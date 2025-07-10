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Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR

Natan Faleńczyk | 10-07-2025 17:00 |

Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDRPod koniec czerwca 2025 roku na PurePC mogliśmy przeczytać o tym, że Philips przedstawił nowy monitor z serii Evnia 3000, który opierał się na panelu Fast IPS. Nie minęło wiele czasu i marka ponownie przychodzi do nas z informacją, że wspomniana linia powiększy się wkrótce o kolejny model - również z matrycą Fast IPS, aczkolwiek z większą funkcjonalnością. Zobaczmy więc, co dokładnie zaoferuje nam w październiku tytułowy model Philips Evnia 27M2N3800A.

Marka Philips przedstawiła kolejny monitor z linii Evnia 3000. Tym razem też możemy liczyć na panel IPS, choć z dostępem do trybu Dual Mode, który z kolei pozwoli dwukrotnie zwiększyć częstotliwość w niższej rozdzielczości. 

Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR [1]
Tło monitora: akirEVarga/Pixabay

Testujemy trzy monitory z ekranem 32:9 - Philips Evnia OLED 49M2C8900, Philips 49B2U5900CH i Philips 45B1U6900CH

Philips Evnia 27M2N3800A w przypadku swojej konstrukcji nie różni się praktycznie wcale od wspomnianego we wstępie "poprzednika", czyli modelu Evnia 27M2N3501PA, o którym więcej przeczytamy pod tym adresem. Na pokład trafiła matryca Fast IPS, która wspierana jest podświetleniem W-LED. 27-calowa edycja oferuje wysoką rozdzielczość, całkiem niski czas reakcji, a także wsparcie dla trybu HDR oraz technologii Adaptive Sync. Kąty widzenia są typowe dla tego typu panelu, kontrast jest dość przeciętny, a jasność "tylko" przyzwoita. Warto też wspomnieć, że nie mamy do czynienia z pełnym 10-bitowym panelem, gdyż mowa tu o 8-bitowej matrycy z FRC, czyli rozwiązaniem, które "sztucznie" podbija głębię kolorów. Monitor zapewnia dostęp do pokaźnej ilości funkcji, spośród których można powiedzieć o możliwości wyświetlania obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie.

  Philips Evnia 27M2N3800A
Matryca Fast IPS
Powłok przeciwodblaskowa, 3H
Podświetlenie W-LED
Przekątna 27" (68,5 cm)
Rozdzielczość 3840 x 2160 px (16:9)
Zagęszczenie pikseli 163 PPI
Delta E <2 (sRGB)
Kąty widzenia 178/178 stopni
Rozmiar plamki 0,1554 mm
Odświeżanie 4K - 160 Hz
Full HD - 320 Hz
Adaptive Sync Tak
Czas reakcji 1 ms (GtG)
0,5 ms (Smart MBR)
Kontrast statyczny 1000:1 (typowy)
Luminancja 350 nitów (SDR), 450 nitów (HDR)
HDR VESA DisplayHDR 400 
Głębia kolorów 10-bit (8-bit+FRC)
Pokrycie barw  130% sRGB, 110% NTSC, 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3
Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort 1.4
HUB USB Brak
Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm
Głośniki 2 x 2 W
VESA 100x100
Regulacja wysokości 130 mm
Regulacja nachylenia -5 do 20 stopni
Regulacja obrotu -30 do 30 stopni
Pivot 90 stopni
Pobór mocy Typowy: 25,65 W
Wyłączony: 0,3 W
Tryb gotowości: 0,5 W
Waga z podstawą 5,60 kg
Wymiary z podstawą 614 x 519 x 261 mm
Dodatkowe informacje Mega Infinity DCR, SmartImage game, Flicker-free, LowBlue Mode, Low blue light, Low Input Lag, EasyRead, Smart Sniper, Smart MBR Sync, Stark Shadow Boost, Smart Crosshair, Shadow Boost, Dual Mode, PiP+PbP, Obraz z dwóch urządzeń naraz, Evnia Precision Centre, Kensington lock
Dostępność Październik 2025
Co w zestawie? Przewody: HDMI, DisplayPort, zasilający 
Cena 1480 zł

Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR [2]

*8 bitów @UHD 160 Hz/FHD 320 Hz; 10 bitów przy UHD120 Hz/FHD 240 Hz / Źródło: Philips.

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Możemy przejść do gwoździa programu, czyli coraz częściej spotykanego trybu Dual Mode. Nowy monitor, choć zasadniczo to nadchodzący, natywnie ma rozdzielczość 4K, a jego odświeżanie w takim scenariuszu wynosi 160 herców. Istnieje jednak możliwość zwiększenia odświeżania do 320 herców, aczkolwiek trzeba się wtedy liczyć ze zmianą rozdzielczości na Full HD. W kwestii portów mamy do dyspozycji dwa złącza HDMI i jedno DisplayPort, a przy tym obecne jest gniazdo słuchawkowe. Zabrakło natomiast portów USB. Podstawa jest całkiem funkcjonalna, ponieważ umożliwia zmianę wysokości i nachylenia oraz obrócenie ekranu. Ze wszystkimi informacjami od producenta zapoznamy się pod tym adresem.

Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR [3]

Źródło: Philips, Tło w grafice mobilnej: Trek_Jason/Pixabay
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