Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED
Alienware znany jest przede wszystkim z gotowych zestawów komputerowych, notebooków dla graczy oraz monitorów. W ten ostatni rynek producent wszedł najpóźniej, jednak już w ostatnich latach zaoferował przynajmniej kilka wysoko pozycjonowanych modeli z ekranami QD-OLED. Tym razem Alienware prezentuje nieco tańsze propozycje, choć jedna z nowości ponownie korzysta z wyświetlacza OLED. Co oferują modele Alienware 25 oraz Alienware 27?
Firma Dell oficjalnie wprowadza do oferty dwa nowe modele monitorów dla graczy: Alienware 25 z ekranem Fast IPS oraz Alienware 27 QD-OLED.
Alienware 25 (AW2525HM) wykorzystuje 24,5" ekran IPS (nazywany tutaj Fast IPS) o rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania sięgającej 320 Hz. Co ważne, takie parametry będą dostępne wyłącznie po kablu DisplayPort (wersja 1.4). W przypadku HDMI odświeżanie będzie ograniczone do maksymalnie 255 Hz (HDMI 2.1 TMDS czyli de facto 2.0 o ograniczonej przepustowości). Typowy czas reakcji to 1 ms (GtG), natomiast minimalny to 0,5 ms (również GtG). Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, a do tego monitor obsługuje techniki odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Sprzęt nie wspiera natomiast żadnej formy HDR. Cena w Polsce wynosi 1079 złotych, przez co na tle mocnej konkurencji nie wydaje się być to jakąś przesadnie atrakcyjną ofertą.
|Alienware 25 (AW2525HM)
|Alienware 27 (AW2725D)
|Matryca
|IPS (Fast IPS)
|QD-OLED
|Podświetlenie
|WLED
|OLED
|Zakrzywienie ekranu
|-
|-
|Przekątna
|24,5"
|27"
|Rozmiar plamki
|0.282 mm
|0.229 mm
|Rozdzielczość
|1920 x 1080 (16:9)
|2560 x 1440 (16:9)
|Odświeżanie
|320 Hz
|280 Hz
|NVIDIA G-SYNC
|G-SYNC Compatible
|G-SYNC Compatible
|AMD FreeSync
|FreeSync Premium
|FreeSync Premium Pro
|Czas reakcji
|1 ms (GtG) (typowo)
0.5 ms (GtG) (minimum)
|0.03 ms (GtG)
|Współczynnik kontrastu
|1000:1
|∞:1
|Luminancja
|400 nitów
|250 nitów (SDR, typowo)
1000 nitów (HDR, 3% APL)
|HDR
|-
|HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400
|Głębia kolorów
|8-bit (16,7 mln odcieni barw)
|10-bit (1.07 mld odcieni barw)
|Pokrycie przestrzeni barw
|99% sRGB
|99% DCI-P3, 100% sRGB
|Złącza cyfrowe
|2 x HDMI 2.1 TMDS (Full HD 255 Hz)
1 x DisplayPort 1.4 (Full HD 320 Hz)
|2x HDMI 2.1 FRL (Quad HD 280 Hz / 10-bit z HDR)
1x DisplayPort 1.4 (Quad HD 280 Hz / DSC z HDR)
|HUB USB
|2x USB 3.2 typu A Gen.1
|1x USB 3.2 typu C Gen.1 (15 W)
1x USB 3.2 typu A Gen.1
|Inne złącza
|1 x Audio-Jack 3,5 mm
|1x Audio-jack 3.5 mm
|Głośniki
|-
|-
|VESA
|100x100
|100x100
|Waga z podstawą
|6,07 kg
|6,35 kg
|Wymiary z podstawą
|555 x 390 - 500 x 206 mm
|609 x 406 - 516 x 206 mm
|Cena
|1079 zł
|2619 zł
Drugą z nowości jest Alienware 27 (AW2725D), wykorzystujący 27-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz o częstotliwości odświeżania rzędu 280 Hz. Tutaj także możemy liczyć na wsparcie zarówno dla NVIDIA G-SYNC Compatible jak i AMD FreeSync Premium Pro. Sam panel charakteryzuje się m.in. ekstremalnie wysokim kontrastem, czasem reakcji 0.03 ms GtG czy luminancją na poziomie 250 nitów (SDR, typowo) oraz do 1000 nitów (HDR, 3% APL). Panel jest 10-bitowy, pokrywający niemal w pełni przestrzeń barw DCI-P3 (99%). Do dyspozycji oddano również dwa porty HDMI 2.1 o pełnej przepustowości, co w przypadku Alienware 27 oznacza obsługę natywnej rozdzielczości, z odświeżaniem 280 Hz, z HDR i 10-bitową głębią barw. Monitor posiada jeszcze port DisplayPort 1.4. Cena w Polsce wynosi 2619 złotych, a więc niewiele więcej od najtańszych obecnie monitorów QD-OLED Quad HD 240 Hz.