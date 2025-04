Test klawiatury mechanicznej be quiet! Dark Mount - Cicha jak membrana, modułowa i niezwykle bogato wyposażona

Firma be quiet! ogłosiła niedawno rozszerzenie portfolio o kolejne kategorie produktowe, którymi będą klawiatury mechaniczne i myszki gamingowe, stworzone według autorskich pomysłów z wykorzystaniem najlepszych dostępnych rozwiązań. Nasza redakcja uczestniczyła w prezentacji zorganizowanej w Hamburgu, przekazując wcześniej zestaw kluczowych informacji dotyczących planowanych nowości, natomiast teraz przyszedł moment własnoręcznego sprawdzenia sprzętu. Dzisiaj oficjalnie debiutują klawiatury be quiet! Dark Mount i Light Mount, natomiast na pierwszy ogień wziąłem pierwszego z wymienionych. Producent przygotował rasowego flagowca o dużych możliwościach oraz kilkoma naprawdę ciekawymi funkcjami.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami magnetycznymi, mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych i oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj użytych przełączników oraz gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Be quiet! Dark Mount to wielofunkcyjna, modułowa klawiatura mechaniczna, którą producent pewnym krokiem wchodzi na rynek peryferii gamingowych. Została także solidnie wyciszona i otrzymała wiele użytecznych dodatków.

Fundamentem sprzedaży be quiet! nadal pozostają wysokiej klasy zasilacze komputerowe, aczkolwiek konsekwentnie rozbudowywana oferta pozwoliła szybko zawojować inne segmenty. Najpierw pojawiły się wentylatory (2009), powietrzne systemy chłodzenia procesorów (2010), obudowy komputerowe (2014) oraz zintegrowane chłodzenia wodne (2016), natomiast na klawiatury i myszki musieliśmy poczekać ładny kawałek czasu. Osobiście obstawiałem, że niemiecki producent zaatakuje rynek peryferii komputerowych znacznie wcześniej, ponieważ ciche akcesoria gamingowe idealnie pasują do filozofii marki. Pierwsze podejście przynosi dwie klawiatury zbudowane na przełącznikach mechanicznych, oferujące klasyczny pełnowymiarowy layout, chociaż recenzowanego be quiet! Dark Mount można z powodzeniem odchudzić. Najpewniej w niedalekiej przyszłości oferta zostanie uzupełniona o typowe konstrukcje TKL.

be quiet! Dark Mount be quiet! Light Mount Wymiary 456 x 174 x 52 mm 461 x 132 x 44 mm Waga 1380 gramów 910 gramów Podkładka Tak Tak Format 100% 100% Blok numeryczny Tak Tak Technologia Mechaniczna Mechaniczna Przełączniki Orange / Black Orange / Black Przyciski makro - - Podświetlenie RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Przyciski multimedialne Skróty / Dedykowane / Rolka Skróty / Rolka Cecha szczególna Odpinany Media Dock - Hot-Swap Tak Tak Interfejs USB USB Akumulator - - Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz Sugerowana cena 1089 zł 709 zł

Klawiatury be quiet! Dark Mount i Light Mount współdzielą wiele elementów, wśród których znajdują się przełączniki opracowane według wytycznych producenta - Orange Silent o linearnej charakterystyce i odrobinę twardsze Black Tactile. Switche mogą pochwalić się wyjątkowo cichym działaniem, fabrycznym przesmarowaniem plus standardem montażowym Cherry MX (5-pin). Obydwa urządzenia wykorzystują także interfejs USB, podświetlenie RGB oraz odświeżanie 1000 Hz, natomiast be quiet! Dark Mount jest modelem modułowym. Sekcję numeryczną z ośmioma dodatkowymi przyciskami można zdemontować, podobnie jak odczepiany panel multimedialny posiadający ciekłokrystaliczny wyświetlacz i rolkę. Rozwiązanie pamięta wprawdzie czasy Tesoro Tizona (2014), jednak obecnie występuje wyłącznie w niezbyt znanym Mountain Everest Max. Summa summarum, be quiet! Dark Mount zapowiada się naprawdę interesująco.