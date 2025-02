Black Friday, Black Week, Cyber Monday - nie daj się złapać na kuszące promocje. Co warto wziąć pod uwagę przed zakupem?

Wietrzenie magazynów! Kup teraz, zapłać później! Jesteś tego wart! Takiej okazji nie możesz przegapić! - na takie i inne hasła reklamowe możemy się natknąć tak naprawdę przez cały rok. Wszystkie mają oczywiście jeden cel - jeszcze bardziej napędzić sprzedaż. Mimo że sprzedawcy stosują sztuczki, które są znane wielu osobom, to i tak bardzo często przynoszą one zamierzony skutek. Jakie pytania warto rozważyć przed zakupem i co jeszcze wypadałoby wziąć pod uwagę?

W ciągu roku nie brakuje wielu „okazji” w sklepach, które mają nas skłonić do wydawania jeszcze większej ilości pieniędzy. Często decydujemy się na zakup tylko dlatego, że oferta wydaje się dobrą promocją. Warto jednak przemyśleć: czy naprawdę potrzebuje danej rzeczy, czy jest to tylko zachcianka?



fot. Pixabay (bodkins18)

Nie da się ukryć, że w ciągu roku jest wiele okresów, w ciągu których sprzedaż naprawdę bardzo wzrasta. Ludzie skłonni są kupić rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują, ponieważ zostają skuszeni „wielką promocją”. Popularny Black Friday to jedno z wydarzeń, których celem jest wspomniane napędzenie sprzedaży. Taka pozorna okazja do nabycia produktu w lepszej cenie jest tylko... no właśnie, pozorem. Wiele sklepów stosuje metodę, której część osób może nadal nie być świadoma: jakiś czas przed Black Friday ceny produktów zostają zwiększone, aby na czas tego wydarzenia ponownie przywrócić je do pierwotnego lub nieco obniżonego poziomu. Zdarza się, że decydując się na zakup w takim okresie, kupujemy daną rzecz nawet drożej, niż gdyby nie była w „promocyjnej cenie”. Popularne sklepy nierzadko przez cały rok utrzymują wysokie ceny produktów, które na okres Black Friday zostają zmienione na niższe, ale rezultat jest ten sam - kupujemy coś drożej, choć moglibyśmy zaoszczędzić w innych miejscach (przykład na samym dole tego materiału).



fot. Pexels (Ivan Samkov)

Co więc warto robić? Korzystać ze stron takich jak Monitor Promocji. Zawiera ona bazę wielu produktów. Po wyszukaniu konkretnego możemy zobaczyć, jaka jest jego najniższa cena i jak zmieniała się ona w okresie kilku miesięcy w różnych polskich sklepach internetowych. Dzięki temu nie damy się złapać na sztuczne promocje. Bardzo przydatnych rad udzielił także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wszystkie widoczne są na sześciu poniższych grafikach. Warto je rozważyć przed zakupem, ponieważ pomogą nam one podjąć mądrą decyzję. Sami dobrze wiemy, że często kupno danej rzeczy jest spowodowane tym, że coś „wpadło nam w oko”, ale w rzeczywistości za krótką chwilę nie będziemy z tego korzystać. Dobrze jest rozważnie podchodzić do zakupów - szczególnie teraz, gdy z każdej strony będziemy bombardowani „promocjami”. Cenna rada, która jest ponadczasowa, a zapewne wielu z nas zdążyło już zdać sobie z niej sprawę, brzmi: „życie nie zależy od tego, co człowiek posiada, choćby nawet opływał w dostatki”.

Warto przed zakupem sprawdzić oferty szukanego produktu w innych sklepach...



...ponieważ przeważnie te najpopularniejsze miejsca oferują sprzęty w mniej korzystnych cenach. Dobrze sprawdzą się tutaj strony takie jak Monitor Promocji, które pokazują ceny za konkretne produkty z wielu sklepów naraz i to z okresu kilku miesięcy.

Źródło: UOKiK, Freepik (ikona), Fot. mobilna Kaboompics.com