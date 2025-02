Testujemy trzy monitory z ekranem 32:9 - Philips Evnia OLED 49M2C8900, Philips 49B2U5900CH i Philips 45B1U6900CH

Zazwyczaj testy monitorów skupiają się u nas na pojedynczych i konkretnych modelach, jednak od czasu do czasu zdarza się również przygotować coś bardziej obszernego i niestandardowego, co ma przybliżyć konkretną tematykę danego artykułu. Dzisiaj oferujemy coś takiego w przypadku monitorów. Od dawna w sprzedaży pojawiają się modele o ultrapanoramicznych proporcjach 21:9, które oferują m.in. bardziej kinowe wrażenia. Później nastała kolejna ewolucja, czyli ekrany 32:9 - jeszcze szersze i bardziej immersyjne w niektórych warunkach. To właśnie ta ostatnia tematyka zostanie szerzej zaprezentowana w naszym dzisiejszym artykule. Dzięki firmie Philips mieliśmy okazję w jednym czasie korzystać z aż trzech takich monitorów: Philips Evnia OLED 49M2C8900, Philips 49B2U5900CH oraz Philips 45B1U6900CH. Niektóre z tych modeli lepiej sprawdzą się w grach, inne w biurowej pracy.

Autor: Damian Marusiak

Philips Evnia OLED 49M2C8900 to 49-calowy monitor o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, wykorzystujący jednocześnie ubiegłoroczną generację panelu QD-OLED. Oferuje nie tylko obsługę NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync Premium, ale również bardzo wysokie, 240 Hz odświeżanie. To propozycja skierowana przede wszystkim do graczy, którzy są fanami proporcji 32:9, a więc ekranów o bardzo dużej szerokości (porównywalnej z sytuacją, gdybyśmy obok siebie postawili dwa ekrany o proporcjach 16:9). Philips Evnia OLED 49M2C8900 to nie tylko nietypowe proporcje, które są jednak wykorzystywane we współczesnych grach, ale przede wszystkim znakomita jakość obrazu, od której trudno oderwać oczy.

Tym razem zapraszamy na nieco bardziej niestandardową wersję testu, gdzie przybliżamy aż trzy monitory: Philips Evnia OLED 49M2C8900, Philips 49B2U5900CH oraz Philips 45B1U6900CH. Wszystkie trzy modele mają wspólny mianownik - oferują ekrany o proporcjach 32:9.

Drugi i trzeci monitor - Philips 49B2U5900CH oraz Philips 45B1U6900CH charakteryzują się takimi samymi proporcjami obrazu - 32:9 - choć oba modele są pozycjonowane już jako rozwiązania typowo pod biuro i ogólną wielozadaniowość. W tym wypadku otrzymujemy ekrany VA, które nadal oferują dobrą jakość czerni i w miarę wysoki współczynnik kontrastu statycznego, choć z drugiej strony są znacznie wolniejsze od OLED-ów, a częstotliwość odświeżania w obu przypadkach wynosi maksymalnie 75 Hz. Z drugiej strony monitory te są również znacznie tańsze od Philipsa Evnii - ich ceny oscylują w przedziale od 3600 do 4000 złotych, podczas gdy Philips Evnia 49M2C8900 kosztuje około 5000 złotych.

Philips Evnia OLED 49M2C8900 Philips 49B2U5900CH Philips 45B1U6900CH Matryca OLED (QD-OLED) VA VA Podświetlenie OLED LED LED Zakrzywienie ekranu 1800R 1800R 1500R Przekątna 49" 49" 44,5" Rozdzielczość 5120 x 1440 (32:9) 5120 x 1440 (32:9) 5120 x 1440 (32:9) Odświeżanie 240 Hz 75 Hz 75 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible - - AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync FreeSync Czas reakcji 0.03 ms GtG 4 ms GtG 4 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 3000:1 3000:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

Do 1000 nitów (HDR) 450 nitów 450 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 - Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 8-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) 8-bit (16.7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~95% Adobe RGB

~99% DCI-P3 ~100% sRGB

~80% DCI-P3 ~100% sRGB

~80% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4, PD do 90 W) 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4, PD do 100 W) 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4 / PD do 100 W) Inne złącza 4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm 3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 3.2 typu A Gen.1 (PD do 15 W)

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit) 1x USB 3.2 typu A Gen.2

4x USB 2.0 typu A

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (PD do 15 W)

1x Audio-jack 3.5 mm

1x Ethernet RJ-45 (1 Gbit) Głośniki 7.5 W (x4) 3 W (x2) 5 W (x2) VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 13,96 kg 15,21 kg 12,96 kg Wymiary z podstawą 1195 x 544 x 359 mm 1193 x 583 x 268 mm 1085 x 515 x 238 mm Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena ~5000 złotych ~4000 złotych ~3600 złotych

Oprócz omówienia walorów monitorów o proporcjach 32:9, w artykule znalazło się trochę testów, w tym pełny przekrój przez wszystkie tryby obrazu trzech urządzeń marki Philips. Więcej miejsca poświęciliśmy natomiast propozycji Philips Evnia OLED 49M2C8900, gdzie sprawdziliśmy również równomierność podświetlenia matrycy QD-OLED, spadek jasności w zakresie od 100 do 0%, input lag oraz jakość obrazu w ruchu pod kątem smużenia oraz powidoków.

Artykuł zawiera lokowanie produktów marki Philips