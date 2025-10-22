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Test smartfona Sony Xperia 10 VII - solidny aparat, bateria 5000 mAh, mini-jack 3,5 mm i kompaktowa obudowa w stylu retro

Piotr Piwowarczyk | 22-10-2025 08:00 |

Test smartfona Sony Xperia 10 VII - solidny aparat, bateria 5000 mAh, mini-jack 3,5 mm i kompaktowa obudowa w stylu retroKonkurencja w smartfonowej średniej półce cenowej od zawsze jest niezwykle zażarta. Producenci dwoją się i troją, by tylko zaoferować coś, czego nie oferują inne koncerny. W grę wchodzą coraz jaśniejsze ekrany AMOLED, wydajniejsze komponenty z coraz nowocześniejszymi SoC na czele, i nie tylko. Warto podkreślić, że z biegiem czasu większe znaczenie mają również aparaty fotograficzne, i to nie tylko te podstawowe, ale nawet teleobiektywy, które już dosyć często trafiają do stosunkowo przystępnych cenowo modeli. I gdy wydawało się, że w tym wyścigu peleton został już jasno wyznaczony, do gry nieoczekiwanie wróciła firma Sony wraz z nową, niezwykle intrygującą Xperią 10 VII.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Można odnieść wrażenie, że Sony ma w nosie wszelkie smartfonowe trendy czy poczynania innych producentów. Właściwie to chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że mobilny dział tego producenta żyje swoim życiem. Popatrzmy tylko na flagową Xperię 1 VII. Abstrahując od specyfikacji i możliwości, model ten po dłuższej przerwie wrócił niedawno do sprzedaży w cenie ponad 6000 zł, jednak chyba mało kto w ogóle odnotował ten fakt - w końcu mając taką w kieszeni taką sumę większość wymagających klientów bez cienia zawahania wybrałaby pewnie iPhone'a 17 Pro Max. Z najnowszą Xperią jest nieco inaczej, bo to niezwykle kompaktowy przedstawiciel średniej półki cenowej z kilkoma ciekawymi funkcjami. Przekonajmy się, czy może mierzyć się z najczęściej wybieranymi smartfonami z tej półki.

Sony w końcu zrobiło Xperię 10, która może spodobać się komuś więcej niż tylko garstce entuzjastów. Producent postarał się o ekran OLED 120 Hz, porządny aparat główny i długie wsparcie, a przy tym zachował wszystkie zalety poprzednich "dziesiątek".

Test smartfona Sony Xperia 10 VII - solidny aparat, bateria 5000 mAh, mini-jack 3,5 mm i kompaktowa obudowa w stylu retro [nc1]

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Smartfon Sony Xperia 10 VII został zaprezentowany we wrześniu tego roku i z miejsca wzbudził zainteresowanie nie tylko ze względu na stosunkowo kompaktową obudowę, złącze mini-jack 3,5 mm czy slot na kartę microSD (w końcu to były również cechy poprzedników), a także na kilka ważnych nowości. Dotychczasowe "dziesiątki" były co prawda dosyć interesujące, ale sporo traciły w oczach zainteresowanych konsumentów chociażby z powodu ekranów 60 Hz (i to o proporcjach 21:9), ogólnie mało atrakcyjnych danych technicznych czy krótkiego wsparcia OS. Tym razem średniobudżetowa Xperia wyróżnia się Snapdragonem 6 Gen 3, ekranem OLED 120 Hz (19,5:9), teoretycznie porządnym aparatem głównym 50 MP z matrycą 1/1.56", dodatkowym przyciskiem migawki, a także 4-letnim okresem wsparcia OS i gwarancją aktualizacji zabezpieczeń przez aż 6 lat. Reszta specyfikacji pozostała w dużej mierze bez zmian, a zatem na pokładzie nadal mamy m.in. 8 GB RAM-u, porządnie wykonaną obudowę z certyfikatami IP65+IP68 czy baterię 5000 mAh.

  Sony Xperia 10 VII Google Pixel 9a POCO F7
Platforma mobilna Snapdragon 6 Gen 3 Tensor G4 Snapdragon 8s Gen 4
Procesor graficzny Adreno 710 Mali-G715 MP7  Adreno 825
System operacyjny Android 15 Android 15 Android 15 z HyperOS
Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X
Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 256 / 512 GB UFS 4.1
Obsługa kart SD tak, do 2 TB nie nie
Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM
Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 6.0, NFC IR
Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.2 USB-C 2.0
Rozmiar ekranu 6,1" OLED 120 Hz 6,3" pOLED 120 Hz 6,83" AMOLED 120 Hz
Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 2324 x 1080 px 2772 x 1280 px
Kamera przednia 8 MP 13 MP 20 MP
Kamera tylna 50 + 13 MP 48 + 13 MP 50 + 8 MP
Klasa odporności IP65+IP68 IP68 IP68
Akumulator 5000 mAh 5100 mAh 6500 mAh
Ładowanie 30 W 23 W + Qi 7,5 W 90 W
Wymiary obudowy 153 x 72 x 8,3 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 163,1 x 77,9 x 8,2 mm
Waga urządzenia 168 g 186 g 216 g
Cena 8+128 GB - 1999 zł 8+128 GB - od ok. 1900 zł 12+512 GB - od ok. 1750 zł

Mogłoby się wydawać, że Sony w końcu zrobiło Xperię 10, która może spodobać się komuś więcej niż tylko garstce entuzjastów. Problem tylko w tym, że ten jakże ciekawie skonfigurowany model został wyceniony przez producenta na 1999 zł. Powstaje więc pytanie: czy to aby nie zbyt wiele jak na smartfona z bądź co bądź niezbyt imponującym Snapdragonem 6 Gen 3 na pokładzie? Cóż, mamy nadzieję, że w tym artykule znajdziecie na nie odpowiedź. Słowem wstępu dodam jeszcze, że Xperia 10 VII trafiła do nas w ciemnej wersji kolorystycznej oznaczonej jako Charcoal Black. Na kolejnych stronach omówimy sobie tego smartfona w każdym aspekcie.

Test smartfona Sony Xperia 10 VII - solidny aparat, bateria 5000 mAh, mini-jack 3,5 mm i kompaktowa obudowa w stylu retro [nc1]

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