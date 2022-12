Resident Evil Village VR będzie dostępny za darmo na PS VR2 dla wszystkich osób posiadających podstawową grę

W lutym przyszłego roku zadebiutuje zestaw PlayStation VR2, przygotowany z myślą o konsoli nowej generacji. Zaoferuje on dużo lepszą specyfikację w porównaniu do pierwszej generacji, na czele z panelami OLED oraz kontrolerami VR Sense. Jednym z tytułów startowych dla gogli będzie Horizon: Call of the Mountain, jednak nie będzie to jedyna gra, dostępna w lutym 2023 roku na PlayStation VR2. Firma Capcom potwierdziła bowiem datę premiery gry Resident Evil Village VR, a także potwierdziła istotną informację dla graczy.

Resident Evil Village VR będzie dostępny za darmo dla PlayStation VR2. Tytuł zostanie zaoferowany jako bezpłatne DLC dla posiadaczy oryginalnej gry. Premiera VR-owego modułu odbędzie się 22 lutego 2023 roku.

Na Resident Evil Village VR Mode nie będziemy musieli długo czekać - produkcja w formie darmowego dodatku DLC trafi na rynek już 22 lutego 2023 roku (a więc w ten sam dzień co zestaw PS VR2). Przypominamy, że jest to ta sama gra, która zadebiutowała w 2021 roku, jednak od podstaw dostosowana pod możliwości zestawu PlayStation VR2. Capcom potwierdził również, że Resident Evil Village VR Mode będzie darmowy dla wszystkich posiadających grę RE Village w swojej bibliotece PlayStation - mowa zarówno o fizycznej jak i cyfrowej kopii. Jednocześnie posiadanie podstawki będzie wymagane za każdym razem, gdy zechcemy odpalić grę w VR.

Twórcy ze studia Capcom potwierdzają również pełne wykorzystanie możliwości zestawu PlayStation VR2. Gra oferowana będzie w rozdzielczości 4K z HDR (w oficjalnej specyfikacji mowa o rozdzielczości 2000 x 2040 na oko) wraz ze śledzeniem ruchów gałek ocznych. Udostępnione screeny potwierdzają, że gracze powinni oczekiwać bardzo ładnej jakości oprawę graficzną (oczywiście jak na standardy VR). Gra skorzysta również z możliwości systemu Tempest 3D Audio oraz umożliwi głębszą immersję z pomocą padów VR Sense.

