Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Samsung planuje wprowadzić na rynek konkurencję dla headsetu Apple Vision Pro. Do tej pory znaliśmy nadchodzącą nowość pod nazwą Project Moohan, ale dziś koreański gigant oficjalnie ją przedstawił. Samsung Galaxy XR jest pod naprawdę wieloma względami podobny do wspomnianego rozwiązania od Apple - zarówno w kwestii parametrów, jak i samej funkcjonalności. Przyjrzymy się mu bliżej i zobaczmy, co dokładniej oferuje i w jakiej cenie.

Samsung oficjalnie przedstawił swój headset do rozszerzonej rzeczywistości, który będzie konkurował o pozycję na rynku z odświeżonym Apple Vision Pro. Samsung Galaxy XR jest podobny do swojego rywala pod wieloma względami.

Rzut oka na poniższą tabelę i dojdziemy do podobnego wniosku, z jakim mogliśmy się zapoznać przed chwilą - nowość od Samsunga ma wiele wspólnego (może poza ceną) z Apple Vision Pro z czipem Apple M5, a więc odświeżoną wersją headsetu do rozszerzonej rzeczywistości. Jeżeli zastanawiamy się w ogóle, do czego służy Samsung Galaxy XR: na headsecie tym mamy dostęp do aplikacji i gier (Sklep Google Play), a także do asystenta Google Gemini. Zakładając go na głowę możemy widzieć zarówno otoczenie, jak i wirtualną zawartość, aczkolwiek jest możliwość bycia tylko w świecie VR. Możemy np. oglądać film na dużym, cyfrowym ekranie, siedząc na swojej kanapie i widząc wszystko wokół. Oczywiście to tylko jedno z zastosowań. Sterowanie jest takie samo, jak w przypadku Meta Quest 3, ponieważ może sie odbywać poprzez śledzenie naszych dłoni lub kontrolery, które musimy jednak dokupić osobno. W kwestii samego obrazu mamy wspomniane panele Micro-OLED, a więc tak samo, jak w nowych Apple Vision Pro, aczkolwiek mają one wyższą rozdzielczość (można wywnioskować przez większą gęstość pikseli), choć odświeżanie może tu wynosić maksymalnie 90, a nie 120 herców (domyślnie 72 herce). Za obsługę systemu Android XR będzie odpowiadał chip od firmy Qualcomm, który znalazł swoje zastosowanie także w headsecie od marki Sony, a konkretniej mowa o modelu Snadpragon XR2+ Gen 2.

Apple Vision Pro z czipem Apple M5 Samsung Galaxy XR Procesor 10-rdzeniowy, 4P/6E (Apple M5) Snadpragon XR2+ Gen 2

4+2 Performance (do 2,4 GHz) Układ graficzny 10-rdzeniowy (Apple M5) Qualcomm Adreno GPU NPU 16-rdzeniowy (Apple M5) Qualcomm Hexagon Przepustowosć pamięci Apple M5: 153 GB/s

Apple R1: 256 GB/s Nie podano Pamięć RAM Brak informacji 16 GB Pamięć wbudowana 256, 512 GB lub 1TB 256 GB Wyświetlacze Micro-OLED, 90-120 Hz

23 mln pikseli, 92% DCI-P3,

odstęp między pikselami: 7,5 mikrona 2 x 3552 x 3840 px, Micro-OLED, 60-90 Hz

27 mln pikseli, 95% DCI-P3

odstęp między pikselami: 6,3 mikrona Pole widzenia (FOV Brak informacji 109 stopni w poziomie

100 stopni w pionie Rozstaw soczewek (IPD) 51-75 mm 54-70 mm Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Kamery Stereoskopowy system kamer głównych 3D

6,5 "stereo" MP (18 mm, f/2.0) Wsparcie dla wideo i zdjęć w 3D

6,5 MP (18 mm, f/2.0) Czujniki Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, kamera TrueDepth, LiDAR, cztery jednostki pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik światła Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, pięć jednostek pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik głębi Audio Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem głowy Spatial Audio, dwa głośniki 2-drożne (głośnik niskotonowy + głośnik wysokotonowy) Mikrofony Układ sześciu mikrofonów z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Układ sześciu mikrofonów ze wsparciem dla technologii kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Akumulator Do 2,5 godziny użytkowania

Do 3 godzin odtwarzania wideo Do 2 godzin użytkowania

Do 2,5 godziny odtwarzania wideo System visionOS 26 Android XR Wymiary Brak informacji Ok. 121,92 x 195,58 x 264,16 mm Waga Urządzenie: 750-800 g*

Akumulator: 353 g Urządzenie: ok. 544** g

Akumulator: ok. 304 g Co w zestawie? Dodatkowa poduszka na twarz (Light Seal), pokrowiec, akumulator, ściereczka, zasilacz (40-60 W), przewód USB Pokrowiec, akumulator, poduszka na twarz, elementy do dostosowania rozmiaru poduszki, osłony przed dostawaniem się światła z dołu headsetu, ładowarka, przewód USB, ściereczka Dostępność 22 października 2025 roku 14 listopada 2025 roku Gratisy - 12 miesięcu Google AI Pro, gra NFL PRO ERA, NBA League Pass, 12 miesięcu dla Project Pulsar od Adobe, 3 miesiące YouTube TB, 12 miesięcy Calm Premium, 12 miesięcy YouTube Premium, 12 miesięcy Google Play Pass, gra Asteroid Akcesoria - Kontrolery: 174,99 dolarów ( 249,99 dolarów ) Cena 256 GB: 3699 euro

512 GB: 3949 euro

1 TB: 4199 euro 256 GB: 1799,99 dolarów

*Waga zależna od konfiguracji poduszki Light Seal i paska.

**Waga z poduszką.

Kamery do spoglądania poza gogle? Wydają się identycznie co w Apple Vision Pro. Mikrofony, system audio, czy też czujniki, to także zbliżona, a nierzadko wydaje się, że ta sama technologia, co w przypadku rozwiązania od Apple. Samsung oferuje jednak nowsze standardy łączności, natomiast czas pracy (oddzielny akumulator podłącza się przez magnetyczne złącze widoczne z boku) będzie gorszy. Na drugim boku spotkamy się z panelem dotykowym (umożliwia on dostęp do popularnych opcji i przejście do ostatniej zawartości, ale też pozwala na przełączanie się pomiędzy światem VR, a trybem, w którym widać otoczenie), a sam headset powinniśmy dość łatwo dostosować do rozmiarów naszej głowy przez pokrętło ulokowane z tyłu. Do dużych plusów należy zaliczyć wagę zestawu, gdyż jest ona zauważalnie niższa niż w produkcie od Apple. Ponadto Samsung oferuje przy zakupie naprawdę sporo gratisów, a cena jest dużo korzystniejsza (choć nadal bardzo wysoka) od odświeżonego Apple Vision Pro. Zakupu na ten moment nie można dokonać w Polsce. Oficjalną stronę produktu ze wszystkimi szczegółami znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Źródło: GSMArena, Samsung, W3Schools