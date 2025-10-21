Recenzja obudowy be quiet! Light Base 500 - Akwarium Black Edition. Cztery 120 mm wentylatory i kilka ciekawostek

Be quiet! Light Base 500 to zupełnie nowa rodzina obudów komputerowych w ofercie niemieckiego producenta, chociaż posiadająca sporo wspólnych elementów z modelami be quiet! Light Base 600/900, które charakteryzowała możliwość ustawienia w różnych pozycjach. Recenzowane urządzenie na podobne akrobacje wprawdzie nie pozwala, stanowi natomiast ciekawą dwukomorową konstrukcję z wertykalnym zapleczem. Obudowa be quiet! Light Base 500 zawiera również cztery 120 mm wentylatory be quiet! Pure Wings 3, oferuje efektowne przeszklenie plus mnóstwo miejsca wewnątrz. Wszystko razem w cenie wynoszącej około 509 złotych może okazać się sprzętem zdecydowanie wartym bliższego zainteresowania.

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Be quiet! Light Base 500 to obudowa z zapleczem ustawionym wertykalnie, łącznie z pozycją zasilacza, która posiada fabrycznie zamontowane cztery 120 mm wentylatory. Prawie wszystko wykonano ze stali i hartowanego szkła.

Rodzina obudów be quiet! Light Base obejmuje trzy modele - recenzowany be quiet! Light Base 500 będzie najtańszą propozycją, wbrew nazewnictwu nie posiadając żadnego podświetlenia. Żadnych świecidełek w podstawowej wersji nie uświadczymy, wentylatory również nie otrzymały luminacji ARGB. Suma summarum wyszło klasyczne Black Edition, bowiem producent nie przewiduje nawet wariantu w kolorze białym. Użytkownicy szukający czegoś rozświetlonego mogą natomiast sięgnąć po model be quiet! Light Base 500 LX, występujący w dwóch odmianach - czarnej i białej. Kolejną zmienną są zastosowane wentylatory, ponieważ zamiast kwartetu be quiet! Pure Wings 3 PWM 120 mm dysponują analogiczną liczbą jednostek be quiet! Light Wings LX PWM 120 mm. Warianty LX otrzymały także koncentrator PWM/LED i aktywny przycisk kontroli ARGB na przednim panelu, bo chociaż Black Edition fizycznie go posiada został on zablokowany. Różnica w cenie pomiędzy modelami wynosi około 150 złotych.

be quiet!

Light Base 500 be quiet!

Light Base 600 LX be quiet!

Light Base 900 FX Wymiary 432 x 436 x 305 mm 450 x 455 x 305 mm 484 x 532 x 326 mm Waga 10.9 kilograma 12.1 kilograma 17.7 kilograma Front Szkło / Stal Szkło / Plastik Szkło / Plastik Materiały Szkło / Stal / Plastik Szkło / Stal / Plastik Szkło / Stal / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 2 4 4 Zatoki 3.5" 2 1 1 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 400 mm 400 mm 495 mm Długość PSU 200 mm 200 mm 225 mm Wysokość coolera 185 mm 170 mm 190 mm Podświetlenie - Tak Tak Fabryczne wentylatory 4x 120 mm 4x 120 mm 4x 140 mm Miejsc na wentylatory 10 10 10 Kontroler obrotów - Tak Tak AiO Bok / Front / Góra 360 / - / 360 mm 360 / - / 360 mm 420 / - / 360 mm Wyciszenie - - - Cecha specjalna - Zmiana ułożenia Zmiana ułożenia Cena 509 zł 699 zł 949 zł

Cechę charakterystyczną obudów be quiet! Light Base 500 stanowi ustawienie przednich wentylatorów pod kątem 45 stopni względem frontowego panelu, podobnie do modelu NZXT H6 Flow (2025), jednak ścięcie zostało dodatkowo zamaskowane bocznym panelem i wspornikiem. Dlatego przy pierwszym kontakcie takie rozwiązanie może zostać niezauważone, szczególnie gdy spoglądamy na skrzynkę od przodu. Gabaryty oraz pojemność be quiet! Light Base 500 niewiele odbiega od droższego be quiet! Light Base 600, zbliżona pozostaje także funkcjonalność. Wartym odnotowania pozostaje, że urządzenie waży prawie 11 kilogramów i spokojnie zmieści 360 mm zestawy chłodzenia wodnego plus najdłuższe karty graficzne oraz najwyższe wieżowy coolery dla procesorów. Be quiet! Light Base 500 powinna kosztować w momencie premiery około 509 złotych, wydając się całkiem rozsądnie wyceniona propozycją w mocno obleganym segmencie.