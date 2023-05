Acer Swift Edge 16 - smukły laptop z procesorem AMD Ryzen z serii 7040 wyposażony w moduł Wi-Fi 7 oraz wyświetlacz OLED

Do linii lekkich i całkiem wydajnych laptopów Acera z serii Swift już za moment dołączy model Edge 16. Specyfikacją jest bardzo podobny do omawianego jakiś czas temu na łamach PurePC modelu Acer Swift X 16, jednak tym razem bardziej skupiono się na lekkiej konstrukcji oraz łączności bezprzewodowej. Spotkamy się tu bowiem z najnowszą generacją modułu Wi-Fi 7 oraz kamerą internetową o rozdzielczości 1440p z obsługą wielu dodatkowych funkcjonalności.

Laptop w dużej mierze nastawiony jest na kwestię mobilności, więc do wykonania konstrukcji, która ma 12,95 mm grubości, posłużono się stopem magnezu. Dzięki temu udało się osiągnąć także dość niską wagę 1,23 kg. Sercem sprzętu będzie jeden z procesorów AMD Ryzen z serii 7040 posiadający zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M, który jest nam już znany z obecnej generacji handheldów. Całość dopełniać ma maksymalnie 32 GB pamięci RAM LPDDR5, a także dysk półprzewodnikowy umieszczony w złączu M.2 o pojemności do 2 TB. Aspekt, który pozostał bez zmian (choć to bardzo dobrze), jeśli porównany model Acer Swift X 16, to ekran. Występuje tu ten sam OLED-owy wyświetlacz o przekątnej 16-cali, rozdzielczości 3200 x 2000 px oraz częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Charakteryzuje się on również niskim czasem reakcji (0,2 ms), jasnością szczytową plasującą się na poziomie 500 nitów oraz 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.

Acer Swift Edge 16 Procesor AMD Ryzen z serii 7040 Układ iGPU AMD Radeon 780M Układ dGPU - Pamięć RAM do 32 GB LPDDR5 Magazyn danych 1 x M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4.0 do 2 TB Ekran 16" 3200 x 2000 px 16:10, OLED, 100% DCI-P3, 500 nitów, 120 Hz, 0,2 ms

1 000 000 : 1, VESA DisplayHDR, TrueBlack 500, TÜV Rheinland Eyesafe Złącza i sloty 2 x USB typu A

1 x HDMI 2.1

1 x Czytnik kart microSD

2 x USB 4 typu C (wyjście wideo, PD 65 W) Łączność Wi-Fi 7 Kamera 1440p QHD, TNR, Acer PurifiedVoice, wsparcie dla Windows Studio Effects Wymiary Grubość obudowy 12,95 mm Waga 1,23 kg System Windows 11 Cena 1199 euro (lipiec 2023 roku)

Po bokach urządzenia znajdziemy dwa porty USB typu A, dwa USB 4 typu C (z możliwością wyświetlania obrazu oraz funkcją Power Delivery - 65 W), port HDMI, a także czytnik kart pamięci microSD. Jako że Acer Swift Edge 16 jest stworzony również do wideorozmów, na górnej klapie znalazła się oczko kamery internetowej o rozdzielczości 1440p. Wspiera ona technologie Acer Temporal Noise Reduction (lepsza jakość przy słabym świetle) i Acer PurifiedVoice (redukcja szumów na bazie algorytmów SI). Do tego na pokładzie znajdziemy moduł Wi-Fi 7, który może zaoferować maksymalną przepustowość na poziomie 5,8 Gb/s oraz niskie opóźnienie wynoszące 2 ms. Jeśli zaś chodzi o układ chłodzenia, to zastosowano tu dwa wentylatory pierścieniowe mogące pracować w trzech trybach. W Europie laptop będzie dostępny już w lipcu tego roku w sugerowanej kwocie 1199 euro, czyli około 5400 zł.

Źródło: Acer