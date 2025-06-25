Zgłoś błąd
Test myszki Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless - Sensor Pixart 3950 i odświeżanie 8000 Hz. Topowa specyfikacja za 350 złotych

Sebastian Oktaba | 25-06-2025 07:00 |

Test myszki Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless - Sensor Pixart 3950 i odświeżanie 8000 Hz. Topowa specyfikacja za 350 złotychProducenci myszek gamingowych powoli zbliżają się chyba do szklanego sufitu, ponieważ w ostatnim czasie przybyło zaawansowanych gryzoni dostępnych w całkiem rozsądnych pieniądzach. Jedną z najbardziej opłacalnych propozycji wydaje się recenzowany dzisiaj Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless, wykorzystujący sensor Pixart 3950 i odświeżanie 8000 Hz. Absolutnie topowa specyfikacja za około 350 złotych? Wygląda to naprawdę zachęcająco... Jednak czy dotychczas niezbyt rozpoznawalny producent będzie potrafił zagrozić pozycji mocniejszych zawodników i szturmem podbije rynek? Trudno wyrokować, niemniej Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless na pewno jest krokiem we właściwym kierunku.

Autor: Sebastian Oktaba

Znalezienie odpowiedniej myszki wymaga czegoś więcej, niż wyłożenia określonej sumy pieniędzy, ponieważ dzisiejszy asortyment okazuje się niezwykle rozbudowany. Równie ważna jest wiedza dotycząca specyfikacji urządzeń, a także świadomość, że pewne elementy są istotniejsze od pozostałych. Weźmy na przykład rozdzielczość sensora jaką osiągają myszki gamingowe, którą producenci wciąż starają się zaimponować oferując klientom nawet 32000 DPI, podczas gdy większości użytkowników spokojnie wystarczy... 4000 DPI. Ostatecznie ważniejsza okazuje się chociażby precyzja czy niezawodność tegoż sensora. Kolejnymi składowymi są kształt obudowy, zastosowane przełączniki oraz dodatkowe funkcjonalności np. możliwość programowania klawiszy albo zastosowania obciążników. Wbrew pozorom, to znacznie bardziej skomplikowane urządzenia, niż początkowo mogłoby się wydawać.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless to myszka dla graczy, która została wyposażona w topowy sensor Pixart 3950 i optyczne przełączniki Kailh, a dodatkowo obsługuje odświeżanie 8000 Hz. Wszystko za 350 złotych.

Test myszki Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless - Sensor Pixart 3950 i odświeżanie 8000 Hz. Topowa specyfikacja za 350 złotych [nc1]

Hator to producent z piętnastoletnim doświadczeniem w tworzeniu peryferii komputerowych, aktywny głównie na scenie e-sportowej, aczkolwiek do niedawna praktycznie nieznany polskiemu konsumentowi. Firma zdążyła jednak w ostatnim czasie zgarnąć nagrodę EHA 2025 przyznawaną za najlepszy sprzęt gamingowy (Hator Gravity TKL), zarazem oficjalnie rozpoczynając działalność w naszym pięknym kraju. Redragon, Dark Project i Genesis zyskały właśnie groźnego konkurenta, reprezentującego podobną filozofię - wysoka jakość w rozsądnej cenie. Myszka Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless jest najwyżej pozycjonowanym modelem w ofercie producenta, kosztującym w regularnej sprzedaży około 350 złotych, chociaż promocyjne oferty potrafiły schodzić bliżej 300 złotych. Zerknijmy teraz na dokładne parametry techniczne bohatera niniejszej recenzji:

  Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless Hator Quasar 3 Wireless
Łączność USB / BT / 2.4 GHz USB / BT / 2.4 GHz
Akumulator 500 mAh 600 mAh
Sensor Pixart 3950 Pixart 3311
Maksymalne DPI 30000 12000
Przełączniki Kailh Optical 100M
Liczba przycisków 6
Przyciski programowalne 6
Podświetlenie Tak
Częstotliwość raportowania 8000 Hz 1000 Hz
Obciążniki -
Wymiary 125 x 64 x 40 mm
Waga 65 gramów 65 gramów
Przewód Odczepiany USB-C / 180 cm Odczepiany USB-C / 180 cm
Aktualna cena 359 zł 189 zł

Jaka myszka do grania? Jaka klawiatura mechaniczna? Poradnik zakupowy i polecany sprzęt dla graczy na kwiecień 2025

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless wykorzystuje sensor optyczny Pixart 3950, zapewniający bezkonkurencyjną precyzję oraz rozdzielczość sięgającą 30000 DPI, stosowany chociażby w Razer Viper V3 HyperSpeed, Lamzu Maya 8K oraz Dark Project Nexus Ultra. Zastosowano także najnowsze optyczne przełączniki Kailh 100M, które według informacji producenta odpowiadają charakterystyką Kailh GM 8.0 Black Mamba. Warto dodatkowo podkreślić, że zestaw zawiera transmiter pozwalający ustawić odświeżanie 8000 Hz, chociaż popularną praktyką wśród większych dostawców jest sprzedawanie dongla oddzielnie. Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless można znaleźć w dwóch wariantach kolorystycznych - czarno-różowym i biało-różowym - zdjęcia poglądowe nie oddają rzeczywistego wybarwienia, wskazując bardziej na odcień fioletowy.

Sebastian Oktaba

