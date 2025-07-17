AMD Radeon RX 9070 XT nadal na szczycie listy bestsellerów w MindFactory. Również tańsze modele RDNA 4 są rozchwytywane

Niedawno w sieci pojawiły się statystyki sprzedaży kart graficznych w amerykańskim Amazonie. Z danych tych wynika, że NVIDIA utrzymuje ponad 70% udziału w rynku procesorów graficznych, zaś najpopularniejszym modelem GPU jest GeForce RTX 5070. Wygląda jednak na to, że sytuacja na naszym kontynencie wygląda zgoła odmiennie. Niejaki @TechEpiphanyYT opublikował właśnie nowe, dosyć zaskakujące dane sprzedaży z niemieckiego sklepu MindFactory.

Absolutnym bestsellerem pozostaje Radeon RX 9070 XT, który właściwie od momentu premiery cieszy się bardzo wysokim zainteresowaniem. Co ciekawe, na drugim miejscu mamy inną kartę od AMD, czyli stosunkowo nowego Radeona RX 9060 XT.

Mówić wprost, karty graficzne AMD RDNA 4 okazują się bestsellerami w niemieckim Mindfactory, czyli jednym z najpopularniejszych sklepów w tej części Europy. W 28 tygodniu tego roku (od 7 do 13 lipca) sprzedano w nim w sumie ok. 950 jednostek od AMD i 510 kart od NVIDII. Absolutnym liderem pozostaje Radeon RX 9070 XT (470 sztuk), który właściwie od momentu premiery cieszy się bardzo wysokim zainteresowaniem. Co ciekawe, na drugim miejscu mamy inną kartę od AMD, czyli stosunkowo nowego Radeona RX 9060 XT. W ostatnim tygodniu sklep Mindfactory sprzedał aż 255 egzemplarzy tych kart graficznych, z czego tylko 40 układów było w wersji 8 GB. Warto również dodać, że rozeszło się w sumie aż 100 Radeonów RX 9060 XT 16 GB w wersji Swift OC Gaming od XFX.

GPU Retail Sales Week 28 '25 (mf)



ℹ️ Units

AMD: 950 units sold, 65.07%, ASP: 574

Nvidia: 510, 34.93%, ASP: 770

Intel: 0, 0%, ASP: NAN



ℹ️ Revenue

AMD: 545057, 58.13%

Nvidia: 392656, 41.87%

Intel: 0, 0%



ℹ️ Bestseller

16GB XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming: 100 pic.twitter.com/JyJa8ULpO4 — TechEpiphany (@TechEpiphanyYT) July 16, 2025

Na kolejnych miejscach widzimy już karty graficzne NVIDII, czyli GeForce RTX 5060 Ti (145) oraz GeForce RTX 5070 Ti (125). Co ciekawe, GeForce RTX 5070, który był najlepiej sprzedającym się GPU na Amazonie w czerwcu, sprzedał się w zaledwie 55 sztukach - nawet RTX 5080 okazał się nieco popularniejszy. Nie znamy dokładnej przyczyny tego stanu rzeczy - wiele modeli RTX 5070 jest od ręki dostępnych w cenie 550–600 euro, co jest znacznie niższą ceną niż sugerowana cena detaliczna wynosząca 649 euro. Tak czy owak niniejsza sytuacja może tylko cieszyć AMD. Powszechnie uważa się, że wynika ona z całkiem wysokiej wydajności kart w ray tracingu, coraz silniejszej marki oraz ogólnie dobrej opłacalności produktów. Nie da się również zaprzeczyć, że sterowniki kart graficznych AMD są teraz znacznie bardziej dopracowane niż kilka lat temu.

Źródło: @TechEpiphanyYT, WCCFTech