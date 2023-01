HTC VIVE XR Elite - samodzielne gogle VR/MR do gier i nie tylko. Czy to już godny konkurent dla Meta Quest 2?

Gogle Meta Quest 2 są tak popularne, dlatego że są samodzielne (nie potrzebują do działania podłączonego peceta) oraz dość tanie (jak na tego typu sprzęt). Nie są to gogle oczywiście najlepsze na rynku, ale ze względu na dwa wymienione elementy - są bardzo atrakcyjne. Przez długi czas na horyzoncie nie było widać odpowiedniego dla Questów 2 konkurenta, aż HTC nie zapowiedziało zestawu VIVE XR Elite. Szkoda tylko, że najbardziej konkurencyjna jest specyfikacja gogli, bo ich cena już niekoniecznie (ok. 5000 zł, dostępność w marcu).

HTC VIVE XR Elite to samodzielne gogle VR/MR, które powinny spełnić oczekiwania wielu osób. Mają przy tym ciekawe rozwiązania, których na próżno szukać w Meta Quest 2. Wygląda m.in. na to, że będą wygodniejsze.

Jeśli chodzi o HTC, to firma ta wydała już kiedyś gogle samodzielne. Mowa o debiutującym jesienią 2021 roku modelu HTC VIVE Flow. Model ów celowany był jednak raczej w mniej wymagających użytkowników, a już na pewno nie w graczy. Wspomniany zestaw można było mianowicie użytkować raczej tylko jako sprzęt do medytacji, wirtualnego podróżowania czy spotykania się ze znajomymi i współpracownikami w środowiskach wirtualnych na platformie VIVE Sync. Wydaje się jednak, że HTC w końcu usłyszało marudzenie konsumentów, którzy niemal jednym głosem stwierdzili, że nie tego oczekiwali od samodzielnych gogli VR.

No i stało się - na tegorocznych targach CES zaprezentowano model HTC VIVE XR Elite, który łączy możliwości rzeczywistości mieszanej (MR) oraz wirtualnej (VR) w jednym "kompaktowym, lekkim, potężnym i bardzo wszechstronnym urządzeniu - idealnym do gier, rozrywki, fitnessu, treningu produktywności, biznesu, szkoleń i wielu innych zastosowań". Tak przynajmniej zapowiada producent. Dodaje też, że zestaw VIVE XR Elite został wyposażony w kolorową kamerę (łącznie cztery) oraz funkcję śledzenia dłoni, co umożliwi "zupełnie nowy wymiar scenariuszy MR i otworzy nowe możliwości w rozrywce, pracy i nauce".

Opis ów dotyczy zarówno gier, w których wirtualne obiekty i postaci będą wtapiały się w nasze naturalne otoczenie, ale także możliwości wykorzystania wirtualnych monitorów oraz rzeczywistej klawiatury i myszy do pracy. Nowe gogle obsługiwać będą także znaną platformę VIVEPORT, jak i VIVERSE, które to jest ekosystemem typu metaverse. A teraz jeszcze pora na garść technikaliów. Zestaw wyświetla obraz w 4K (2x 2K) z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Waży zaś 625 g (wliczając w to baterię, która jest umieszczona z tyłu dla zachowania równowagi).

Co ciekawe, gogle mają modułową budowę, przez co użytkownicy będą mogli odpiąć tylną część paska z baterią i zamontować w tym miejscu zauszniki okularowe VIVE (dzięki czemu całość waży 240 g i jest gotowa na podpięcie / zasilanie z PC). Całość napędza układ Snapdragon XR2 i 12 GB pamięci RAM, na dane otrzymamy zaś 128 GB. Bardzo istotną informacją jest też wbudowany system regulacji Dioptrii (dla osób o słabym wzroku). W dniu swojej globalnej dostępności (początek marca) zestaw będzie gotowy obsłużyć przynajmniej 80 popularnych gier i aplikacji (Demeo, Unplugged, Green Hell VR, Les Mills Bodycombat, Hubris, Hyper Dash, Yuki, Player 22, vSpatial, Engage, Immersed, Angry Birds VR: Isle of Pigs, Virtual Desktop czy Amid Evil).

Źródło: HTC