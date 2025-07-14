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Meta kupuje startup, który sklonuje twój głos w 30 sekund. Nowa era deepfake'ów czy przełom w komunikacji?

Maciej Lewczuk | 14-07-2025 15:30 |

Meta kupuje startup, który sklonuje twój głos w 30 sekund. Nowa era deepfake'ów czy przełom w komunikacji?Meta kontynuuje agresywną ekspansję w dziedzinie sztucznej inteligencji, przejmując kolejny startup specjalizujący się w zaawansowanych technologiach głosowych. Najnowsza akwizycja to kolejny, konsekwentny krok w realizacji planu budowania superinteligencji przez firmę Marka Zuckerberga. Inwestycje w głosową AI mogą znacząco wpłynąć na rozwój wirtualnych asystentów, urządzeń noszonych i kreatorów treści na platformach Meta.

Technologia opracowana przez PlayAI pozwoli firmie Meta tworzyć bardziej naturalne interakcje głosowe w aplikacjach, a także w urządzeniach.

Meta kupuje startup, który sklonuje twój głos w 30 sekund. Nowa era deepfake'ów czy przełom w komunikacji? [1]

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Meta sfinalizowała właśnie przejęcie PlayAI, niewielkiego startupu specjalizującego się w technologii klonowania głosu przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Cały zespół PlayAI dołączy do Meta w przyszłym tygodniu i będzie pracował pod zarządem Johana Schalkwyka, który niedawno przeszedł do Meta z innego startupu głosowego Sesame AI. PlayAI wyróżnia się na rynku możliwością klonowania głosu w zaledwie 30 sekund na podstawie nagrania audio lub bezpośrednio nagrywanego głosu. Technologia obsługuje ponad 30 języków i oferuje klonowanie o niskim opóźnieniu i wysokiej dokładności reprodukcji głosu. Firma wykorzystuje zaawansowane modele uczenia głębokiego trenowane na setkach milionów rzeczywistych rozmów. To pozwala jej precyzyjnie kontrolować prozodię, intonację, emocje i tempo mowy.

Meta kupuje startup, który sklonuje twój głos w 30 sekund. Nowa era deepfake'ów czy przełom w komunikacji? [2]

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Wspomniane przejęcie wpisuje się w szerszą strategię Meta dotyczącą budowania superinteligencji. Jak informowaliśmy wcześniej, firma Marka Zuckerberga utworzyła Meta Superintelligence Labs pod kierownictwem Alexandra Wanga, byłego CEO Scale AI. Meta intensywnie rekrutuje specjalistów AI, oferując pakiety wynagrodzeń sięgające nawet kilkuset mln dolarów. Johan Schalkwyk, który będzie nadzorować zespół PlayAI, to uznany ekspert AI z 25-letnim doświadczeniem w technologiach związanych z językami. Wcześniej jako Google Fellow kierował rozwojem Google Voice Search i pracował nad rozwijaniem technologii językowych dla mniej popularnych języków. Przejęcie PlayAI ma duże znaczenie dla przyszłych produktów Meta, szczególnie w kontekście AI Characters, Meta AI, urządzeń typu wearables i tworzenia treści audio. Technologia klonowania głosu może zostać zintegrowana z okularami Ray-Ban Meta, googlami Quest czy przyszłymi projektami wearables. Równocześnie budzi to obawy związane z potencjalnym nadużyciem związanym deepfake'ami głosowymi, mimo iż PlayAI deklaruje implementację mechanizmów identyfikacji syntetyzowanych głosów i zaawansowanych procedur przeciwdziałania nadużyciom etycznym.

Źródło: Bloomberg, TechCrunch
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