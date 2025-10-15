Test ASUS ROG Xbox Ally X - Premierowy test handheldu ASUS-a i Microsoftu w wersji z procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Handheld z AMD Ryzen AI Z2 Extreme
- 2 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Badanie jakości matrycy
- 5 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Miejsca testowe
- 6 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Assassin's Creed Mirage
- 10 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Battlefield 6
- 11 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Control
- 12 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cyberpunk 2077
- 13 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Diablo IV
- 14 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - DOOM Eternal
- 15 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Dying Light: The Beast
- 16 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Elden Ring
- 17 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Forza Horizon 5
- 18 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - GTA V Legacy
- 19 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Ghost of Tsushima
- 20 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Marvel's Spider-Man Remastered
- 21 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 22 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Frame Generation (Ghost of Tsushima)
- 23 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cinebench 2024 Single
- 24 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cinebench 2024 Multi
- 25 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Corona
- 26 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - V-Ray
- 27 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Performance Test (CPU)
- 28 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Performance Test (Memory)
- 29 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Blender
- 30 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Temperatury podzespołów
- 32 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Throttling procesora
- 33 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Wydajność na różnych limitach mocy
- 34 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Temperatury obudowy
- 35 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 36 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Podsumowanie
Rynek przenośnych konsol, tak zwanych handheldów, w ostatnich latach mocno się rozpędził. Duża w tym zasługa zarówno Nintendo Switch (kilka miesięcy temu zadebiutowała nowa generacja Switcha) oraz Steam Deck. Tak naprawdę dopiero po debiucie urządzenia od Valve nastąpiło nagle zainteresowanie małymi konsolami, co podłapały najpierw chińskie firmy, a potem rozlało się to także na tych największych producentów jak ASUS, MSI, Lenovo czy Acer. Zainteresowanie wyraził w końcu również Microsoft, choć w tym wypadku firma nie chciała samodzielnie produkować konkurencyjnego rozwiązania. Zamiast tego postawiono na współpracę z ASUS-em, który już wcześniej zdobył doświadczenie swoją serią ROG Ally (X). Nowa wersja miała wprowadzić bardziej oszczędną wersję Windowsa oraz zaoferować topową (jak na ten segment) wydajność. Czy się udało? No tak nie do końca.
Autor: Damian Marusiak
ASUS ROG Xbox Ally X (wraz z tańszą wersją ROG Xbox Ally) został zaprezentowany po raz pierwszy w czerwcu tego roku, podczas konferencji Microsoftu. Nowy handheld został wyposażony w mocniejszy procesor w postaci AMD Ryzen AI Z2 Extreme oraz 24 GB pamięci RAM LPDDR5X. Całość domyka 7" ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Sprzęt od początku promowany był jako urządzenie z odchudzoną wersją Windows 11, która miała zostać dostosowana do tego typu konsolek. Finalnie wygląda to tak, że ów odchudzony Windows to po prostu nowa aktualizacja systemu, co oznacza że z jej możliwości skorzystają wszystkie handheldy, bazujące na Windowsie 11. Po dwóch tygodniach spędzonych z ASUS ROG Xbox Ally X mogę napisać, że z pewnością jest to ciekawe urządzenie, ale jako narzędzie stricte do gier nie zrobiło na mnie przesadnego wrażenia. Oczywiście wszystko rozbija się o wydajność.
ASUS ROG Xbox Ally X to najnowsza, przenośna konsola do gier typu handheld. Przygotowana we współpracy z Microsoftem, oferuje procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme oraz odchudzony system Windows 11 Home.
AMD Ryzen AI Z2 Extreme to obecnie jedno z najmocniejszych, monolitycznych APU z rodziny Strix Point, mający jednocześnie całkiem sporo wspólnego z układem Ryzen AI 9 HX 370, znanym z notebooków. Przede wszystkim zachowano ten sam, zintegrowany układ graficzny. Mowa zatem o jednostce AMD Radeon 890M, zbudowanej z 16 bloków CU, opartych na architekturze RDNA 3.5 oraz taktowanej zegarem do 2900 MHz maksymalnie. Procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme oferuje również 8 rdzeni i 16 wątków, w konfiguracji 3 rdzenie Zen 5 oraz 5 rdzeni Zen 5c. Procesor jest zatem połączeniem Ryzena AI 7 350 (pod względem konfiguracji rdzeni CPU) oraz Ryzena AI 9 HX 370 (pod kątem układu iGPU). Całość dopełnia chip NPU XDNA 2 o wydajności sięgającej 50 TOPS.
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Intel Core Ultra 7 258V
|Generacja
|Strix Point
|Strix Point
|Lunar Lake
|Architektura
|Zen 5, Zen 5c (CPU)
RDNA 3.5 (GPU)
|Zen 5, Zen 5c (CPU)
RDNA 3.5 (GPU)
|Lion Cove (CPU)
Skymont (CPU)
Xe2 (GPU)
|Litografia
|TSMC N4P
|TSMC N4P
|TSMC N3B
|Rdzenie / wątki
|8C/16T
|12C/24T
|8C/8T
|Konfiguracja rdzeni
|3C/6T - Zen 5
5C/10T - Zen 5c
|4C/8T - Zen 5
8C/16T - Zen 5c
|4C/4T - P-Core
4C/4T - (LP) E-Core
|Taktowanie bazowe
|2,0 GHz
|2,0 GHz
|2,2 GHz
|Taktowanie Turbo
|5,0 GHz (Zen 5)
3,3 GHz (Zen 5c)
|5,1 GHz (Zen 5)
3,3 GHz (Zen 5c)
|4,8 GHz (P-Core)
3,7 GHz (E-Core)
|Układ graficzny
|AMD Radeon 890M
|AMD Radeon 890M
|Intel ARC 140V
|Budowa iGPU
|16 CU
1024 SP
|16 CU
1024 SP
|8 Xe-Core
1024 SP
|Taktowanie iGPU
|Do 2900 MHz
|Do 2900 MHz
|1950 MHz
|Kontroler pamięci
|LPDDR5X 8000 MT/s
|DDR5 5600 MT/s
LPDDR5X 8000 MT/s
|LPDDR5X 8533 MT/s
|Maks. RAM
|Do 256 GB
|Do 256 GB
|Do 32 GB
|Układ AI
|Ryzen AI NPU (XDNA 2)
|Ryzen AI NPU (XDNA 2)
|Intel NPU 4. gen
|TDP (PL1)
|28 W (cTDP 15 - 35 W)
|15 - 54 W
|17 W
|PL2
|28 W (cTDP 15 - 35 W)
|15 - 54 W
|37 W
Procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme w handheldzie ASUS ROG Xbox Ally X operuje na trzech różnych limitach mocy na zasilaniu sieciowym oraz trzech na zasilaniu akumulatorowym. Po podłączeniu konsoli do zasilacza, użytkownik ma do dyspozycji tryby Cichy (13 W), Wydajność (17 W) oraz Turbo (35 W). Jak widać, tryb maksymalnej wydajności ma teraz podwyższony o 5 W limit mocy względem ASUS ROG Ally X z AMD Ryzen Z1 Extreme - tam było to 30 W. Na zasilaniu akumulatorowym dwa pierwsze tryby działają na identycznych ustawieniach. Z kolei tryb Turbo jest ograniczony do 25 W, co ma pozwolić na redukcję poboru mocy całego urządzenia oraz wydłużenie czasu działania na zasilaniu akumulatorowym. Różnice w wydajności, poborze mocy, temperaturach oraz kulturze pracy na zasilaniu sieciowym zostaną omówione w dalszej części testu. Całości dopełnia 1 TB nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe oraz Windows 11 Home 24H2 z najnowszą kompilacją, datowaną na wrzesień 2025 roku. Cena ASUS ROG Xbox Ally X wynosi 3799 złotych, natomiast tańszy ROG Xbox Ally to koszt 2599 złotych.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Handheld z AMD Ryzen AI Z2 Extreme
- 2 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Badanie jakości matrycy
- 5 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Miejsca testowe
- 6 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Assassin's Creed Mirage
- 10 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Battlefield 6
- 11 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Control
- 12 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cyberpunk 2077
- 13 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Diablo IV
- 14 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - DOOM Eternal
- 15 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Dying Light: The Beast
- 16 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Elden Ring
- 17 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Forza Horizon 5
- 18 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - GTA V Legacy
- 19 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Ghost of Tsushima
- 20 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Marvel's Spider-Man Remastered
- 21 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 22 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Frame Generation (Ghost of Tsushima)
- 23 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cinebench 2024 Single
- 24 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Cinebench 2024 Multi
- 25 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Corona
- 26 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - V-Ray
- 27 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Performance Test (CPU)
- 28 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Performance Test (Memory)
- 29 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Blender
- 30 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Temperatury podzespołów
- 32 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Throttling procesora
- 33 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Wydajność na różnych limitach mocy
- 34 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Temperatury obudowy
- 35 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 36 - Test ASUS ROG Xbox Ally X - Podsumowanie