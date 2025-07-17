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Start Aktualności Nauka i technika

Przemysław Dębiak zwycięża w prestiżowym konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, który miał być domeną AI

Maciej Lewczuk | 17-07-2025 13:30 |

Przemysław Dębiak zwycięża w prestiżowym konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, który miał być domeną AIW świecie nowoczesnych technologii doszło do wydarzenia, które może zmienić sposób postrzegania relacji między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Polak, jako pierwszy człowiek, odniósł znaczące zwycięstwo w międzynarodowych, prestiżowych zawodach programistycznych, pokonując system bazujący na sztucznej inteligencji. To wyjątkowy moment, który skłania do refleksji nad granicami ludzkich możliwości w erze zdominowanej przez algorytmy i automatyzację.

Przemek wygrał bez gotowych rozwiązań, bez dokumentacji, bez podpowiedzi. Dziś człowiek pokonał AI w dziedzinie, w której AI miała wszystkie atuty - Stanisław Eysmont o zwycięstwie Przemysława Dębiaka.

Przemysław Dębiak zwycięża w prestiżowym konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, który miał być domeną AI [1]

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Data 16 lipca 2025 roku przejdzie do historii programowania jako dzień, w którym człowiek pokonał sztuczną inteligencję w jej własnej domenie. Przemysław Dębiak, 41-letni informatyk z Gdyni znany w świecie programistów jako "Psyho", wygrał AtCoder World Tour Finals 2025 w kategorii Heuristic. Pokonał między innymi model OpenAI AHC, który notabene zajął drugie miejsce. AtCoder World Tour Finals to najbardziej prestiżowy, zamknięty konkurs programistyczny na świecie. Zapraszanych jest do niego jedynie 12 najlepszych programistów heurystycznych, których wyłania się na podstawie ścisłych rankingów. Konkurs trwał aż 10 godzin i polegał na rozwiązaniu jednego, skrajnie złożonego problemu optymalizacyjnego. Żaden z uczestników nie miał dostępu do gotowych bibliotek, dokumentacji czy też podpowiedzi. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu wzięła udział sztuczna inteligencja, a chodzi o model OpenAI AHC, który został oficjalnie zgłoszony przez OpenAI jako sponsor wydarzenia.

Przemysław Dębiak zwycięża w prestiżowym konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, który miał być domeną AI [2]

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Dębiak nie jest przypadkową postacią w świecie algorytmiki. Jest on wielokrotnym zwycięzcą międzynarodowych konkursów programistycznych, w tym czterokrotny mistrz TopCoder Open w kategorii Marathon Match. Jego pseudonim "Psyho" od lat znajduje się na czołowych pozycjach rankingów konkurencji algorytmicznych na całym świecie. Dębiak jest jednym z pierwszych pracowników firmy OpenAI, w której współtworzył projekt OpenAI Five, czyli system sztucznej inteligencji, który w 2019 roku pokonał mistrzów świata w grze Dota 2. Model OpenAI AHC początkowo prowadził w konkursie, ale ostatecznie zajął drugie miejsce. Sam Altman, CEO OpenAI, publicznie pogratulował zwycięzcy na platformie X, pisząc: "Gratulacje, Psyho. Pokonałeś AI." To pierwsza sytuacja w historii, gdy człowiek pokonał zaawansowany model sztucznej inteligencji w konkursie programistycznym tego kalibru.

Przemysław Dębiak zwycięża w prestiżowym konkursie AtCoder World Tour Finals 2025, który miał być domeną AI [3]

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Znaczenie tego zwycięstwa wykracza poza sam konkurs. Jak zauważają eksperci, programowanie heurystyczne to dziedzina, która teoretycznie powinna faworyzować sztuczną inteligencję ze względu na możliwość prowadzenia tysięcy iteracji, a także testowania różnych podejść równolegle. Tegoroczne zwycięstwo Dębiaka pokazuje jednak, że ludzka pomysłowość, intuicja i zdolność do niestandardowego myślenia wciąż mają przewagę w niektórych obszarach algorytmiki. Polska od lat ma silną pozycję w światowym programowaniu sportowym. Zwycięstwo Dębiaka potwierdza, że nasz kraj pozostaje jednym z liderów w dziedzinie zaawansowanych technik algorytmicznych i może konkurować nawet z najnowocześniejszymi systemami sztucznej inteligencji.

Źródło: AtCoder, Maciej Kawecki (X), Stanisław Eysmont (X), Wikipedia
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