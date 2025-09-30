Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER dalekie od debiutu. Premiera może odbyć się bliżej połowy 2026 roku

Debiut odświeżonych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER wydaje się być bardziej niż prawdopodobny, jako że na identyczne ruchy decydowano się w kilku poprzednich generacjach. Tym razem ulepszona wersja Blackwella miałaby zachęcić osoby, które były nieusatysfakcjonowane (delikatnie mówiąc) ilością dostępnej pamięci VRAM dla poszczególnych kart. Jednocześnie jednak NVIDIA może chcieć wystawić cierpliwość graczy na próbę, jako że premiera tych układów coraz bardziej się oddala.

Z najnowszych doniesień wynika, że NVIDII w ogóle nie śpieszy się do premiery odświeżonych kart GeForce RTX 5000 SUPER. Ich debiut może nastąpić nie wcześniej niż na przełomie marca oraz kwietnia 2026 roku, w skrajnym przypadku z opcją dalszego opóźnienia do końca maja.

Według źródeł, na które powołuje się portal Benchlife (za VideoCardz), premiera kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER odbędzie się najwcześniej na przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału 2026 roku (mowa więc o okresie marzec - kwiecień), z możliwością dalszego poślizgu najpóźniej do końca maja przyszłego roku. Natomiast mało prawdopodobna jest opcja prezentacji oraz debiutu na targach CES w styczniu bądź chwilę później. Benchlife wskazuje, że partnerzy NVIDII (AiB) nie otrzymali jeszcze żadnych konkretnych informacji o odświeżonych modelach kart, co tylko wzmacnia plotki na temat dalszego poślizgu w premierze.

GeForce RTX 5080 SUPER GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti SUPER GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 SUPER GeForce RTX 5070 Seria Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB203 GB203 GB205 GB205 Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² 263 mm² Tranzystory 45 mld 45 mld 45 mld 45 mld 31 mld 31 mld Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Bloki SM 84 84 70 70 50 48 CUDA 10752 10752 8960 8960 6400 6144 RT 84 84 70 70 50 48 Tensor 336 336 280 280 200 192 TMU 336 336 280 280 200 192 ROP 112 112 96 96 64 64 Zegar bazowy ? 2300 MHz ? 2300 MHz ? 2160 MHz GPU Boost ? 2620 MHz ? 2450 MHz ? 2510 MHz Moc FP32 ? 56 TFLOPS ? 44 TFLOPS ? 31 TFLOPS Moc RT ? 171 TFLOPS ? 133 TFLOPS ? 94 TFLOPS Moc FP4 (AI) ? 1801 TOPS ? 1406 TOPS ? 988 TOPS Pamięć 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 18 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość 32000 MHz 30000 MHz 28000 MHz 28000 MHz 28000 MHz 28000 MHz Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość ~1000 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 672 GB/s TDP 415 W 360 W 350 W 300 W 275 W 250 W

Według wcześniejszych danych, planowany jest debiut przynajmniej trzech kart z tej serii: GeForce RTX 5080 SUPER z 24 GB pamięci GDDR7, GeForce RTX 5070 Ti SUPER również z 24 GB VRAM oraz GeForce RTX 5070 SUPER, który otrzyma pełny a nie obcięty rdzeń GB205 oraz 18 GB pamięci GDDR7 na 192-bitowej szynie. Wszystkie trzy karty mają wykorzystać zatem 3 GB kości GDDR7. Nieoficjalnie mówi się także o GeForce RTX 5060 SUPER z 12 GB VRAM, jednak obecnie jest za wcześnie na deklaracje, czy taka karta faktycznie ujrzy światło dzienne.

