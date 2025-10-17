Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Nauka i technika

Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do aktualizacji systemu nawigacji Galileo

Mateusz Szlęzak | 17-10-2025 12:00 |

Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do aktualizacji systemu nawigacji GalileoRECTANGLE to polska firma z Podkarpacia, specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach dla sektora kosmicznego. Została wybrana przez European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) do realizacji projektu „Gal4TSync”, którego celem jest unowocześnienie obsługi serwisu Galileo Timing Service. To duży sukces Polski na arenie europejskiej w technologii kosmicznych - nasz kraj pozostaje jednym z najbardziej aktywnych w tym sektorze.

Polska firma z Podkarpacia, RECTANGLE, została wybrana przez EUSPA do realizacji projektu „Gal4TSync”, a więc unowocześnienia serwisu Galileo Timing Service. W ramach projektu powstanie odbiornik GNSS przeznaczony do precyzyjnej synchronizacji czasu, oparty na systemie Galileo 2. generacji.

Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do realizacji projektu Gal4TSync [1]

Bezos szykuje rewolucję. Centra danych w kosmosie mają powstać już za 10 lat. Energia słoneczna 24/7 i zero ograniczeń pogodowych

RECTANGLE to polska firma z Podkarpacia, specjalizująca się w zaawansowanych technologiach dla sektora kosmicznego. Zespół tworzą eksperci w dziedzinie odbiorników GNSS, systemów synchronizacji czasu i telekomunikacji. Firma opracowuje także algorytmy i oprogramowanie nawigacyjne, systemy radionawigacyjne i inercyjne, a także rozwiązania oparte na radarze, optyce i dźwięku. RECTANGLE wchodzi w skład konsorcjum SAT2Rescue, któremu przewodzi inna polska spółka EXATEL. Agencja EUSPA (European Union Agency for the Space Programme), czyli agencja kosmiczna Unii Europejskiej, wybrała tę polską firmę do opracowania odbiornika GNSS dla drugiej generacji systemu Galileo. Warto podkreślić, że EUSPA odpowiada głównie za kwestie administracyjne, regulacyjne i operacyjne, w tym obsługę europejskich systemów nawigacyjnych, takich jak Galileo czy EGNOS. Z kolei ESA (European Space Agency) koncentruje się na misjach kosmicznych, badaniach naukowych, rozwoju technologii i realizacji projektów.

Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do realizacji projektu Gal4TSync [2]

SpaceX nabyło nowe pasmo radiowe dla satelitów Starlink, celem wprowadzenie internetu satelitarnego do smartfonów

Urządzenie będzie zgodne z opublikowaną przez European Committee for Standardization (CEN) oraz European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) normą EN 16605:2024, która określa wymagania dotyczące dokładności, niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń przeznaczonych do synchronizacji czasu. Odbiornik opracowany w ramach projektu będzie obsługiwał dwa pasma sygnału Galileo (E1 i E5), co zapewni wyższą precyzję pomiarów oraz większą odporność na błędy wynikające z warunków atmosferycznych. Zostaną w nim zastosowane zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak uwiarygadnianie sygnałów chroniące przed ich fałszowaniem (spoofingiem), a także systemy przeciwdziałające zakłóceniom radiowym (jammingowi). Dzięki temu powstanie rozwiązanie, które zwiększy odporność europejskiej infrastruktury krytycznej na ataki i zakłócenia.

Polskie firmy RECTANGLE i EXATEL zostały wybrane przez agencję kosmiczną EUSPA do realizacji projektu Gal4TSync [3]

NASA dokumentuje budowę chińskiego "muru solarnego" o mocy 100 GW w pustyni Kubuqi. Całość powstanie do 2030 roku

Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie, ponieważ współczesna infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, transportowa i finansowa wymaga niezwykle precyzyjnego i stabilnego pomiaru czasu. To właśnie od dokładnej synchronizacji zależy sprawne działanie sieci energetycznych, prawidłowy przepływ danych w systemach 5G oraz bezpieczeństwo transakcji finansowych. Nawet minimalne różnice czasowe między urządzeniami mogą prowadzić do błędów, zakłóceń lub poważnych awarii. Projekt Gal4TSync potrwa 24 miesiące i obejmie kilka etapów. Najpierw zespół przeprowadzi szczegółowe prace projektowe i symulacje, po których powstanie prototyp odbiornika. Następnie urządzenie zostanie poddane testom laboratoryjnym i środowiskowym realizowanym przez Joint Research Centre. Kolejnym etapem będzie kalibracja i demonstracja operacyjna w rzeczywistych warunkach - między innymi w sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych, gdzie kluczową rolę odegra polska firma EXATEL. Zakończenie projektu planowane jest na 2027 rok, kiedy do EUSPA zostanie przekazany w pełni funkcjonalny, certyfikowany odbiornik wraz z kompletną dokumentacją techniczną.

Źródło: RECTANGLE, EUSPA
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

D-Wave pokazuje swoją broń w wyścigu kwantowym. Kubity dual-rail trafiają na pierwszy plan

D-Wave pokazuje swoją broń w wyścigu kwantowym. Kubity dual-rail trafiają na pierwszy plan

15
Gemini Robotics 2 - robot poprawia błąd w locie zamiast zaczynać zadanie od nowa. Apollo 2 i Franka F3 Duo w akcji

Gemini Robotics 2 - robot poprawia błąd w locie zamiast zaczynać zadanie od nowa. Apollo 2 i Franka F3 Duo w akcji

7
Komputer kwantowy z 18-kubitowym procesorem krzemowym sam sobą zarządza. HRL pokazuje, jak to wygląda w praktyce

Komputer kwantowy z 18-kubitowym procesorem krzemowym sam sobą zarządza. HRL pokazuje, jak to wygląda w praktyce

7
TSMC osiąga kolejny kamień milowy w produkcji wafli krzemowych 2 nm w Fab 20 na Tajwanie

TSMC osiąga kolejny kamień milowy w produkcji wafli krzemowych 2 nm w Fab 20 na Tajwanie

8
Współtwórca Neuralinka rzuca wyzwanie Elonowi Muskowi. Jego implant do oka właśnie podbija Europę

Współtwórca Neuralinka rzuca wyzwanie Elonowi Muskowi. Jego implant do oka właśnie podbija Europę

21
Liczba komentarzy: 10

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.