Anno 117: Pax Romana - Ubisoft ze szczegółami kampanii oraz pierwszym rokiem zawartości popremierowej

Jeśli chodzi o ten rok, plan wydawniczy Ubisoftu jeszcze nie dobiegł końca. Pod sam koniec pierwszej połowy listopada ich zespół Blue Byte podejmie próbę przywrócenia do łask kultowej ekonomicznej strategii. Takie Anno 1800 miało sporo problemów i zostało przyjęte bardzo różnie, z kolei demo omawianego w tekście Anno 117: Pax Romana zostało skrytykowane za optymalizację. Twórcy jednak starają się nas przekonać, że odniosą sukces.

Zaprezentowano kampanię w Anno 117: Pax Romana, a także omówiono, co czeka graczy w kolejnych miesiącach po listopadowej premierze.

Oczywiście to nie jest tak, że Anno 117: Pax Romana jest skazane na porażkę. Osoby, które grały we wczesne wersje strategii, wielokrotnie chwaliły także przyjemną, relaksującą rozgrywkę, więc znajdzie się tutaj potencjalnie trochę elementów, nad którymi można z powodzeniem popracować. Jako gubernator Rzymu (Marcus lub Marcia) obejmiemy w posiadanie celtycki region. I tylko od nas zależy, czy zajmiemy się przede wszystkim wprowadzaniem typowo rzymskich porządków, czy spodobają nam się miejscowe zwyczaje. A ma to być jedynie początek zabawy. Ubisoft zaś już teraz wyprzedza fakty i wspomina o rozszerzeniach.

Zawartość popremierowa Year 1 wprowadzi łącznie aż trzy DLC. Provinces of Ash doda Latium dużą, bogatą kulturowo wyspę z wielkim wulkanem, który może być dość problematyczny. Następnie dojdzie The Hippodrome, wprowadzając specjalną okazałą arenę na wyścigi rydwanów i inne zabawiające gawiedź atrakcje. No i wreszcie ostatni dodatek, czyli Dawn of the Delta, z nadrzeczną prowincją oraz nową kulturą, z racji tego, że będziemy eksplorowali egipskie pogranicze. Nie wiadomo obecnie, kiedy dokładnie Ubisoft wprowadzi owe rozszerzenia, poza podanym ogólnikowym okresem pierwszego roku.

Źródło: WCCFtech