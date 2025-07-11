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Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń

Piotr Piwowarczyk | 11-07-2025 16:00 |

Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeńOd jakiegoś czasu w sieci pojawiają się informacje, że Apple nieco odświeży design swoich smartfonów. O ile standardowa "siedemnastka" z daleka powinna przypominać zeszłoroczną "szesnastkę", to jednak modele Pro powinny otrzymać znacznie większą wysepkę zawierają aparaty, diodę LED i czujniki. Najnowsze materiały pokazują, że w doniesieniach tych było mnóstwo prawdy. Jedno jest pewne: nowy design można albo pokochać, albo znienawidzić...

Układ aparatów w iPhonie 17 Pro jest odważnym odejściem od utartego dotąd schematu, szczególnie że przypomina projekty takich marek jak... POCO. W końcu błyszczący panel w górnej części plecków widzieliśmy już kilka lat temu chociażby w tanim modelu M3. 

Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń [1]

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Apple iPhone 17 Pro raczej nie wszystkim przypadnie do gustu. Wczesne rendery dawały nam pojęcie, z czym możemy mieć do czynienia, jednak zdjęcia urządzenia (zapewne atrapy) dobitnie pokazują ciemną taflę szkła zajmującą od 30% tylnego panelu. Przez obecność tego elementu logo producenta nie znajduje się już w centralnej części smartfona - zostało ono przesunięte nieco w dół, co wygląda nieco dziwnie. Co ciekawe, w sieci pojawiło się także wideo pokazujące na żywo ultracienkiego iPhone'a 17 Air mającego zastąpić w ofercie 6,7-calowego Plusa. Tutaj górny panel ze szkła jest nieco mniejszy (co ma sens, bo widzimy tylko jeden aparat), aczkolwiek słynne nadgryzione jabłuszko nadal pozostaje na samym środku.

Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń [2]Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń [3]Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń [4]

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Chociaż Apple znane jest z celowych i stopniowych zmian w designie, układ aparatów w iPhonie 17 Pro jest odważnym odejściem od utartego dotąd schematu, szczególnie że przypomina projekty takich marek jak... POCO. W końcu błyszczący panel w górnej części plecków widzieliśmy już kilka lat temu chociażby w tanim modelu M3. Wydaje się jednak, że gigant z Cupertino i tak przygotowany jest wyłącznie na sukces nowych modeli. Pamiętajmy, że poza odświeżonym wyglądem smartfony z dopiskiem Pro będą wyróżniały się m.in. nowym chipem A19 Pro, większą baterią oraz nowym aparatem przednim 24 MP.

Smartfony Apple iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Air uchwycone na zdjęciach. Potwierdza się kontrowersyjny design urządzeń [5]

POCO M3

Źródło: 91mobiles, Macrumors
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