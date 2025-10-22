Test smartfona Sony Xperia 10 VII - solidny aparat, bateria 5000 mAh, mini-jack 3,5 mm i kompaktowa obudowa w stylu retro
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Czy Japończycy zbliżyli się do konkurencji?
- 2 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wygląd, budowa i jakość wykonania
- 3 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - System i biometria
- 4 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Ekran
- 5 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wydajność
- 6 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Bateria
- 8 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Zdjęcia
- 9 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wideo
- 10 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Podsumowanie
Konkurencja w smartfonowej średniej półce cenowej od zawsze jest niezwykle zażarta. Producenci dwoją się i troją, by tylko zaoferować coś, czego nie oferują inne koncerny. W grę wchodzą coraz jaśniejsze ekrany AMOLED, wydajniejsze komponenty z coraz nowocześniejszymi SoC na czele, i nie tylko. Warto podkreślić, że z biegiem czasu większe znaczenie mają również aparaty fotograficzne, i to nie tylko te podstawowe, ale nawet teleobiektywy, które już dosyć często trafiają do stosunkowo przystępnych cenowo modeli. I gdy wydawało się, że w tym wyścigu peleton został już jasno wyznaczony, do gry nieoczekiwanie wróciła firma Sony wraz z nową, niezwykle intrygującą Xperią 10 VII.
Autor: Piotr Piwowarczyk
Można odnieść wrażenie, że Sony ma w nosie wszelkie smartfonowe trendy czy poczynania innych producentów. Właściwie to chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że mobilny dział tego producenta żyje swoim życiem. Popatrzmy tylko na flagową Xperię 1 VII. Abstrahując od specyfikacji i możliwości, model ten po dłuższej przerwie wrócił niedawno do sprzedaży w cenie ponad 6000 zł, jednak chyba mało kto w ogóle odnotował ten fakt - w końcu mając taką w kieszeni taką sumę większość wymagających klientów bez cienia zawahania wybrałaby pewnie iPhone'a 17 Pro Max. Z najnowszą Xperią jest nieco inaczej, bo to niezwykle kompaktowy przedstawiciel średniej półki cenowej z kilkoma ciekawymi funkcjami. Przekonajmy się, czy może mierzyć się z najczęściej wybieranymi smartfonami z tej półki.
Sony w końcu zrobiło Xperię 10, która może spodobać się komuś więcej niż tylko garstce entuzjastów. Producent postarał się o ekran OLED 120 Hz, porządny aparat główny i długie wsparcie, a przy tym zachował wszystkie zalety poprzednich "dziesiątek".
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Smartfon Sony Xperia 10 VII został zaprezentowany we wrześniu tego roku i z miejsca wzbudził zainteresowanie nie tylko ze względu na stosunkowo kompaktową obudowę, złącze mini-jack 3,5 mm czy slot na kartę microSD (w końcu to były również cechy poprzedników), a także na kilka ważnych nowości. Dotychczasowe "dziesiątki" były co prawda dosyć interesujące, ale sporo traciły w oczach zainteresowanych konsumentów chociażby z powodu ekranów 60 Hz (i to o proporcjach 21:9), ogólnie mało atrakcyjnych danych technicznych czy krótkiego wsparcia OS. Tym razem średniobudżetowa Xperia wyróżnia się Snapdragonem 6 Gen 3, ekranem OLED 120 Hz (19,5:9), teoretycznie porządnym aparatem głównym 50 MP z matrycą 1/1.56", dodatkowym przyciskiem migawki, a także 4-letnim okresem wsparcia OS i gwarancją aktualizacji zabezpieczeń przez aż 6 lat. Reszta specyfikacji pozostała w dużej mierze bez zmian, a zatem na pokładzie nadal mamy m.in. 8 GB RAM-u, porządnie wykonaną obudowę z certyfikatami IP65+IP68 czy baterię 5000 mAh.
|Sony Xperia 10 VII
|Google Pixel 9a
|POCO F7
|Platforma mobilna
|Snapdragon 6 Gen 3
|Tensor G4
|Snapdragon 8s Gen 4
|Procesor graficzny
|Adreno 710
|Mali-G715 MP7
|Adreno 825
|System operacyjny
|Android 15
|Android 15
|Android 15 z HyperOS
|Pamięć RAM
|8 GB LPDDR4X
|8 GB LPDDR5X
|12 GB LPDDR5X
|Pamięć wbudowana
|128 GB UFS 2.2
|128 / 256 GB UFS 3.1
|256 / 512 GB UFS 4.1
|Obsługa kart SD
|tak, do 2 TB
|nie
|nie
|Obsługa Dual SIM
|nanoSIM + eSIM
|nanoSIM + eSIM
|2x nanoSIM
|Łączność bezprzewodowa
|5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC
|5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC
|5G, WiFi 7, BT 6.0, NFC IR
|Łączność przewodowa
|USB-C 2.0
|USB-C 3.2
|USB-C 2.0
|Rozmiar ekranu
|6,1" OLED 120 Hz
|6,3" pOLED 120 Hz
|6,83" AMOLED 120 Hz
|Rozdzielczość ekranu
|2340 x 1080 px
|2324 x 1080 px
|2772 x 1280 px
|Kamera przednia
|8 MP
|13 MP
|20 MP
|Kamera tylna
|50 + 13 MP
|48 + 13 MP
|50 + 8 MP
|Klasa odporności
|IP65+IP68
|IP68
|IP68
|Akumulator
|5000 mAh
|5100 mAh
|6500 mAh
|Ładowanie
|30 W
|23 W + Qi 7,5 W
|90 W
|Wymiary obudowy
|153 x 72 x 8,3 mm
|154,7 x 73,3 x 8,9 mm
|163,1 x 77,9 x 8,2 mm
|Waga urządzenia
|168 g
|186 g
|216 g
|Cena
|8+128 GB - 1999 zł
|8+128 GB - od ok. 1900 zł
|12+512 GB - od ok. 1750 zł
Mogłoby się wydawać, że Sony w końcu zrobiło Xperię 10, która może spodobać się komuś więcej niż tylko garstce entuzjastów. Problem tylko w tym, że ten jakże ciekawie skonfigurowany model został wyceniony przez producenta na 1999 zł. Powstaje więc pytanie: czy to aby nie zbyt wiele jak na smartfona z bądź co bądź niezbyt imponującym Snapdragonem 6 Gen 3 na pokładzie? Cóż, mamy nadzieję, że w tym artykule znajdziecie na nie odpowiedź. Słowem wstępu dodam jeszcze, że Xperia 10 VII trafiła do nas w ciemnej wersji kolorystycznej oznaczonej jako Charcoal Black. Na kolejnych stronach omówimy sobie tego smartfona w każdym aspekcie.
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- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Czy Japończycy zbliżyli się do konkurencji?
- 2 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wygląd, budowa i jakość wykonania
- 3 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - System i biometria
- 4 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Ekran
- 5 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wydajność
- 6 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Bateria
- 8 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Zdjęcia
- 9 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Wideo
- 10 - Test smartfona Sony Xperia 10 VII - Podsumowanie