczyć na 16 GB pamięci RAM, natomiast nośnik danych będzie miał dwukrotnie większą pojemność - 512 GB. Oba modele mają na pokładzie jedno złącze HDMI, dwa USB typu C w standardzie 3.2 Gen1, a także jedno USB typu A. Co do aspektów łączności, kamery internetowej, klasy wytrzymałości oraz głośników, to spotkamy się tu z identycznym zestawem, co w przypadku 14-calowej edycji. Akumulator zapewni natomiast maksymalnie 10 godzin pracy, choć jest to całkowicie zrozumiałe. Ceny tego modelu zaczną się od 2199 zł. Z kolei dostępność nowych produktów z serii została przewidziana na październik 2023 roku.

Źródło: Acer