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Battlefield 6 to najlepiej sprzedający się Battlefield w historii. EA potwierdza ogromny sukces gry

Piotr Piwowarczyk | 17-10-2025 13:00 |

Battlefield 6 to najlepiej sprzedający się Battlefield w historii. EA potwierdza ogromny sukces gryBattlefield 6 to bez wątpienie jedna z najważniejszych gier ostatnich miesięcy. Po średnio udanej odsłonie BF 2042 wielu graczy oczekiwało, że studio DICE się odkuje, a pierwsze materiały zwiastowały, że "szóstkę" może okazać się warta grzechu. Świetne recenzje potwierdziły, że faktycznie twórcom udało się sprostać wymaganiom (choć kampanię dla jednego gracza w sumie mogli sobie odpuścić). Nic dziwnego, że teraz EA ogłosiło znakomite wynik sprzedaży.

W ciągu pierwszych trzech dni po premierze sprzedano ponad 7 milionów kopii Battlefield 6. Twórcy mogą być więc dumni ze swojego dzieła.

Battlefield 6 to najlepiej sprzedający się Battlefield w historii. EA potwierdza ogromny sukces gry [1]

Test Battlefield 6 - Analiza jakości obrazu, wydajności DLSS 4 oraz wpływu Multi Frame Generation na opóźnienia systemowe

Wydawca gry, czyli Electronic Arts potwierdził właśnie, że w ciągu pierwszych trzech dni sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy gry. Oznacza to, że premiera Battlefield 6 była oficjalnie największą w historii serii. W pierwszy weekend rozegrano ponad 172 miliony meczów online, a gracze uzbierali już ponad 15 milionów godzin rozgrywki. Byron Beede, dyrektor generalny Battlefield, powiedział w oświadczeniu: "Przede wszystkim chcemy podziękować naszym graczom. Battlefield 6 powstał z udziałem naszych fanów. Od wstępnej koncepcji, przez wdrożenie Battlefield Labs, aż po rekordową Otwartą Betę, byliśmy zafascynowani opiniami graczy. Razem z naszymi graczami mieliśmy jeden cel: stworzyć najlepszą grę Battlefield w historii. A to dopiero początek – pierwszy sezon nowej zawartości już za 12 dni".

Battlefield 6 to najlepiej sprzedający się Battlefield w historii. EA potwierdza ogromny sukces gry [2]

Recenzja Battlefield 6 - Electronic Arts ponownie na wojennej ścieżce. Czy nowa odsłona daje radę na wszystkich frontach?

Vince Zampella, wiceprezes wykonawczy, dodał: "Nigdy nie bierzemy takich momentów za pewnik, dlatego chciałbym wyrazić szczerą wdzięczność naszemu globalnemu zespołowi Battlefield Studios i naszej pełnej pasji społeczności, która pomogła nam dotrzeć do tego momentu. Doceniamy, że dołączyliście do nas podczas doniosłej premiery Battlefield 6. W nadchodzących tygodniach czeka nas jeszcze wiele atrakcji". Warto w tym miejscu wspomnieć również inne ważne osiągnięcie gry - już pierwszego dnia pobito rekord Call of Duty względem jednoczesnej liczby graczy na Steam. Co tu dużo mówić, chyba nie trzeba kolejnych dowodów, by uznać Battlefield 6 za jeden z najbardziej udanych tytułów tego roku, prawda?

Źródło: WCCFTech
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