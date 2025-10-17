The Crew 2 - gra wreszcie otrzymała tryb offline. Do tego nowości od Ubisoftu w The Crew Motorfest
Jedno trzeba Ubisoftowi przyznać: bardzo trudno jest być wobec nich obojętnym. Inna sprawa, że sami zapewne woleliby, żeby jednak nie spadała na nich taka krytyka. Spójrzmy chociażby na przepychanki z graczami tyczące się porzuconego The Crew (sami fani zresztą nie poddali się po odebraniu im możliwości rozgrywki). The Crew Motorfest również nie zanotowało wymarzonego debiutu. Niemniej ten ostatni tytuł i The Crew 2 dostaną sporo udogodnień.
The Crew 2 będzie można ogrywać w trybie offline, The Crew Motorfest zaś dostanie sporo nowości w przeciągu kolejnych miesięcy.
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O tym, że dwie omawiane gry dostaną tryb offline, wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz powoli się to potwierdza. Ogłoszono chociażby, że The Crew 2 dostał już tryb hybrydowy, pozwalający na przełączanie się pomiędzy zwyczajowymi funkcjami rozgrywki z multiplayerem włącznie, a opcją gry offline. Ma to w znaczącym zakresie przedłużyć życie tytułu. Ale Ubisoft nie poprzestaje na tym, pamiętając o The Crew Motorfest. Już 5 listopada rozpoczyna się bowiem trzeci rok rozwoju, a wraz z nim pierwsze z wielu nadchodzących atrakcji.
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W ramach 8. sezonu powrócimy do ulicznych wyścigów, a tam pojawią się na przykład dwie nowe playlisty (Street Riders oraz BMW Heritage), system urozmaicający zakłady, Swobodny wyścig - wyzwania dotarcia do celu bez GPS-a, czy naprawdę sporo ulepszeń: dostosowywanie pojazdów, licencjonowane felgi, bądź nowe elementy kosmetyczne wozów. Pojawi się nowy tryb rankingowy dostarczający kolejnych wyzwań, "Szukanie Crew" pomoże w wyszukiwaniu towarzyszy do gry, "Przepustka dla znajomych" pozwoli na zaproszenie trzech kolegów na wspólną sesję, do tego The Crew Motorfest zostaje zweryfikowane na Steam Decka.
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Przebić ma to planowany na marzec 2026 roku 9. sezon, określany jako najambitniejszy w historii. Partnerstwo z NASCAR otworzy drzwi dla dodatkowej playlisty, czy doboru odpowiednich pojazdów wraz z przebudową fizyki, by nieco wyeksponować specyfikę tego sportu, oraz nową, tematyczną wyspę. TrackForge da możliwość tworzenia nowych torów. Jakoś w połowie sezonu przedstawione zostaną samochody RC (sterowane radiowo), zajmujące ok. 1/3 zwykłych pojazdów i wprowadzające własny model jazdy. A jeżeli zalogujemy się do The Crew Motorfest do 18 października do godziny 18:00, twórcy sprezentują nam BMW M2 z 2017 roku. Przepustkę Roku 3 kupimy za 29,99 dolarów, udostępniając 20 nowych pojazdów, w tym unikalne Ferrari 12Cilindri (2025) oraz Zenvo Aurora Agil (2026), a jeśli posiadacie którąś z poprzednich przepustek, deweloperzy dorzucą jeszcze Cadillac Ciel Concept.