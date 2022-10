Meta Connect 2022 - zapowiedziano gogle Meta Quest Pro oraz Xbox Cloud Gaming dla VR-u

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego wystartował event Meta Connect 2022, na którym pokazano nowe rozwiązania dla VR-u. Gwoździem programu były niezaprzeczalnie wyczekiwane od dawna, nowe gogle Meta Quest Pro, jednak to nie wszystko, co pokazano podczas wydarzenia. Okazuje się m.in. że posiadacze dotychczasowych i nadchodzących gogli marki Meta, otrzymają niebawem dostęp do biblioteki Xbox Cloud Gaming.

Mark Zuckerberg i spółka zaprezentowali nowe gogle VR - Meta Connect 2022. Wnosząc po ich cenie oraz opisie, będzie to urządzenie raczej do zastosowań profesjonalnych, niż tylko domowych.

Zacznijmy od nowych gogli - Meta Quest Pro. Te pojawią się w sklepach już 25 października w cenie 1800 euro (obecnie trwa przedsprzedaż). Jak widać, kwota nie jest już tak atrakcyjna jak w przypadku modelu Quest 2, sprawdźmy więc, co dokładnie zaoferują owe gogle. Producent wspomniał m.in. o nowego rodzaju (40% cieńszych) soczewkach typu Pancake, nowym procesorze (Snapdragon XR2+), nowych, zaawansowanych kontrolerach, magnetycznych blokerach światła czy o dedykowanej stacji ładującej. Dla wielu najważniejsze będą jednak wspomniane soczewki. Warto więc dodać, że mają oferować 37% więcej pikseli na cal niż model Quest 2. Mają być także 75% bardziej kontrastowe.

Podczas eventu zapowiedziano także, że wkrótce do świata VR-u wkroczy Xbox Cloud Gaming. Oznacza to, że posiadacze planu Xbox Game Pass Ultimate, będą mogli grać w chmurze w konsolowe i pecetowe gry na swoich goglach, korzystając przy tym z xboksowych kontrolerów. Warto wspomnieć także o tym, że już 10 listopada na Steam VR oraz do sklepu Meta Quest wkroczy Among Us VR. Grę wyceniono na 10 dolarów. Z kolei 3 listopada posiadacze gogli Quest 2 będą mogli zagrać w Iron Man VR, który dotychczas dostępny był wyłączenie na PSVR. Jest też świetna wiadomość dla miłośników zombiaków, bowiem już 1 grudnia pojawi się kolejny, drugi rozdział w The Walking Dead: Saints and Sinners. Co ciekawe, powstaje także nowa VR-owa gra od twórców TWD. Jest to kolejny survival, który zatytułowano jako Behemoth.

