Acer Swift X 16 - notebook z przeznaczeniem do obróbki graficznej wyposażony w AMD Ryzen z serii 7040 oraz NVIDIA GeForce RTX 40

Kolejnym z ciekawszych sprzętów zapowiedzianych na dorocznej konferencji Next@Acer jest laptop Acer Swift X 16. Urządzenie to jest specjalnie przystosowane do zastosowań związanych z obróbką materiałów graficznych, edytowaniem wideo czy też renderowaniem obrazu 3D. Idealnie powinno się więc sprawdzić dla grafików lub osób, które potrzebują wydajnego sprzętu ze świetnym ekranem. Znalazł się tu bowiem OLED-owy panel o wysokiej rozdzielczości.

Laptop nie wyróżnia się zbyt bardzo swoim wyglądem. Zastosowano tu stonowaną, klasyczną wręcz konstrukcję, która mimo wszystko w większości przypadków się sprawdza. Spoglądając całościowo na urządzenie, w oczy od razu rzuca się sporych rozmiarów touchpad. Okazuje się, że jest on o 1/3 większy od wszystkich gładzików z laptopów Acera. Jednak cechą, która najbardziej wyróżnia ten model, jest jego ekran. Wspomniany OLED-owy panel może się poszczycić rozdzielczością 3200 x 2000 px, 100% odwzorowaniem palety barw DCI-P3, 120 Hz odświeżaniem oraz maksymalną jasnością plasującą się na poziomie 500 nitów. Do tego czas reakcji matrycy wynosi zaledwie 0,2 ms. Znajdziemy tu również certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości obrazu, a także te odpowiadające za ochronę naszego wzroku.

Acer Swift X 16 Procesor AMD Ryzen 9 7940H

(8/16), 4,0 GHz - 5,2 GHz Układ iGPU AMD Radeon 780M Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 6 GB GDDR6 / 2370 MHz Pamięć RAM do 16 GB LPDDR5 Magazyn danych M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4.0 do 2 TB Ekran 16" 3200 x 2000 px 16:10, OLED, 100% DCI-P3, 500 nitów, 120 Hz, 0,2 ms

VESA DisplayHDR, TrueBlack 500, TÜV Rheinland Eyesafe Złącza i sloty 2x USB typu C, 1x HDMI 2.1, microSD Łączność Wi-Fi 6E Kamera 1080p, Acer PurifiedView, Eye Contact Wymiary Grubość obudowy 17,9 mm, (?) Waga 1,9 kg System Windows 11 Cena 1566 euro (czerwiec 2023 roku)

Przechodząc stricte do specyfikacji: za procesor odpowiada tu AMD Ryzen 9 7940H, który wyposażony jest w 8-rdzeni oraz 16-wątków o taktowaniu od 4,0 do 5,2 GHz. Dopełnia go maksymalnie 16 GB pamięci RAM LDDR5 oraz dysk SSD PCIe Gen 4.0 NVMe o pojemności do 2 TB. Do dyspozycji mamy dwa układy graficzne. Pierwszym jest AMD Radeon 780M, który ma służyć do podstawowych zadań. Drugi to NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB pamięci GDDR6 na pokładzie. Laptop obsługuje platformę NVIDIA Studio, więc mamy pełny dostęp do wszelkich kreatywnych narzędzi. Nie zabrakło również złącz USB-C, HDMI 2.1 czy też czytnika kart microSD. Acer zastosował tu specjalny układ chłodzenia, który ma przyczyniać się do lepszej kultury pracy. Duży nacisk postawiono także na rozmowy wideo. Kamera o rozdzielczości FullHD korzysta z wielu technologii, które mają na celu polepszyć ogólną jakość wideokonferencji. Sprzęt będzie dostępny do kupienia już w czerwcu bieżącego roku w cenie 1566 euro (~7200 zł).

Źródło: Acer