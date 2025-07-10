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Start Aktualności Pamięci RAM

JEDEC przedstawia LPDDR6, czyli nowy standard pamięci RAM. Można liczyć na szereg ulepszeń względem LPDDR5X

Piotr Piwowarczyk | 10-07-2025 16:00 |

JEDEC przedstawia LPDDR6, czyli nowy standard pamięci RAM. Można liczyć na szereg ulepszeń względem LPDDR5XJuż od dłuższego czasu większość topowych smartfonów czy innych urządzeń mobilnych działa w oparciu o pamięć RAM typu LPDDR5X. Co prawda nadal jest ona w zupełności wystarczająca dla producentów i użytkowników, jednak możemy się spodziewać, że niebawem obowiązującym standardem - przynajmniej w segmencie high-end - stanie się LPDDR6. Organizacja JEDEC właśnie zaprezentowała nowy typ modułów i przedstawiła jego najważniejsze cechy.

Nowy standard LPDDR6 w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany przez firmy takie jak MediaTek, Micron, Samsung, SK Hynix i Qualcomm. Nie wiemy jednak kiedy pojawią się pierwsze smartfony z nową pamięcią. 

JEDEC przedstawia LPDDR6, czyli nowy standard pamięci RAM. Można liczyć na szereg ulepszeń względem LPDDR5X [1]

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Jak mówi Mian Quddu, prezes zarządu JEDEC, "LPDDR6 jest idealnym wyborem dla urządzeń mobilnych nowej generacji, sztucznej inteligencji i powiązanych z nimi aplikacji, które mają się rozwijać w świecie, w którym liczy się oszczędność energii i wysoka wydajność". Nowy standard pamięci będzie wdrażany nie tylko w popularnych smartfonach, ale również w innych sektorach, w tym w systemach przetwarzania brzegowego AI, serwerach i przemyśle motoryzacyjnym. LPDDR6 ma przynieść dodatkowe korzyści głównie dzięki architekturze dwóch podkanałów (Dual Sub-Channel), z dwoma podkanałami na kość, gdzie każdy ma 12 linii DQ. W porównaniu z pamięcią LPDDR5(X), która ma 16 linii DQ (2x8) na kanał, LPDDR6 cechuje się konfiguracją 2x12, dzięki czemu można liczyć na mniejsze opóźnienia i optymalizację szybkości dostępu.

JEDEC przedstawia LPDDR6, czyli nowy standard pamięci RAM. Można liczyć na szereg ulepszeń względem LPDDR5X [2]

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LPDDR6 będzie ponadto wykorzystywać niższe napięcie, co zmniejszy dynamiczne zużycie energii. Całość ma posiadać funkcję DVFSL (Dynamic Voltage Frequency Scaling for Low Power, czyli dynamiczne skalowanie częstotliwości napięcia dla niskiego poboru mocy), a dzięki trybowi Dynamic Efficiency Mode LPDDR6 umożliwi pracę pojedynczego podkanału w stanach niskiego poboru mocy, co zapewni zauważalną poprawę w zakresie efektywności energetycznej w porównaniu z LPDDR5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności LPDDR6 wprowadza także funkcje ECC (On-Die Error Correction), CA Parity + MBIST, PRAC (Per Row Activation Counting) i Meta Region Carve-out, gwarantując integralność danych, wychwytując błędy pamięci i wprowadzając różne ulepszenia niezawodności. Nowy standard LPDDR6 w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany przez firmy takie jak MediaTek, Micron, Samsung, SK Hynix i Qualcomm. Nie wiemy jednak kiedy pojawią się pierwsze smartfony z nową pamięcią. 

Źródło: JEDEC, WCCFTech, Cowcotland, Micron
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