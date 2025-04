The Elder Scrolls IV: Oblivion - Remastered bije rekordy. Zdobył 4 mln graczy w 4 dni. Tak wygląda odrodzenie legendy RPG

Świat gier wideo regularnie wraca do znanych i cenionych tytułów, oferując je w odświeżonych wersjach, które łączą nostalgię z nowoczesną technologią. Dynamiczny rozwój grafiki i mechanik rozgrywki sprawia, że klasyczne produkcje mogą znów podbijać serca graczy na całym świecie. Jedna z ostatnich premier osiągnęła znakomite wyniki już w pierwszych dniach obecności na rynku, co potwierdza niegasnące zainteresowanie ponadczasowymi historiami.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni ponad 4 milionom graczy, którzy już wyruszyli do Cyrodiil w Oblivion Remastered. Dziękujemy! – Bethesda Game Studios.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered zadebiutował 22 kwietnia 2025 roku, oferując graczom odświeżoną wersję kultowego RPG z 2006 roku. Dzięki wykorzystaniu silnika Unreal Engine 5, gra zyskała nowoczesną oprawę graficzną, w tym między innymi realistyczne oświetlenie, tekstury w wysokiej rozdzielczości, a także poprawione animacje postaci. Wprowadzono również zmiany w interfejsie użytkownika, jak również dodano funkcję sprintu. To znacząco poprawia komfort rozgrywki. Oblivion Remastered zawiera wszystkie dodatki z oryginalnej wersji, takie jak Shivering Isles i Knights of the Nine, a także oferuje Edycję Deluxe z dodatkowymi elementami kosmetycznymi, a także z cyfrowym artbookiem.

W ciągu zaledwie czterech dni od premiery, Oblivion Remastered przyciągnął ponad 4 miliony graczy na platformach Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC, w tym poprzez usługę Xbox Game Pass. Sukces ten świadczy o niesłabnącej popularności serii The Elder Scrolls, ale też o skuteczności strategii „shadow drop”, polegającej na niespodziewanym udostępnieniu gry bez wcześniejszych zapowiedzi. Choć gra spotkała się z pozytywnym odbiorem, niektórzy gracze zwracają uwagę na brak wsparcia dla modów. Może być to istotne dla społeczności skupionej wokół modyfikacji. Mimo to, Oblivion Remastered stanowi udane połączenie klasycznego RPG z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, oferując nostalgiczne doświadczenia dla fanów, jak i atrakcyjną propozycję dla nowych graczy.

