Marvel's Blade - studio Arkane Lyon na bardzo wczesnym etapie prac. Minie trochę czasu, nim dojdzie do premiery

Legendarny półwampir to postać arcyważna dla uniwersum Marvela, ale szczególnie w ostatnich latach wielce problematyczna. Dekady temu filmy z Wesleyem Snipesem wprowadziły antybohatera na salony, jednocześnie stanowiąc ważną cegiełkę dla nabierającego rozpędu filmowego cyklu. Obecnie sylwetka ta może kojarzyć się z tkwiącym w produkcyjnym piekle filmie z Mahershalą Alim. Ale w drodze znajduje się również projekt Arkane, Marvel's Blade.

Na Marvel's Blade najprawdopodobniej będziemy musieli zaczekać dość długo. Arkane Lyon miało dopiero co wejść w fazę produkcji.

Gry ze świata Marvela nie mają łatwego okresu. Dopiero co skasowano jeden z tytułów z Czarną Panterą w roli głównej, drugi zaś (gdzie pełni on kluczową rolę u boku Kapitana Ameryki) pojawi się nieprędko. Wielu mogło też o tym zapomnieć, ale Arkane - a dokładniej oddział w Lyonie - przygotowuje Marvel's Blade. Zostało to wstępnie ogłoszone w 2023 roku w trakcie The Game Awards, ale sam koncept brzmi dość interesująco. Co więcej, deweloperzy przygotowują go na własnym Void Engine. Ale niestety nieprędko się pojawi na rynku.

Jak wychwycono z finansowych dokumentów, nowy ambitny projekt Arkane na dobrą sprawę dopiero wszedł w fazę produkcji. Z racji tego, że mamy do czynienia z grą AAA, można wstępnie oszacować, iż na rynku pojawi się nie wcześniej niż na przełomie 2026 i 2027 roku, i są to raczej optymistyczne notowania. W każdym razie być może warto zaczekać, bo kierowanie Daywalkerem w trzeciej osobie to coś nietypowego. I ponadto studio wreszcie zrehabilitowałoby się po poniesieniu całkowitej klęski z Redfall, nawiązując do lepszych czasów.

Źródło: WCCFtech