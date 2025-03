Test ASUS ProArt OLED PA32UCDM - Monitor 4K OLED, który wygląda jak do biura, ale świetnie sprawdzi się także w grach

Firma ASUS posiada w swojej ofercie bogate portfolio podzespołów komputerowych, w tym także monitorów. Podczas targów CES 2025, ogłoszono debiut jednego z pierwszych monitorów firmy, wyposażonych w port DisplayPort 2.1a UHBR20. Mowa o ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM. Jednocześnie jednak, producent wprowadza do sprzedaży także coś ukierunkowanego bardziej do pracy z grafiką komputerową. Mowa o modelu ASUS ProArt OLED PA32UCDM. Nie posiada on wprawdzie DisplayPort 2.1a UHBR20, w zamian natomiast proponuje dwa złącza Thunderbolt 4 oraz sprzętową kalibrację. Czy to wystarczy, aby przekonać potencjalnych użytkowników? Jest na to szansa, zwłaszcza jeśli dana osoba ceni sobie nie tylko jakość obrazu, ale również nienaganny wygląd monitora.

Autor: Damian Marusiak

ASUS ProArt OLED PA32UCDM to monitor wykorzystujący 3. generację matrycy QD-OLED. Producent dodatkowo zadbał o samodzielną kalibrację, dzięki czemu już po wyjęciu z pudełka, w domyślnym trybie obrazu uśrednione błędy deltaE nie powinny przekraczać 1 punktu. Sprzęt traktowany jest jako profesjonalne rozwiązanie dla twórców treści, którzy spędzają dużo czasu z grafiką - zarówno pod kątem edycji np. obrazów czy też filmów. Monitor oferuje ekran o przekątnej 31,5", rozdzielczości 4K oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Jeśli cena w okolicach 7500 złotych nie odstraszy potencjalnego użytkownika, wówczas taki monitor można faktycznie wykorzystać zarówno do pracy nad grafiką jak i do gier. Nie będzie on bowiem w żaden sposób odstawał od propozycji pozycjonowanych jako "do gier".

ASUS ProArt OLED PA32UCDM to jeden z najnowszych monitorów OLED. Choć sprawdzi się w grach, to pozycjonowany jest jako model do pracy, przede wszystkim z grafiką komputerową.

W przeciwieństwie do ekranów LG OLED WRGB, Samsung korzysta z niebieskiej matrycy OLED oraz warstwy czerwonych i zielonych kropek kwantowych, będącymi konwerterami barw, umieszczonych bezpośrednio nad niebieską diodą OLED. Zmiana ta ma pozwolić na uzyskanie jeszcze bardziej dopracowanych barw. Nowa generacja Quantum Dot OLED pozwala na uzyskanie jeszcze większej częstotliwości obrazu w wysokiej rozdzielczości, ale także charakteryzuje się lepszą czytelnością czcionek dzięki zmodyfikowanemu układowi subpikseli. W przypadku testowanego modelu ASUS mamy do czynienia z panelem z czymś w rodzaju półmatowej powłoki. Choć na pozór ekran wygląda jak błyszczący, to jednak ilość odbijających się jasnych elementów otoczenia jest zredukowana (ale nie w całości wyeliminowana) względem typowych, błyszczących paneli.

ASUS ProArt OLED PA32UCDM ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM MSI MPG 322URX Matryca QD-OLED (3. gen) QD-OLED (4. gen) QD-OLED (4. gen) Podświetlenie OLED OLED OLED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 31,5" 26,5" 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Rozmiar plamki 0.182 mm 0.155 mm 0.182 mm Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 240 Hz NVIDIA G-SYNC Brak certyfikatu G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (SDR, 100% APL)

1000 nitów (HDR, 3% APL) 250 nitów (SDR, 100% APL)

450 nitów (SDR, 10% APL)

1000 nitów (HDR, 3% APL) 275 nitów (SDR, 100% APL)

1000 nitów (HDR, 3% APL) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400, HLG, Dolby Vision HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x HDMI 2.1

2x Thunderbolt 4 (PD 15 W oraz 96 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1a UHBR20

1x USB-C (DP / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1a UHBR20

1x USB-C (DP / PD 98 W) HUB USB 1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x USB 3.2 typu C Gen.2 3x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza - 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki 3 W (x2) - - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 9,0 kg 7,62 kg 9,6 kg Wymiary z podstawą 717,3 x 602,5 x 228 mm 610,3 x 549,5 x 218,8 mm 718 x 483 x 242 mm Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) Cena ~7499 złotych 5299 złotych 4999 złotych

W teście monitora ASUS ProArt OLED PA32UCDM, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność świecenia diod OLED, luminancję oraz obecność prezentację jakości czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), czasu reakcji matrycy, smużenia / powidoków oraz poboru mocy.