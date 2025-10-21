Desktopowa aplikacja Messenger przestanie działać na Windows i macOS. Do tego WhatsApp na Windows stanie się wolniejszy
Z popularnych komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, czy też Messenger, można dziś korzystać także na PC z systemem Windows, czy macOS, dzięki obecności natywnych aplikacji w tych środowiskach - choć w drugim przypadku trzeba użyć formy przeszłej, gdyż firma Meta postanowiła wycofać desktopowego Messengera. Nie pobierzemy go już z Microsoft Store, jak również App Store, a jeśli pobraliśmy go nieco wcześniej, to i tak "za moment" przestanie on całkowicie działać.
Aplikacja Messenger przeznaczona na system Windows oraz macOS zostaje wycofywana. Nie można już jej pobrać z Windows Store i App Store, a dotychczasowi użytkownicy niebawem nie będą mogli z niej korzystać. Z kolei WhatsApp dla Windowsa stanie się wkrótce przeglądarkową wersją.
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Firma Meta już podjęła odpowiednie kroki, aby użytkownicy przenieśli się na internetową wersję komunikatora Messenger. Jak wspomniano, desktopowej odsłony nie pobierzemy z oficjalnych sklepów Microsoftu i Apple, a wkrótce funkcjonujące jeszcze aplikacje u osób, które pobrały je wcześniej, przestaną działać. W przypadku systemu macOS mowa o "60 dniach"*, a w wypadku systemu Windows Messenger stanie się niedostępny 14 grudnia 2025 roku. Czasu nie ma zbyt wiele, a przy tym trzeba wykonać odpowiednie operacje, aby nasze czaty z aplikacji zupełnie nie przepadły. Instrukcja i oficjalna wiadomość znajdują się TUTAJ.
*Nie podano, od jakiej dokładnie daty obowiązuje owy okres, acz użytkownicy mają 'otrzymać powiadomienie w aplikacji, gdy rozpoczenie się proces wycofywania Messengera'.
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Negatywnych zmian doczeka się także desktopowa aplikacja WhatsApp z systemu Windows. Już wkrótce bowiem nie będziemy mieli do czynienia z w pełni natywną aplikacją, a przeglądarkową wersją, która zostanie zamknięta w formie aplikacji. Oznacza to, że zaktualizowana aplikacja wyświetli niejako stronę web.whatsapp.com, pod którą możemy przejść z poziomu przeglądarki internetowej - bez potrzeby pobierania dodatkowego programu. Taki ruch oznacza, że nowsza aplikacja WhatsApp będzie zużywała więcej pamięci RAM i działała wolniej niż do tej pory, choć na razie taka aktualizacja ukazała się dla wersji beta.