Test AOC Q27G3XMN/BK - Atrakcyjny cenowo monitor do gier z ekranem VA, podświetleniem Mini LED i VESA DisplayHDR 1000

Monitory z podświetleniem Mini LED charakteryzują się dodatkową warstwą, składającą się z niewielkich diod LED. Bardziej zaawansowana forma wygaszania pozwala na uzyskanie lepszej jakości czerni oraz znacznie wyższego współczynnika kontrastu, zwłaszcza w porównaniu z wyświetlaczem VA, który już domyślnie ma lepszy ów parametr w porównaniu do IPS-a. Monitory takie radzą sobie również zdecydowanie lepiej z obsługą treści HDR w porównaniu do ekranów LCD, które nie mogą skorzystać ze strefowego podświetlenia. Dzisiaj skupimy się na jednym z najtańszych tego typu rozwiązań - AOC Q27G3XMN/BK, który kosztuje około 1500 złotych. Nie jest to może monitor idealny, ale dla wielu jego parametry będą wystarczające.

Autor: Damian Marusiak

AOC Q27G3XMN/BK to panoramiczny monitor, oferujący 26,5" ekran VA o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Mamy zatem do czynienia z odpowiednim balansem pomiędzy przekątną oraz rozdzielczością, polane przy okazji sosem w postaci 180 Hz częstotliwości odświeżania. Monitor ma dość sporą grubość jak na LCD, ale jest to związane z dodatkową warstwą podświetlenia Mini LED, umieszczoną za matrycą. W przypadku testowanego modelu jest to bardzo podstawowa forma lokalnego wygaszania, bowiem liczba stref wynosi 336, co przekłada się na 1344 diody Mini LED. Monitor wspiera również otwarty standard Adaptive-Sync w postaci AMD FreeSync Premium Pro. Luminancja maksymalnie sięga 1000 nitów, a dzięki strefowemu podświetleniu, sprzęt był w stanie uzyskać certyfikat VESA DisplayHDR 1000.

AOC Q27G3XMN/BK to obecnie jeden z tańszych monitorów Quad HD VA z podświetleniem typu Mini LED. Docelowo ma to skutkować przede wszystkim dobrą jakością czerni oraz wysokim współczynnikiem kontrastu.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze AOC Q27G3XMN/BK znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic. Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN. W przypadku testowanego urządzenia, dochodzi jeszcze podświetlenie Mini LED.

AOC Q27G3XMN/BK iiyama G-Master GB2790QSU-B5 Gold Phoenix AOC U27G3X/BK Matryca VA IPS IPS Podświetlenie Mini LED (336 stref) LED LED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 26,5" 26,5" 26,5" Rozdzielczość 2560 x 1440 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Rozmiar plamki 0.233 mm 0.233 mm 0.155 mm Odświeżanie 180 Hz 240 Hz 160 Hz NVIDIA G-SYNC Brak certyfikatu Brak certyfikatu Brak certyfikatu AMD FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 1 ms MPRT 1 ms MPRT 1 ms MPRT Współczynnik kontrastu 4000:1 1000:1 1000:1 Luminancja 450 nitów (SDR)

Do 1000 nitów (HDR) 400 nitów 450 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 8-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) 8-bit (16.7 mln odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~99% sRGB

~95% DCI-P3 ~99% sRGB ~99% sRGB

~98% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 USB HUB - 2x USB 3.2 typu A Gen.1 - Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki Brak 2 W (x2) - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 7,06 kg 5,7 kg 5,23 kg Wymiary z podstawą 614,4 x 403,3 x 302,6 mm 614 x 400 x 252 mm 614 x 414,6 x 258,8 mm Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena ~1500 zł 1399 zł 1499 zł

W teście monitora AOC Q27G3XMN/BK, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), czasu reakcji wyświetlacza, smużenia / powidoków oraz poboru mocy.