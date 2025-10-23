Test Clair Obscur: Expedition 33 - Analiza jakości obrazu, wydajności DLSS 4 oraz wpływu Multi Frame Generation na opóźnienia

Clair Obscur: Expedition 33 okazało się największym pozytywnym zaskoczeniem 2025 roku, bowiem debiutancka produkcja Sandfall Interactive szturmem zdobyła uznanie graczy i zdominowała wszelkie plebiscyty, czemu nie towarzyszyła praktycznie żadna kampania reklamowa. Wystarczył dobry pomysł, solidna fabuła, ciekawe postaci i artystyczna oprawa wizualna. Najlepszym dowodem sukcesu jest imponująca sprzedaż wynosząca dotychczas ponad 5 milionów kopii. Clair Obscur: Expedition 33 wykorzystuje Unreal Engine 5, dlatego wymagania sprzętowe mogą stanowić problem, ale produkcja została także doprawiona wszystkimi technikami NVIDIA - DLAA, Reflex, DLSS 4 oraz Multi Frame Generation.

Autor: Sebastian Oktaba

Clair Obscur: Expedition 33 przenosi grających do oryginalnego świata fantasy, czerpiącego inspiracje stylistyczne z Belle Époque, czyli początku XX-wieku głównie w Europie Zachodniej. Wysmakowana architektura, piękne stroje bohaterów oraz nastrojowa muzyka, stanowią jednak fasadę dla dekadenckiego klimatu. Rokrocznie tajemnicza postać zwana malarką nakreśla bowiem na horyzoncie liczbę, określającą maksymalny wiek mieszkańców Lumière, którzy następnie w rytuale ochrzczonym jako Gommage... bezpowrotnie znikają. Nasza ekspedycja jest najnowszą, dokładnie 68. wyruszającą na kontynent celem pokrzyżowania planów istocie, zostawiając za sobą najbliższych i prywatne dramaty. Podczas eskapady przeżywamy liczne konfrontacje, momenty radości, tragedii oraz wzruszenia, natomiast finał opowieści niejednego zaskoczy... Clair Obscur: Expedition 33 jest przesiąknięty motywami jRPG, skutecznie buduje emocjonalną narrację i dobitnie pokazuje, że można jeszcze tworzyć ambitne gry komputerowe.

Clair Obscur: Expedition 33 jest pod pewnymi względami niemalże dziełem sztuki, aczkolwiek Unreal Engine 5 wysoko zawiesza poprzeczkę sprzętowi. W przypadku braku wydajności magia nie pomoże, więc zostaje posiłkowanie się upsalingiem NVIDIA DLSS i/lub techniką Multi Frame Generation.

Minimalne wymagania Clair Obscur: Expedition 33 trudno nazwać wysokimi, jednak mówimy o najniższych ustawieniach 1920x1080 przy zaledwie 30 klatkach na sekundę, zatem sytuacja wcale nie wygląda ciekawie. Battlefield 6 potrafi na wskazanych modelach kart graficznych uzyskać około 60 klatek na sekundę w detalach Medium. Przejście na 1920x1080 High według dewelopera wymaga NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT, czyli standardowo dla większości produkcji bazujących na Unreal Engine 5. Przykłady Mafia: The Old Country albo Cronos: The New Dawn pokazały jednak, że wymagania sprzętowe są niestety najczęściej zaniżane. Przeprowadzone pomiary udowadniają, że miejscami dopiero MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio wybrany na model reprezentatywny potrafi bezproblemowo utrzymać 60 klatek na sekundę w 1920x1080 Epic. Dlatego w wyższych rozdzielczościach konieczna będzie redukcja detali graficznych albo aktywowanie NVIDIA DLSS i/lub techniki Multi Frame Generation.

Minimalne Zalecane Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 Ustawienia Low High Płynność 30 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 1600X Ryzen 5 5600X Procesor Intel Core i7-8700K Core i7-11700K Karta graficzna AMD Radeon RX Vega 56 Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti GeForce RTX 3070 Karta graficzna INTEL ARC A580 - Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 55 GB 55 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit Windows 11 64-bit

Clair Obscur: Expedition 33 otrzymał implementację NVIDIA DLSS 4 razem ze wspomnianym Multi Frame Generation, ewentualnie do wyboru pozostaje jeszcze Intel XeSS, natomiast AMD FSR najwidoczniej doświadczyło Gommage - jest całkowicie nieobecne. Oprócz NVIDIA DLSS dostępne mamy oczywiście wygładzanie DLAA, potencjalnie mogące zapewnić najlepszą jakość renderowanego obrazu. Powyższą kwestię najlepiej przeanalizować za pomocą obszernej galerii dla popularnych rozdzielczości zamieszczoną na kolejnych stronach. Pomiary wydajności będą skupione na skalowaniu, gdzie punkt odniesienia stanowi domyślne TSR 100%, gdyż programiści na szczęście nie uwzględnili TAA. Ponieważ Clair Obscur: Expedition 33 jest stosunkowo spokojną produkcją, technika Multi Frame Generation nie powinna budzić kontrowersji, ale sprawdzone zostaną także opóźnienia systemowe (input lag). Unreal Engine 5 przynosi niestety własne problemy z artefaktami i powidokami, zatem nie wszystkiemu okazują się winne upłynniacze.