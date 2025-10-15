AMD na OCP Global Summit 2025 pokazało broń przeciwko NVIDII. Helios z GPU Instinct i CPU EPYC to przyszłość centrów danych

Walka w branży AI trwa w najlepsze, a popyt na wysokowydajny sprzęt do przetwarzania danych zdaje się nie mieć końca. Choć od lat większość rynku należy do jednego gracza, konkurencja nie śpi i regularnie próbuje skruszyć ten monolit. Podczas konferencji Open Compute Project 2025 firma AMD zaprezentowała swój najnowszy oręż w tej walce, pokazując, że nie chodzi już tylko o puste cyfry w benchmarkach, ale o przemyślaną, długofalową strategię.

Otwarta współpraca jest podstawą efektywnego skalowania AI. Z Helios przekształcamy otwarte standardy w rzeczywiste systemy gotowe do wdrożenia - powiedział Forrest Norrod, AMD.

Główną gwiazdą prezentacji AMD na OCP Global Summit 2025 był bez wątpienia akcelerator Instinct MI350X, zbudowany przy wykorzystaniu nowej architektury CDNA 4. Już na papierze jego specyfikacja robi wrażenie. Układ został wyposażony w aż 288 GB ultraszybkiej pamięci HBM3e, oferując potężny zastrzyk mocy obliczeniowej, szczególnie w operacjach o niskiej precyzji, istotnych dla trenowania i wnioskowania modeli językowych. AMD nie gra już pojedynczymi produktami, lecz całym ekosystemem, co stanowi bezpośrednie wyzwanie rzucone w stronę NVIDII. Kluczem do zrozumienia strategii "czerwonych" jest jednak oprogramowanie. Sam sprzęt, nawet najwydajniejszy, jest bezużyteczny bez dojrzałego i przyjaznego dla programistów środowiska. Walka AMD z NVIDIĄ przypomina nieco wczesną rywalizację systemów operacyjnych. NVIDIA CUDA to odpowiednik Windows z lat 90., czyli zamknięty standard, który zdobył dominującą pozycję i ogromną bazę oprogramowania, stając się branżowym synonimem dla obliczeń na GPU. W tej analogii AMD ROCm jest jak ówczesny Linux, czyli otwarty, potężny i obiecujący, ale wciąż wymagający od deweloperów większego wysiłku i cierpliwości. Z każdą nową wersją AMD stara się tę barierę wejścia obniżyć, poszerzając kompatybilność, optymalizując wydajność i upraszczając migrację kodu z konkurencyjnej platformy.

Co to oznacza dla użytkownika końcowego, czyli głównie dla operatorów centrów danych i firm rozwijających AI? Przede wszystkim realny wybór. Hegemonia NVIDII doprowadziła do astronomicznych cen i ograniczonej dostępności sprzętu. Silna, otwarta alternatywa w postaci platformy AMD Instinct + ROCm to potencjalnie niższe koszty, większa elastyczność i presja na innowacje po obydwu stronach barykady. To również szansa na uniknięcie zjawiska "vendor lock-in", czyli uzależnienia całej infrastruktury od jednego dostawcy, co w perspektywie wieloletnich inwestycji jest dla biznesu niezwykle ryzykowne. Patrząc w przyszłość, strategia AMD wydaje się być jedyną słuszną drogą do nawiązania równorzędnej walki z NVIDIĄ. Zamiast próbować tworzyć własny, zamknięty ogródek, firma postawiła na otwarte standardy, co idealnie wpisuje się w filozofię samego Open Compute Project. Choć Instinct MI350X na papierze rzuca rękawicę najnowszym układom Blackwell, prawdziwe starcie rozegra się nie na polu teraflopsów, lecz w okopach deweloperów. To od ich chęci do adaptacji ROCm zależeć będzie, czy ofensywa AMD zakończy się sukcesem. Droga do zdetronizowania króla jest jeszcze długa i wyboista, ale AMD właśnie udowodniło, że ma zarówno mapę, jak i ciężki sprzęt, aby tę podróż kontynuować.

Źródło: AMD, Snippet Circus (YT)