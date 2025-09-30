Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Karty graficzne

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER dalekie od debiutu. Premiera może odbyć się bliżej połowy 2026 roku

Damian Marusiak | 30-09-2025 16:00 |

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER dalekie od debiutu. Premiera może odbyć się bliżej połowy 2026 rokuDebiut odświeżonych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER wydaje się być bardziej niż prawdopodobny, jako że na identyczne ruchy decydowano się w kilku poprzednich generacjach. Tym razem ulepszona wersja Blackwella miałaby zachęcić osoby, które były nieusatysfakcjonowane (delikatnie mówiąc) ilością dostępnej pamięci VRAM dla poszczególnych kart. Jednocześnie jednak NVIDIA może chcieć wystawić cierpliwość graczy na próbę, jako że premiera tych układów coraz bardziej się oddala.

Z najnowszych doniesień wynika, że NVIDII w ogóle nie śpieszy się do premiery odświeżonych kart GeForce RTX 5000 SUPER. Ich debiut może nastąpić nie wcześniej niż na przełomie marca oraz kwietnia 2026 roku, w skrajnym przypadku z opcją dalszego opóźnienia do końca maja.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER dalekie od debiutu. Premiera może odbyć się bliżej połowy 2026 roku [1]

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 Founders Edition nadal są produkowane. Producent zaprzecza niedawnym plotkom

Według źródeł, na które powołuje się portal Benchlife (za VideoCardz), premiera kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER odbędzie się najwcześniej na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2026 roku (mowa więc o okresie marzec - kwiecień), z możliwością dalszego poślizgu najpóźniej do końca maja przyszłego roku. Natomiast mało prawdopodobna jest opcja prezentacji oraz debiutu na targach CES w styczniu bądź chwilę później. Benchlife wskazuje, że partnerzy NVIDII (AiB) nie otrzymali jeszcze żadnych konkretnych informacji o odświeżonych modelach kart, co tylko wzmacnia plotki na temat dalszego poślizgu w premierze.

  GeForce RTX 5080 SUPER GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 SUPER GeForce RTX 5070
Seria Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell
Rdzeń GB203 GB203 GB203 GB203 GB205 GB205
Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² 263 mm²
Tranzystory 45 mld 45 mld 45 mld 45 mld 31 mld 31 mld
Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm
Bloki SM 84 84 70 70 50 48
CUDA 10752 10752 8960 8960 6400 6144
RT 84 84 70 70 50 48
Tensor 336 336 280 280 200 192
TMU 336 336 280 280 200 192
ROP 112 112 96 96 64 64
Zegar bazowy ? 2300 MHz ? 2300 MHz ? 2160 MHz
GPU Boost ? 2620 MHz ? 2450 MHz ? 2510 MHz
Moc FP32 ? 56 TFLOPS ? 44 TFLOPS ? 31 TFLOPS
Moc RT ? 171 TFLOPS ? 133 TFLOPS ? 94 TFLOPS
Moc FP4 (AI) ? 1801 TOPS ? 1406 TOPS ? 988 TOPS
Pamięć 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 18 GB GDDR7 12 GB GDDR7
Szybkość 32000 MHz 30000 MHz 28000 MHz 28000 MHz 28000 MHz 28000 MHz
Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit
Przepustowość ~1000 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 672 GB/s
TDP 415 W 360 W 350 W 300 W 275 W 250 W

Intel oraz NVIDIA ogłaszają wieloletnie partnerstwo. Firmy będą tworzyć customowe układy dla centrów danych oraz dla PC

Według wcześniejszych danych, planowany jest debiut przynajmniej trzech kart z tej serii: GeForce RTX 5080 SUPER z 24 GB pamięci GDDR7, GeForce RTX 5070 Ti SUPER również z 24 GB VRAM oraz GeForce RTX 5070 SUPER, który otrzyma pełny a nie obcięty rdzeń GB205 oraz 18 GB pamięci GDDR7 na 192-bitowej szynie. Wszystkie trzy karty mają wykorzystać zatem 3 GB kości GDDR7. Nieoficjalnie mówi się także o GeForce RTX 5060 SUPER z 12 GB VRAM, jednak obecnie jest za wcześnie na deklaracje, czy taka karta faktycznie ujrzy światło dzienne.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER dalekie od debiutu. Premiera może odbyć się bliżej połowy 2026 roku [2]

Źródło: Benchlife, VideoCardz
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

MSI GeForce RTX 5090 Lightning. Legenda wraca po 7 latach z 40-fazowym VRM, AIO i limitowanym nakładem 1300 sztuk

MSI GeForce RTX 5090 Lightning. Legenda wraca po 7 latach z 40-fazowym VRM, AIO i limitowanym nakładem 1300 sztuk

18
NVIDIA wznawia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy

NVIDIA wznawia produkcję układu GeForce RTX 3060. Kultowy model Ampere ma zaspokoić potrzeby oszczędnych graczy

57
Pierwsze chińskie akceleratory graficzne Lisuan G105 i G106 z obsługą Windows on ARM trafiają do pierwszych odbiorców

Pierwsze chińskie akceleratory graficzne Lisuan G105 i G106 z obsługą Windows on ARM trafiają do pierwszych odbiorców

55
Nowa generacja kart graficznych AMD Radeon nie trafi do graczy wcześniej niż w połowie 2027 roku

Nowa generacja kart graficznych AMD Radeon nie trafi do graczy wcześniej niż w połowie 2027 roku

365
Chińskie firmy AI wykorzystują luki w kontroli eksportu USA. Tencent wynajmuje procesory NVIDIA Blackwell za granicą

Chińskie firmy AI wykorzystują luki w kontroli eksportu USA. Tencent wynajmuje procesory NVIDIA Blackwell za granicą

10
Liczba komentarzy: 126

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.