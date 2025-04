Test klawiatury mechanicznej be quiet! Light Mount - Bardzo cichy gamingowy model z efektownym podświetleniem

Mechaniczna klawiatura be quiet! Light Mount jest kolejną nowością w ofercie niemieckiego producenta, wprowadzoną równolegle z testowanym wcześniej be quiet! Dark Mount, którego funkcjonalność daleko wykracza poza możliwości standardowych urządzeń. Jednak w odróżnieniu od modularnego lecz klasycznego rodzeństwa, prezentowany dzisiaj be quiet! Light Mount reprezentuje odmienne podejście do konfiguracji. Otrzymujemy bowiem pełnowymiarową gamingową klawiaturę posiadającą dodatkowy blok przycisków, chociaż nadal fabrycznie wyciszoną oraz bazującą na identycznych autorskich przełącznikach. Czyżby nadchodziła solidna konkurencja dla Logitech G915 X, Razer BlackWidow oraz Corsair K100?

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami magnetycznymi, mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych i oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj użytych przełączników oraz gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Be quiet! Light Mount to gamingowa klawiatura mechaniczna z blokiem dodatkowych przycisków, które można dowolnie zaprogramować. W zestawie mamy także podkładkę pod nadgarstki, przesmarowane switche i hot-swap.

Be quiet! Light Mount charakteryzuje mniej standardowa konfiguracja, odbiegająca od klasycznego flagowego modelu be quiet! Dark Mount, która została ewidentnie ukierunkowana na użytkowników lubiących nadprogramowe przyciski. Urządzenie dysponuje bowiem dodatkowym blokiem klawiszy umieszczonym wzdłuż lewej krawędzi korpusu. Podobne rozwiązanie w topowych modelach występuje od niepamiętnych czasów, szczególnie w doskonale znanych przez środowisko gamingowe Razer BlackWidow, które spopularyzowały nagrywanie kombinacji marko przypisywanych do wyodrębnionych klawiszy specjalnych. Dlatego be quiet! Light Mount powinien zainteresować przede wszystkim użytkowników potrzebujących takiej funkcjonalności, najlepiej mających doświadczenie z urządzeniami posiadającymi rozszerzony układ. Inaczej dodatek zamiast pomagać będzie głównie przeszkadzał.

be quiet! Dark Mount be quiet! Light Mount Wymiary 456 x 174 x 52 mm 461 x 132 x 44 mm Waga 1380 gramów 910 gramów Podkładka Tak Tak Format 100% 100% Blok numeryczny Tak Tak Technologia Mechaniczna Mechaniczna Przełączniki Orange / Black Orange / Black Przyciski makro - - Podświetlenie RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Przyciski multimedialne Skróty / Dedykowane / Rolka Skróty / Rolka Cecha szczególna Odpinany Num Pad / Media Dock Dodatkowy blok M1-M5 Hot-Swap Tak Tak Interfejs USB USB Akumulator - - Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz Sugerowana cena 1089 zł 709 zł

Pomimo szeregu istotnych różnic konstrukcyjnych, klawiatury be quiet! Light Mount i Dark Mount współdzielą kilka kluczowych elementów m.in. mechaniczne przełączniki opracowane według wytycznych producenta. Recenzowany sprzęt będzie dostępny ze switchami Orange Silent o linearnym gładkim profilu albo odrobinę twardszymi Black Tactile, które najprościej byłoby scharakteryzować jako odpowiedniki popularnych Red i Brown. Obydwa mogą natomiast pochwalić się wyjątkowo cichym działaniem, fabrycznym przesmarowaniem łączne ze stabilizatorami plus standardem montażowym Cherry MX (5-pin). Klawiatura została też solidne wytłumiona, posiada wygodną podkładkę pod nadgarstki i system hot-swap. Startowa cena recenzowanego modelu wynosi 709 złotych, mówimy zatem o sprzęcie kosztującym spore pieniądze, aczkolwiek odczuwalnie tańszym od flagowego Dark Mouth za prawie 1100 złotych.