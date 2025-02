Test MSI MAG 321UPX - Monitor QD-OLED dla graczy, będący tańszą alternatywą dla modelu MPG 321URX

W zeszłym roku testowaliśmy bardzo dobry monitor do gier w postaci MSI MPG 321URX. Wykorzystywał on panel QD-OLED o rozdzielczości 4K. Nowe monitory z 2025 roku dopiero będą wchodziły do sprzedaży, w międzyczasie zatem skupiliśmy się na jednym z tańszych propozycji od tajwańskiego producenta, będącym alternatywą dla wspomnianego MPG 321URX. Mowa o MSI MAG 321UPX, który także korzysta z panelu QD-OLED. Ma jednak kilka modyfikacji względem wymienionego przed momentem modelu. To co widzimy na pierwszy rzut oka to brak portów USB-A, jednak testy potwierdziły, że ograniczone są także możliwości kalibracji. Mimo wszystko, MSI MAG 321UPX to nadal kawał porządnego monitora do gier czy okazjonalnej pracy z grafiką.

Autor: Damian Marusiak

MSI MAG 321UPX jest jednym z kilku modeli tajwańskiego producenta, w którym znajdzie się 31,5-calowy panel 4K z odświeżaniem 240 Hz. Na razie zajmiemy się prezentacją tego konkretnego urządzenia, zanim będzie możliwość przetestowania tegorocznych modeli z DisplayPort 2.1 UHBR20. Monitor MSI MAG 321UPX posiada jeszcze na pokładzie starszy wariant DisplayPort 1.4a, a także HDMI 2.1. Prezentowany model możemy jednak bez problemu wykorzystać z natywną rozdzielczością 4K i odświeżaniem 120 Hz bez kompresji barw - tutaj wystarczy przepustowość złącza HDMI 2.1. Przy wyborze 240 Hz, wykorzystana zostanie metoda kompresji DSC. Obecnie monitor kupimy w cenie około 4799 złotych.

MSI MAG 321UPX to nieco tańsza alternatywa dla monitora MPG 321URX. Również oferuje 31,5-calowy ekran QD-OLED o rozdzielczości 4K wraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania.

W przeciwieństwie do ekranów LG OLED WRGB, Samsung korzysta z niebieskiej matrycy OLED oraz warstwy czerwonych i zielonych kropek kwantowych, będącymi konwerterami barw, umieszczonych bezpośrednio nad niebieską diodą OLED. Zmiana ta ma pozwolić na uzyskanie jeszcze bardziej dopracowanych barw. Nowa generacja Quantum Dot OLED pozwala na uzyskanie jeszcze większej częstotliwości obrazu w wysokiej rozdzielczości, ale także charakteryzuje się lepszą czytelnością czcionek dzięki zmodyfikowanemu układowi subpikseli. W przypadku testowanego modelu MSI mamy do czynienia z panelem z czymś w rodzaju półmatowej powłoki. Choć na pozór ekran wygląda jak błyszczący, to jednak ilość odbijających się jasnych elementów otoczenia jest zredukowana (ale nie w całości wyeliminowana) względem typowych, błyszczących paneli. Monitor od MSI posiada także certyfikat VESA ClearMR 13000, określający wydajność odwzorowania ruchu na ekranie wyświetlacza. Wartość CMR reprezentuje procentowy zakres wydajności rozmycia obrazu uzyskany w oparciu o stosunek wyraźnych do rozmytych pikseli.

MSI MAG 321UPX MSI MPG 321URX LG UltraGear OLED 32GS95UE Matryca QD-OLED QD-OLED WOLED + MLA+ (MIcro Lens Array+) Podświetlenie OLED OLED OLED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 31,5" 31,5" 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 4K - do 240 Hz

Full HD - do 480 Hz

Tryb Dual Mode Rozmiar plamki 0.182 mm 0.182 mm 0.182 mm NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo, SDR)

Do 1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo, SDR)

Do 1000 nitów (HDR) 275 nitów (typowo, SDR)

400 nitów (maks. w SDR)

Do 1300 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~98,5% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4a

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD do 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a HUB USB - 2x USB 2.0 typu A 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - - - VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 9,1 kg 9,6 kg 9,0 kg Wymiary z podstawą 717 x 457 x 242 mm 718 x 483 x 242 mm 713 x 627 x 279 mm Gwarancja 3 lata 3 lata 2 lata Cena 4799 zł 4999 zł 4999 zł

W teście monitora MSI MAG 321UPX, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność świecenia diod OLED, luminancję oraz obecność prezentację jakości czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), czasu reakcji matrycy, smużenia / powidoków oraz poboru mocy.