The Crew 2 - gra wreszcie otrzymała tryb offline. Do tego nowości od Ubisoftu w The Crew Motorfest

Jedno trzeba Ubisoftowi przyznać: bardzo trudno jest być wobec nich obojętnym. Inna sprawa, że sami zapewne woleliby, żeby jednak nie spadała na nich taka krytyka. Spójrzmy chociażby na przepychanki z graczami tyczące się porzuconego The Crew (sami fani zresztą nie poddali się po odebraniu im możliwości rozgrywki). The Crew Motorfest również nie zanotowało wymarzonego debiutu. Niemniej ten ostatni tytuł i The Crew 2 dostaną sporo udogodnień.

The Crew 2 będzie można ogrywać w trybie offline, The Crew Motorfest zaś dostanie sporo nowości w przeciągu kolejnych miesięcy.

O tym, że dwie omawiane gry dostaną tryb offline, wiadomo już od jakiegoś czasu. Teraz powoli się to potwierdza. Ogłoszono chociażby, że The Crew 2 dostał już tryb hybrydowy, pozwalający na przełączanie się pomiędzy zwyczajowymi funkcjami rozgrywki z multiplayerem włącznie, a opcją gry offline. Ma to w znaczącym zakresie przedłużyć życie tytułu. Ale Ubisoft nie poprzestaje na tym, pamiętając o The Crew Motorfest. Już 5 listopada rozpoczyna się bowiem trzeci rok rozwoju, a wraz z nim pierwsze z wielu nadchodzących atrakcji.

W ramach 8. sezonu powrócimy do ulicznych wyścigów, a tam pojawią się na przykład dwie nowe playlisty (Street Riders oraz BMW Heritage), system urozmaicający zakłady, Swobodny wyścig - wyzwania dotarcia do celu bez GPS-a, czy naprawdę sporo ulepszeń: dostosowywanie pojazdów, licencjonowane felgi, bądź nowe elementy kosmetyczne wozów. Pojawi się nowy tryb rankingowy dostarczający kolejnych wyzwań, "Szukanie Crew" pomoże w wyszukiwaniu towarzyszy do gry, "Przepustka dla znajomych" pozwoli na zaproszenie trzech kolegów na wspólną sesję, do tego The Crew Motorfest zostaje zweryfikowane na Steam Decka.

Przebić ma to planowany na marzec 2026 roku 9. sezon, określany jako najambitniejszy w historii. Partnerstwo z NASCAR otworzy drzwi dla dodatkowej playlisty, czy doboru odpowiednich pojazdów wraz z przebudową fizyki, by nieco wyeksponować specyfikę tego sportu, oraz nową, tematyczną wyspę. TrackForge da możliwość tworzenia nowych torów. Jakoś w połowie sezonu przedstawione zostaną samochody RC (sterowane radiowo), zajmujące ok. 1/3 zwykłych pojazdów i wprowadzające własny model jazdy. A jeżeli zalogujemy się do The Crew Motorfest do 18 października do godziny 18:00, twórcy sprezentują nam BMW M2 z 2017 roku. Przepustkę Roku 3 kupimy za 29,99 dolarów, udostępniając 20 nowych pojazdów, w tym unikalne Ferrari 12Cilindri (2025) oraz Zenvo Aurora Agil (2026), a jeśli posiadacie którąś z poprzednich przepustek, deweloperzy dorzucą jeszcze Cadillac Ciel Concept.

Źródło: Ubisoft