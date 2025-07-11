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Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED

Damian Marusiak | 11-07-2025 14:00 |

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLEDAlienware znany jest przede wszystkim z gotowych zestawów komputerowych, notebooków dla graczy oraz monitorów. W ten ostatni rynek producent wszedł najpóźniej, jednak już w ostatnich latach zaoferował przynajmniej kilka wysoko pozycjonowanych modeli z ekranami QD-OLED. Tym razem Alienware prezentuje nieco tańsze propozycje, choć jedna z nowości ponownie korzysta z wyświetlacza OLED. Co oferują modele Alienware 25 oraz Alienware 27?

Firma Dell oficjalnie wprowadza do oferty dwa nowe modele monitorów dla graczy: Alienware 25 z ekranem Fast IPS oraz Alienware 27 QD-OLED.

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [1]

Alienware 25 (AW2525HM) wykorzystuje 24,5" ekran IPS (nazywany tutaj Fast IPS) o rozdzielczości Full HD oraz częstotliwości odświeżania sięgającej 320 Hz. Co ważne, takie parametry będą dostępne wyłącznie po kablu DisplayPort (wersja 1.4). W przypadku HDMI odświeżanie będzie ograniczone do maksymalnie 255 Hz (HDMI 2.1 TMDS czyli de facto 2.0 o ograniczonej przepustowości). Typowy czas reakcji to 1 ms (GtG), natomiast minimalny to 0,5 ms (również GtG). Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, a do tego monitor obsługuje techniki odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Sprzęt nie wspiera natomiast żadnej formy HDR. Cena w Polsce wynosi 1079 złotych, przez co na tle mocnej konkurencji nie wydaje się być to jakąś przesadnie atrakcyjną ofertą.

  Alienware 25 (AW2525HM) Alienware 27 (AW2725D)
Matryca IPS (Fast IPS) QD-OLED
Podświetlenie WLED OLED
Zakrzywienie ekranu - -
Przekątna 24,5" 27"
Rozmiar plamki 0.282 mm 0.229 mm
Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9) 2560 x 1440 (16:9)
Odświeżanie 320 Hz 280 Hz
NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible
AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Pro
Czas reakcji 1 ms (GtG) (typowo)
0.5 ms (GtG) (minimum)		 0.03 ms (GtG)
Współczynnik kontrastu 1000:1 ∞:1
Luminancja 400 nitów 250 nitów (SDR, typowo)
1000 nitów (HDR, 3% APL)
HDR - HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400
Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw)
Pokrycie przestrzeni barw  99% sRGB 99% DCI-P3, 100% sRGB
Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1 TMDS (Full HD 255 Hz)
1 x DisplayPort 1.4 (Full HD 320 Hz)		 2x HDMI 2.1 FRL (Quad HD 280 Hz / 10-bit z HDR)
1x DisplayPort 1.4 (Quad HD 280 Hz / DSC z HDR)
HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (15 W)
1x USB 3.2 typu A Gen.1
Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm
Głośniki - -
VESA 100x100 100x100
Waga z podstawą 6,07 kg 6,35 kg
Wymiary z podstawą 555 x 390 - 500 x 206 mm 609 x 406 - 516 x 206 mm
Cena 1079 zł 2619 zł

Drugą z nowości jest Alienware 27 (AW2725D), wykorzystujący 27-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz o częstotliwości odświeżania rzędu 280 Hz. Tutaj także możemy liczyć na wsparcie zarówno dla NVIDIA G-SYNC Compatible jak i AMD FreeSync Premium Pro. Sam panel charakteryzuje się m.in. ekstremalnie wysokim kontrastem, czasem reakcji 0.03 ms GtG czy luminancją na poziomie 250 nitów (SDR, typowo) oraz do 1000 nitów (HDR, 3% APL). Panel jest 10-bitowy, pokrywający niemal w pełni przestrzeń barw DCI-P3 (99%). Do dyspozycji oddano również dwa porty HDMI 2.1 o pełnej przepustowości, co w przypadku Alienware 27 oznacza obsługę natywnej rozdzielczości, z odświeżaniem 280 Hz, z HDR i 10-bitową głębią barw. Monitor posiada jeszcze port DisplayPort 1.4. Cena w Polsce wynosi 2619 złotych, a więc niewiele więcej od najtańszych obecnie monitorów QD-OLED Quad HD 240 Hz.

Alienware 25 (AW2525HM):

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [2]

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [3]

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [4]

Alienware 27 (AW2725D):

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [5]

Alienware 25 oraz Alienware 27 - Premiera nowych monitorów dla graczy z ekranami odpowiednio Fast IPS oraz QD-OLED [6]

Źródło: Alienware
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