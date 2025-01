Nowa platforma XR od Sony do tworzenia immersyjnych treści. Na pokładzie ekrany OLED 4K i Snapdragon XR2+ Gen 2

Wirtualna, jak i rozszerzona rzeczywistość większości osób kojarzy się głównie z formą rozrywki. Oczywiście przy pomocy gogli VR można z powodzeniem pracować, natomiast ten kierunek nie jest tak powszechny. Firma Sony chce jednak wkroczyć właśnie w ten drugi aspekt, wszak właśnie zaprezentowano nowy system, który będzie skupiał się wyłącznie na tym, aby wspomagać pracę wielu osób. W jego skład wchodzą specjalne gogle i dwa nietypowe kontrolery.

Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość mogą wielu osobom umożliwić lepsze warunki pracy. Tym tropem idzie firma Sony, która właśnie przedstawiła nowe urządzenie z segmentu XR.

Nowość nie ma jeszcze swojej nazwy, a wszystkie obecne w tym newsie grafiki przedstawiają wygląd produktu, który może ulec zmianie. Sony stworzyło coś na kształt znanych nam gogli VR, które mimo wszystko zawierają pewne udogodnienia i funkcje, mające bardziej pomóc w pracy z grafiką oraz modelami 3D. Zestaw składa się z wyświetlaczy typu OLED 4K (z funkcją przezroczystości obrazu wideo, 96% DCI-P3), wielu czujników i sześciu kamer, a także dwóch kontrolerów, z których każdy ma służyć do innego celu. Kontroler pierścieniowy umożliwia manipulowanie obiektami w przestrzeni, z kolei drugi służy do ich precyzyjnego wskazywania.

Sporym udogodnieniem jest to, że aby w pełni przejść do prawdziwego świata wystarczy odchylić przedni panel z wyświetlaczami - nie trzeba więc zdejmować całości z głowy. W przypadku osób, które zajmują się modelowaniem obiektów 3D, cały zestaw z pewnością może okazać się bardzo przydatny. Warto wspomnieć, że na pokładzie znajdzie się zaktualizowana wersja nowego układu Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 (wersja bez plusa znajduje się w goglach Meta Quest 3). Co ciekawe, pierwszym partnerem Sony został Siemens, który ma wdrożyć omawiane rozwiązanie do "projektowania i zespołowego opracowywania produktów". W tym celu ma zostać użyte oprogramowanie Siemens Xcelerator. Urządzenie, a zasadniczo to cały zestaw, będzie dostępny w 2024 roku, więc z czasem poznamy dokładną specyfikację, a także co ważniejsze - samą cenę.

