Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do aktualizacji systemu nawigacji Galileo

RECTANGLE to polska firma z Podkarpacia, specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach dla sektora kosmicznego. Została wybrana przez European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) do realizacji projektu „Gal4TSync”, którego celem jest unowocześnienie obsługi serwisu Galileo Timing Service. To duży sukces Polski na arenie europejskiej w technologii kosmicznych - nasz kraj pozostaje jednym z najbardziej aktywnych w tym sektorze.

Polska firma z Podkarpacia, RECTANGLE, została wybrana przez EUSPA do realizacji projektu „Gal4TSync”, a więc unowocześnienia serwisu Galileo Timing Service. W ramach projektu powstanie odbiornik GNSS przeznaczony do precyzyjnej synchronizacji czasu, oparty na systemie Galileo 2. generacji.

RECTANGLE to polska firma z Podkarpacia, specjalizująca się w zaawansowanych technologiach dla sektora kosmicznego. Zespół tworzą eksperci w dziedzinie odbiorników GNSS, systemów synchronizacji czasu i telekomunikacji. Firma opracowuje także algorytmy i oprogramowanie nawigacyjne, systemy radionawigacyjne i inercyjne, a także rozwiązania oparte na radarze, optyce i dźwięku. RECTANGLE wchodzi w skład konsorcjum SAT2Rescue, któremu przewodzi inna polska spółka EXATEL. Agencja EUSPA (European Union Agency for the Space Programme), czyli agencja kosmiczna Unii Europejskiej, wybrała tę polską firmę do opracowania odbiornika GNSS dla drugiej generacji systemu Galileo. Warto podkreślić, że EUSPA odpowiada głównie za kwestie administracyjne, regulacyjne i operacyjne, w tym obsługę europejskich systemów nawigacyjnych, takich jak Galileo czy EGNOS. Z kolei ESA (European Space Agency) koncentruje się na misjach kosmicznych, badaniach naukowych, rozwoju technologii i realizacji projektów.

Urządzenie będzie zgodne z opublikowaną przez European Committee for Standardization (CEN) oraz European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) normą EN 16605:2024, która określa wymagania dotyczące dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń przeznaczonych do synchronizacji czasu. Odbiornik opracowany w ramach projektu będzie obsługiwał dwa pasma sygnału Galileo (E1 i E5), co zapewni wyższą precyzję pomiarów oraz większą odporność na błędy wynikające z warunków atmosferycznych. Zostaną w nim zastosowane zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak uwiarygadnianie sygnałów chroniące przed ich fałszowaniem (spoofingiem), a także systemy przeciwdziałające zakłóceniom radiowym (jammingowi). Dzięki temu powstanie rozwiązanie, które zwiększy odporność europejskiej infrastruktury krytycznej na ataki i zakłócenia.

Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ współczesna infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, transportowa i finansowa wymaga niezwykle precyzyjnego i stabilnego pomiaru czasu. To właśnie od dokładnej synchronizacji zależy sprawne działanie sieci energetycznych, prawidłowy przepływ danych w systemach 5G oraz bezpieczeństwo transakcji finansowych. Nawet minimalne różnice czasowe między urządzeniami mogą prowadzić do błędów, zakłóceń lub poważnych awarii. Projekt Gal4TSync potrwa 24 miesiące i obejmie kilka etapów. Najpierw zespół przeprowadzi szczegółowe prace projektowe i symulacje, po których powstanie prototyp odbiornika. Następnie urządzenie zostanie poddane testom laboratoryjnym i środowiskowym realizowanym przez Joint Research Centre. Kolejnym etapem będzie kalibracja i demonstracja operacyjna w rzeczywistych warunkach - między innymi w sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych, gdzie kluczową rolę odegra polska firma EXATEL. Zakończenie projektu planowane jest na 2027 rok, kiedy do EUSPA zostanie przekazany w pełni funkcjonalny, certyfikowany odbiornik wraz z kompletną dokumentacją techniczną.

Źródło: RECTANGLE, EUSPA