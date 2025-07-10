Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR
Pod koniec czerwca 2025 roku na PurePC mogliśmy przeczytać o tym, że Philips przedstawił nowy monitor z serii Evnia 3000, który opierał się na panelu Fast IPS. Nie minęło wiele czasu i marka ponownie przychodzi do nas z informacją, że wspomniana linia powiększy się wkrótce o kolejny model - również z matrycą Fast IPS, aczkolwiek z większą funkcjonalnością. Zobaczmy więc, co dokładnie zaoferuje nam w październiku tytułowy model Philips Evnia 27M2N3800A.
Marka Philips przedstawiła kolejny monitor z linii Evnia 3000. Tym razem też możemy liczyć na panel IPS, choć z dostępem do trybu Dual Mode, który z kolei pozwoli dwukrotnie zwiększyć częstotliwość w niższej rozdzielczości.
Tło monitora: akirEVarga/Pixabay
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Philips Evnia 27M2N3800A w przypadku swojej konstrukcji nie różni się praktycznie wcale od wspomnianego we wstępie "poprzednika", czyli modelu Evnia 27M2N3501PA, o którym więcej przeczytamy pod tym adresem. Na pokład trafiła matryca Fast IPS, która wspierana jest podświetleniem W-LED. 27-calowa edycja oferuje wysoką rozdzielczość, całkiem niski czas reakcji, a także wsparcie dla trybu HDR oraz technologii Adaptive Sync. Kąty widzenia są typowe dla tego typu panelu, kontrast jest dość przeciętny, a jasność "tylko" przyzwoita. Warto też wspomnieć, że nie mamy do czynienia z pełnym 10-bitowym panelem, gdyż mowa tu o 8-bitowej matrycy z FRC, czyli rozwiązaniem, które "sztucznie" podbija głębię kolorów. Monitor zapewnia dostęp do pokaźnej ilości funkcji, spośród których można powiedzieć o możliwości wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie.
|Philips Evnia 27M2N3800A
|Matryca
|Fast IPS
Powłok przeciwodblaskowa, 3H
|Podświetlenie
|W-LED
|Przekątna
|27" (68,5 cm)
|Rozdzielczość
|3840 x 2160 px (16:9)
|Zagęszczenie pikseli
|163 PPI
|Delta E
|<2 (sRGB)
|Kąty widzenia
|178/178 stopni
|Rozmiar plamki
|0,1554 mm
|Odświeżanie
|4K - 160 Hz
Full HD - 320 Hz
|Adaptive Sync
|Tak
|Czas reakcji
|1 ms (GtG)
0,5 ms (Smart MBR)
|Kontrast statyczny
|1000:1 (typowy)
|Luminancja
|350 nitów (SDR), 450 nitów (HDR)
|HDR
|VESA DisplayHDR 400
|Głębia kolorów
|10-bit (8-bit+FRC)
|Pokrycie barw
|130% sRGB, 110% NTSC, 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3
|Złącza cyfrowe
|2 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort 1.4
|HUB USB
|Brak
|Inne złącza
|1 x Audio-Jack 3,5 mm
|Głośniki
|2 x 2 W
|VESA
|100x100
|Regulacja wysokości
|130 mm
|Regulacja nachylenia
|-5 do 20 stopni
|Regulacja obrotu
|-30 do 30 stopni
|Pivot
|90 stopni
|Pobór mocy
|Typowy: 25,65 W
Wyłączony: 0,3 W
Tryb gotowości: 0,5 W
|Waga z podstawą
|5,60 kg
|Wymiary z podstawą
|614 x 519 x 261 mm
|Dodatkowe informacje
|Mega Infinity DCR, SmartImage game, Flicker-free, LowBlue Mode, Low blue light, Low Input Lag, EasyRead, Smart Sniper, Smart MBR Sync, Stark Shadow Boost, Smart Crosshair, Shadow Boost, Dual Mode, PiP+PbP, Obraz z dwóch urządzeń naraz, Evnia Precision Centre, Kensington lock
|Dostępność
|Październik 2025
|Co w zestawie?
|Przewody: HDMI, DisplayPort, zasilający
|Cena
|1480 zł
*8 bitów @UHD 160 Hz/FHD 320 Hz; 10 bitów przy UHD120 Hz/FHD 240 Hz / Źródło: Philips.
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Możemy przejść do gwoździa programu, czyli coraz częściej spotykanego trybu Dual Mode. Nowy monitor, choć zasadniczo to nadchodzący, natywnie ma rozdzielczość 4K, a jego odświeżanie w takim scenariuszu wynosi 160 herców. Istnieje jednak możliwość zwiększenia odświeżania do 320 herców, aczkolwiek trzeba się wtedy liczyć ze zmianą rozdzielczości na Full HD. W kwestii portów mamy do dyspozycji dwa złącza HDMI i jedno DisplayPort, a przy tym obecne jest gniazdo słuchawkowe. Zabrakło natomiast portów USB. Podstawa jest całkiem funkcjonalna, ponieważ umożliwia zmianę wysokości i nachylenia oraz obrócenie ekranu. Ze wszystkimi informacjami od producenta zapoznamy się pod tym adresem.