Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gadżety

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2

Natan Faleńczyk | 22-10-2025 21:30 |

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Samsung planuje wprowadzić na rynek konkurencję dla headsetu Apple Vision Pro. Do tej pory znaliśmy nadchodzącą nowość pod nazwą Project Moohan, ale dziś koreański gigant oficjalnie ją przedstawił. Samsung Galaxy XR jest pod naprawdę wieloma względami podobny do wspomnianego rozwiązania od Apple - zarówno w kwestii parametrów, jak i samej funkcjonalności. Przyjrzymy się mu bliżej i zobaczmy, co dokładniej oferuje i w jakiej cenie.

Samsung oficjalnie przedstawił swój headset do rozszerzonej rzeczywistości, który będzie konkurował o pozycję na rynku z odświeżonym Apple Vision Pro. Samsung Galaxy XR jest podobny do swojego rywala pod wieloma względami. 

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [1]

Project Moohan to konkurencja dla Apple Vision Pro od Samsunga. Nadchodzi pierwszy headset z Androidem XR i Google Gemini

Rzut oka na poniższą tabelę i dojdziemy do podobnego wniosku, z jakim mogliśmy się zapoznać przed chwilą - nowość od Samsunga ma wiele wspólnego (może poza ceną) z Apple Vision Pro z czipem Apple M5, a więc odświeżoną wersją headsetu do rozszerzonej rzeczywistości. Jeżeli zastanawiamy się w ogóle, do czego służy Samsung Galaxy XR: na headsecie tym mamy dostęp do aplikacji i gier (Sklep Google Play), a także do asystenta Google Gemini. Zakładając go na głowę możemy widzieć zarówno otoczenie, jak i wirtualną zawartość, aczkolwiek jest możliwość bycia tylko w świecie VR. Możemy np. oglądać film na dużym, cyfrowym ekranie, siedząc na swojej kanapie i widząc wszystko wokół. Oczywiście to tylko jedno z zastosowań. Sterowanie jest takie samo, jak w przypadku Meta Quest 3, ponieważ  może sie odbywać poprzez śledzenie naszych dłoni lub kontrolery, które musimy jednak dokupić osobno. W kwestii samego obrazu mamy wspomniane panele Micro-OLED, a więc tak samo, jak w nowych Apple Vision Pro, aczkolwiek mają one wyższą rozdzielczość (można wywnioskować przez większą gęstość pikseli), choć odświeżanie może tu wynosić maksymalnie 90, a nie 120 herców (domyślnie 72 herce). Za obsługę systemu Android XR będzie odpowiadał chip od firmy Qualcomm, który znalazł swoje zastosowanie także w headsecie od marki Sony, a konkretniej mowa o modelu Snadpragon XR2+ Gen 2.

  Apple Vision Pro z czipem Apple M5 Samsung Galaxy XR
Procesor 10-rdzeniowy, 4P/6E (Apple M5) Snadpragon XR2+ Gen 2
4+2 Performance (do 2,4 GHz)
Układ graficzny 10-rdzeniowy (Apple M5) Qualcomm Adreno GPU
NPU 16-rdzeniowy (Apple M5) Qualcomm Hexagon
Przepustowosć pamięci Apple M5: 153 GB/s
Apple R1: 256 GB/s		 Nie podano
Pamięć RAM Brak informacji 16 GB
Pamięć wbudowana 256, 512 GB lub 1TB 256 GB
Wyświetlacze Micro-OLED, 90-120 Hz
23 mln pikseli, 92% DCI-P3,
odstęp między pikselami: 7,5 mikrona		 2 x 3552 x 3840 px, Micro-OLED, 60-90 Hz
27 mln pikseli, 95% DCI-P3
odstęp między pikselami: 6,3 mikrona
Pole widzenia (FOV Brak informacji 109 stopni w poziomie
100 stopni w pionie
Rozstaw soczewek (IPD) 51-75 mm 54-70 mm
Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Kamery Stereoskopowy system kamer głównych 3D
6,5 "stereo" MP (18 mm, f/2.0)		 Wsparcie dla wideo i zdjęć w 3D
6,5 MP (18 mm, f/2.0)
Czujniki Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, kamera TrueDepth, LiDAR, cztery jednostki pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik światła Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, pięć jednostek  pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik głębi
Audio Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem głowy Spatial Audio, dwa głośniki 2-drożne (głośnik niskotonowy + głośnik wysokotonowy)
Mikrofony Układ sześciu mikrofonów z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Układ sześciu mikrofonów ze wsparciem dla technologii kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
Akumulator Do 2,5 godziny użytkowania
Do 3 godzin odtwarzania wideo		 Do 2 godzin użytkowania
Do 2,5 godziny odtwarzania wideo
System visionOS 26 Android XR
Wymiary Brak informacji Ok. 121,92 x 195,58 x 264,16 mm
Waga Urządzenie: 750-800 g*
Akumulator: 353 g		 Urządzenie: ok. 544** g
Akumulator: ok. 304 g
Co w zestawie? Dodatkowa poduszka na twarz (Light Seal), pokrowiec, akumulator, ściereczka, zasilacz (40-60 W), przewód USB Pokrowiec, akumulator, poduszka na twarz, elementy do dostosowania rozmiaru poduszki, osłony przed dostawaniem się światła z dołu headsetu, ładowarka, przewód USB, ściereczka
Dostępność 22 października 2025 roku 14 listopada 2025 roku
Gratisy - 12 miesięcu Google AI Pro, gra NFL PRO ERA, NBA League Pass, 12 miesięcu dla Project Pulsar od Adobe, 3 miesiące YouTube TB, 12 miesięcy Calm Premium, 12 miesięcy YouTube Premium, 12 miesięcy Google Play Pass, gra Asteroid
Akcesoria - Kontrolery: 174,99 dolarów (249,99 dolarów)
Cena 256 GB: 3699 euro
512 GB: 3949 euro
1 TB: 4199 euro		 256 GB: 1799,99 dolarów

*Waga zależna od konfiguracji poduszki Light Seal i paska.
**Waga z poduszką.

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [2]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [3]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [4]

Google prezentuje nowy system Android XR zintegrowany z Gemini. Pierwszy headset od Samsunga już w 2025 roku

Kamery do spoglądania poza gogle? Wydają się identycznie co w Apple Vision Pro. Mikrofony, system audio, czy też czujniki, to także zbliżona, a nierzadko wydaje się, że ta sama technologia, co w przypadku rozwiązania od Apple. Samsung oferuje jednak nowsze standardy łączności, natomiast czas pracy (oddzielny akumulator podłącza się przez magnetyczne złącze widoczne z boku) będzie gorszy. Na drugim boku spotkamy się z panelem dotykowym (umożliwia on dostęp do popularnych opcji i przejście do ostatniej zawartości, ale też pozwala na przełączanie się pomiędzy światem VR, a trybem, w którym widać otoczenie), a sam headset powinniśmy dość łatwo dostosować do rozmiarów naszej głowy przez pokrętło ulokowane z tyłu. Do dużych plusów należy zaliczyć wagę zestawu, gdyż jest ona zauważalnie niższa niż w produkcie od Apple. Ponadto Samsung oferuje przy zakupie naprawdę sporo gratisów, a cena jest dużo korzystniejsza (choć nadal bardzo wysoka) od odświeżonego Apple Vision Pro. Zakupu na ten moment nie można dokonać w Polsce. Oficjalną stronę produktu ze wszystkimi szczegółami znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [5]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [6]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [7]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [8]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [9]

Samsung Galaxy XR jak odświeżone Apple Vision Pro, ale z systemem Android XR. Ekrany Micro-OLED i Snapdragon XR2+ Gen 2 [10]

Źródło: GSMArena, Samsung, W3Schools
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Premiera Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Zobacz ceny i specyfikacje nowych inteligentnych zegarków

Premiera Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Zobacz ceny i specyfikacje nowych inteligentnych zegarków

33
ASUS rozwija linię padów premium. ROG Raikiri II Pro stawia na TMR, tri-mode i rozbudowaną konfigurację

ASUS rozwija linię padów premium. ROG Raikiri II Pro stawia na TMR, tri-mode i rozbudowaną konfigurację

39
Valve pokazało gadżet dla Steam Machine, którego nie chciało sprzedawać. Teraz każdy może zbudować go sobie sam

Valve pokazało gadżet dla Steam Machine, którego nie chciało sprzedawać. Teraz każdy może zbudować go sobie sam

9
Poznaliśmy ceny OneXPlayer 3 z Intel ARC G3 i ARC B390. Handheld 3w1 z obsługą Mini SSD, AMOLED i wsparciem dla XeSS 3

Poznaliśmy ceny OneXPlayer 3 z Intel ARC G3 i ARC B390. Handheld 3w1 z obsługą Mini SSD, AMOLED i wsparciem dla XeSS 3

4
Valve nie nadąża z produkcją Steam Controllera. Nowe rezerwacje dopiero na 2027 rok

Valve nie nadąża z produkcją Steam Controllera. Nowe rezerwacje dopiero na 2027 rok

18
Liczba komentarzy: 28

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.