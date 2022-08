Half-Life 2 VR - publiczna beta wystartuje we wrześniu. Nowy zwiastun pokazuje, jak dobrze działa modyfikacja

Jeśli posiadacie gogle wirtualnej rzeczywistości to z dużą pewnością podzielacie zdanie co do tego, że drugiej tak dobrej gry VR jak Half-Life: Alyx po prostu nie ma. Zdają sobie z tego sprawę także modderzy reprezentujący grupę SourceVR Mod Team. Przygotowują oni mianowicie VR-ową modyfikację do Half-Life 2, abyśmy mogli raz jeszcze doświadczyć tego uniwersum właśnie w wirtualnej rzeczywistości. Zespół zdradza, że publiczna beta modyfikacji będzie dostępna do sprawdzenia już w przyszłym miesiącu.

Zespół modderów z SourceVR Mod Team zapowiedział, że już we wrześniu, zupełnie za darmo będziemy mogli sprawdzić VR-owy mod do Half-Life 2. Póki co w publicznej becie, ale ostatecznie mod i tak będzie darmowy.

SourceVR Mod Team informuje, że zdecydował się na publiczną betę w efekcie pozytywnych reakcji testerów z bety prywatnej. W związku z zapowiedzią testów, opublikowano także ponad minutowy zwiastun (poniżej). Sami twórcy przyznają, że "jak to w VRze bywa", gra wymaga jeszcze wielu szlifów, ale na spokojnie, już teraz można przejść ją całą - od początku do samego końca, bez większych problemów.

Ostatecznie modyfikacja ma pojawić się na Steamie w zupełnie darmowej formie (o ile pozwoli na to samo Valve). Oczywiście trzeba będzie przy tym posiadać na własność grę Half-Life 2. Prace nad modyfikacją ruszyły w 2017 roku i nie wiadomo kiedy dokładnie planowana jest jej premiera. Skoro jednak twórcy moda już teraz twierdzą, że gra jest w zupełności grywalna, to można się spodziewać, że oczekiwanie na oficjalny wypust nie będzie długie. Szczególnie zainteresowanych projektem zapraszamy na redditowy wątek modyfikacji (klik).

Źródło: WCCFtech