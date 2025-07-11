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Perplexity AI uruchamia drogą przeglądarkę internetową Comet z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji

Maciej Lewczuk | 11-07-2025 19:30 |

Perplexity AI uruchamia drogą przeglądarkę internetową Comet z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencjiRynek przeglądarek internetowych wkrótce może znacznie się zmienić. Podczas gdy Google Chrome od lat dominuje z udziałem znacznie przekraczającym 60 proc., nowe technologie sztucznej inteligencji otwierają drzwi dla innowacyjnych rozwiązań. Startup Perplexity AI właśnie dołączył do tego wyścigu z przeglądarką Comet. To nie jest zwykły browser, ale kompleksowy asystent AI, który ma zmienić sposób, w jaki korzystamy z internetu. Czy ta kosztowna nowość rzeczywiście zagrozi pozycji lidera rynku?

Comet to nie tylko przeglądarka, to asystent, który myśli za Ciebie i upraszcza każdą interakcję z siecią – Aravind Srinivas, CEO Perplexity AI.

Perplexity AI uruchamia drogą przeglądarkę internetową Comet z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji [1]

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Perplexity AI oficjalnie uruchomiło przeglądarkę internetową Comet, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji zadań i wspierania użytkowników podczas przeglądania internetu. Nowa przeglądarka jest obecnie dostępna wyłącznie dla subskrybentów planu Perplexity Max, który kosztuje 200 dolarów miesięcznie. Comet wyróżnia się zintegrowanym asystentem AI, który może analizować zawartość stron internetowych, odpowiadać na pytania użytkowników i wykonywać złożone zadania. Asystent działa w bocznym panelu i ma dostęp do wszystkich otwartych kart. Dzięki temu może udzielać kontekstowych odpowiedzi na podstawie aktualnie przeglądanych treści. Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące filmów na YouTube, analizować dokumenty Google Docs czy też otrzymywać podsumowania artykułów bez konieczności przełączania się między kartami. Przeglądarka została zbudowana na silniku Chromium. To daje kompatybilność z rozszerzeniami Chrome i umożliwia łatwą migrację zakładek , ale też i ustawień. Comet domyślnie wykorzystuje wyszukiwarkę Perplexity AI zamiast Google Search. Firma podkreśla, że dane użytkowników są przechowywane lokalnie, a model AI nie jest trenowany na podstawie ich podstawie.

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Perplexity AI wykazał wyniki wzrostu. W maju 2025 roku firma obsłużyła 780 mln zapytań, odnotowując miesięczny wzrost przekraczający 20 proc. CEO Aravind Srinivas prognozuje, że w ciągu najbliższego roku możliwe jest osiągnięcie miliarda zapytań tygodniowo. Startup pozyskał 500 mln dolarów finansowania w grudniu 2024 roku, zwiększając swoją wycenę do 9 mld dolarów. Wśród inwestorów znajdują się między innymi NVIDIA, SoftBank i Jeff Bezos. OpenAI podobno przygotowuje własną przeglądarkę internetową, która ma zostać uruchomiona w najbliższych tygodniach. Równocześnie The Browser Company, twórca popularnej przeglądarki Arc, wprowadził w czerwcu 2025 roku przeglądarkę Dia z funkcjami sztucznej inteligencji.

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Google Chrome utrzymuje dominującą pozycję z udziałem rynkowym wynoszącym około 65 proc., ale pojawienie się nowych konkurentów wskazuje na nadchodzące zmiany w branży. Plan Perplexity Max, wymagany do korzystania z Comet, oferuje nieograniczony dostęp do najnowszych modeli AI, w tym OpenAI o3-pro i Claude Opus 4. Subskrypcja obejmuje także priorytetowy dostęp do nowych funkcji i nieograniczone wykorzystanie narzędzi Perplexity Labs. Firma planuje stopniowe rozszerzanie dostępu do przeglądarki na innych użytkowników poprzez system zaproszeń. Obecnie Comet jest dostępny na systemach Windows i macOS, a Perplexity zapowiada obsługę dodatkowych platform w przyszłości.

Perplexity AI uruchamia drogą przeglądarkę internetową Comet z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji [2]

Źródło: Perplexity
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