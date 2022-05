Half-Life: Ravenholm z "nowym" wideo. Do sieci trafił godzinny materiał z anulowanej gry, nad którą pracowało Arkane

Return to Ravenholm (określane również jako Ravenholm lub Half-Life 2: Episode Four) było roboczym tytułem anulowanego spin-offa gry Half-Life 2, opracowywanego przez Arkane Studios w latach 2006-2007. Gracz miał tu za zadanie wcielić się w rolę Adriana Shepharda z Half-Life: Opposing Force, który udał się do wypełnionego zombiakami miasta Ravenholm. Akcja miała dziać się po wydarzeniach z Half-Life 2, ale przed końcem Half-Life 2: Episode Two. Projekt deweloperów z Arkane został jednak anulowany między innymi z uwagi na to, że umieszczenie akcji przed wydarzeniami z epizodu drugiego miało wywołać "twórcze ograniczenia". Cokolwiek by to nie oznaczało, grę "zakopano". Dziś, po tak wielu latach w sieci pojawił się jednak ciekawy, dotyczący jej materiał.

Jak się okazuje anulowane Half-Life: Ravenholm miało być połączeniem Half-Life'a 2 oraz Left 4 Dead. W sieci pojawił się godzinny materiał z gry.

Na ten moment, "nowoczesny" Half-Life to w zasadzie wyłącznie VR-owy Half-Life: Alyx. Poniższy materiał z anulowanego Half-Life: Ravenholm na powrót rozpala jednak nadzieję, że fani uniwersum jeszcze kiedyś otrzymają pełnoprawną, klasyczną odsłonę HL dedykowaną pecetom, nie zaś tylko zestawom wirtualnej rzeczywistości. Wracając jednak do Ravenholm warto wiedzieć, że studio Arkane zanim grę porzuciło, miało przygotować już 5 jej rozdziałów. Krótkich, ale zawsze. Gameplay z tychże rozdziałów znajdziecie właśnie w poniższym wideo.

Dziś, chociażby ze względu na przestarzałą grafikę czy mechaniki, Half-Life: Ravenholm nie stanowiłoby dla graczy raczej łakomego kąska. Wielu z nas jest już także znużona wszędobylską tematyką zombie. Jakby jednak nie było, najwierniejsi fani uniwersum z pewnością machnęliby na te aspekty ręką, byle tylko otrzymać coś nowego, z akcją dziejącą się w świecie HL. Nie traćmy jednak nadziei, bowiem przed kilkunastoma tygodniami jeden z gamingowych dataminerów odkrył w plikach produkcji Aperture Desk Job informacje o czterech nadchodzących projektach Valve. Możecie o tym przeczytać w tym newsie.

