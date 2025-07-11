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Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypada

Akcja partnerska | 11-07-2025 15:00 |

Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypadaJeśli szukasz systemów operacyjnych i innego oprogramowania w znacznie niższych cenach, to tutaj znajdziesz klucze do Windows 11, Windows 10, a także różnych wariantów pakietu Microsoft Office. Przy użyciu kodu promocyjnego, aktywowanego w czasie składania zamówienia, można uzyskać jeszcze 30% zniżki względem regularnej ceny. Warto pamiętać, że promocja obejmuje wiele innych programów - warto sprawdzić aktualną ofertę od sklepu scdkey.

Razem z TechPowerUp, Guru3D i Tweak Town przedstawiamy matkę wszystkich promocji, która jest o tyle dobra, że trwała i niezmienna. 

Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypada [1]

Na Windows 11 i wszystkie programy z oferty, razem z kodem promocyjnym "Pure" otrzymacie 30% zniżki od ceny widocznej na stronie. Kod produktu zostanie wysłany na Twój adres e-mail po dokonaniu zakupu, ale będzie również dostępny w ustawieniach konta w zakładce "Moje zakupione zamówienia". Płatności można dokonać kartami kredytowymi, PaymentWall, Paysafecard i wieloma innymi sposobami.

Systemy operacyjne Microsoft Windows

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL KEY - 82 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2021 KEY - 39 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY - 65 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Home OEM GLOBAL KEY - 78 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Home OEM GLOBAL KEY - 58 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY 2PC - 148 zł (z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL KEY 2PC - 159 zł (z kodem Pure)

Pakiety biurowe Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Professional Plus Global Key - 110 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office 2019 Professional Plus Global Key - 216 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office 2021 Professional Plus Global key - 297 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Student 2019 Key Global Key - 307 zł (z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Business 2019 Mac Global Key  352 zł (z kodem Pure)

Zestawy Microsoft Windows & Office

Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus Keys - 148 zł (z kodem Pure) 

Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus Keys - 220 zł (z kodem Pure)

SwifDoo PDF

SwifDoo PDF Monthly Plan 1PC Key - 51 zł (z kodem Pure)

Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypada [2]Proces zamawiania w sklepie jest bardzo prosty. Po założeniu konta wchodzimy na kartę wybranego produktu, klikamy w przycisk "Kup Teraz" i przechodzimy do koszyka. Następnie wpisujemy "Pure" w polu "Kod promocyjny" i klikamy "Zastosuj". W prawym dolnym rogu powinna pojawić się informacja o przyznanej zniżce. W dalszej kolejności klikamy w "Potwierdź Zamówienie" i przechodzimy do płatności. Kiedy dokonamy płatności otrzymamy kod produktu widoczny również w zakładce w profilu: "Moje zakupione zamówienia".

Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypada [3]Zakupiony kod produktu np.: Windows 10 Home należy aktywować. W tym celu przechodzimy do: Pasek Start - Ustawienia - Aktualizacja i Zabezpieczenia - Aktywacja - Zmień Klucz Produktu. W polu "Wprowadź klucz produktu" wpisujemy zakupiony kod i klikamy dalej. Po aktywacji klucza powinien pojawić się następujący komunikat: "System Windows został aktywowany za pomocą licencji cyfrowej powiązanej z Twoim kontem Microsoft".

Dożywotnie licencje na system Microsoft Windows 11 i pakiet Office. Czy jest słońce czy deszcz pada, olać promki nie wypada [4]

Źródło: scdkey
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