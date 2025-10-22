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Cenowarka żegna się z Polską. Porównywarka cenowa odchodzi, ale nadal będzie istnieć w innych krajach

Natan Faleńczyk | 22-10-2025 21:00 |

Cenowarka żegna się z Polską. Porównywarka cenowa odchodzi, ale nadal będzie istnieć w innych krajachWiele osób przed dokonaniem w Internecie zakupu rzeczy, która ich interesuje, najpierw udaje się do porównywarek cenowych, takich jak Ceneo, czy też Skąpiec. Działają one na rynku od wielu lat i nierzadko pomagają podjąć korzystniejszą decyzję. Do alternatywnych rozwiązań można zaliczyć Cenowarkę, która na polskim rynku działa od 2009 roku, więc naprawdę długo. Okazuje się jednak, że ten serwis przestanie funkcjonować w naszym kraju - i to już za moment.

Porównywarka cenowa Cenowarka już wkrótce zniknie z polskiego rynku. Na oficjalnej stronie widnieje komunikat, że stanie się to 31 października 2025 r. Nie oznacza to jednak, że firma kończy działalność w innych częściach świata.

Cenowarka żegna się z Polską. Porównywarka cenowa odchodzi, ale nadal będzie istnieć w innych krajach [1]
Cenowarka.pl

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W 1996 roku powstał niemiecki portal Geizhals Preisvergleich. Z czasem usługa porównywania cen zaczęła obejmować swoim zasięgiem inne kraje i tak w 2009 roku pojawił się Skinflint (rynek brytyjski), a także Cenowarka dla Polski. Jeżeli często korzystaliśmy z tej usługi, to w ostatnim czasie zapewne zauważyliśmy komunikat od twórców - strona przeznaczona dla naszego kraju przestanie funkcjonować 31 października 2025 roku. Co ciekawe, wspomniana przed chwilą brytyjska odsłona Skinflint także zakończy swój żywot w tym samym dniu. Pozostanie jedynie odsłona dla Austrii, Niemiec i Europy.Każdy wariant pozwala wyszukiwać oferty również z innych krajów, więc istnieje cień szansy (maleńki, ale jednak), że po zamknięciu polskiej i brytyjskiej wersji nadal będzie można wyszukiwać z nich oferty np. na europejskiej stronie.

Cenowarka żegna się z Polską. Porównywarka cenowa odchodzi, ale nadal będzie istnieć w innych krajach [2]
Odsłona dla rynku Europejskiego

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Mimo że Cenowarka wyróżniała się na tle innych większą dokładnością (np. podawano na niej bardziej szczegółową specyfikację smartfonów - choć nie tylko), to portal zdawał się być u nas mniej rozpoznawalny np. od Ceneo, a do tego nie pokazywał ofert z popularnego Allegro, Media Expert, czy choćby morele.net. Ponadto polska odsłona nie była do końca przetłumaczona - dla przykładu zamiast "Cechy produktu", widoczne jest "Produkteigenschaften", a po wyszukaniu nazwy sklepu, który nie jest obsługiwany, można przeczytać "Es został żaden Sklepy z diesen filtrach gefunden". Tak więc można powiedzieć, że decyzja o wycofaniu tej strony z Polski była tylko kwestią czasu.

Cenowarka żegna się z Polską. Porównywarka cenowa odchodzi, ale nadal będzie istnieć w innych krajach [3]
Niemiecki wariant

Źródło: Cenowarka, Wikipedia, Mathieu Stern/Unsplash
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