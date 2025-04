The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gracze docenili odświeżoną wersję gry

Zremasterowany Oblivion był wyczekiwany zarówno przez fanów oryginału, jak i tych, którzy nigdy nie grali do tej pory w kultowego RPG-a Bethesdy, a mieli ostatnio ochotę na RPG-a z prawdziwego zdarzenia. Zgodnie z przeciekami gra zadebiutowała wczoraj, zaraz po oficjalnej zapowiedzi, a pierwsi chętni wypróbowali już dzieło studia Virtuos. Jak się okazuje, mamy do czynienia z wybitnym odświeżeniem - i nie ma ani trochę przesady w tym określeniu.

Na ten moment gra ma 83% pozytywnych opinii na Steamie, a w sieci nie brakuje komentarzy wychwalających odnowionego Obliviona. Wygląda na to, że największe zalety to znakomita oprawa graficzna, ulepszone mechaniki w stosunku do oryginału, a także w pełni zachowany klimat.

O tym, jak wielkim sukcesem okazał się tytuł The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, najlepiej świadczą statystyki popularności. Poniżej znajduje się screen, który pokazuje, że jeszcze kilka godzin temu, w szczytowym momencie w grę grało 182 298 graczy na Steamie. Omawiana produkcja szybko pojawiła się w grupie najchętniej ogrywanych tytułów na tej platformie. Nawet teraz gra w nią ok. 80 000 graczy - pod tym względem przegrywa jedynie z najsłynniejszymi grami online, jak np. PUBG, Counter-Strike 2 czy Dota 2. Co jednak najistotniejsze, ze wszystkich świata stron napływają do nas zachwyty graczy. Na ten moment gra ma 83% pozytywnych opinii, a w sieci nie brakuje komentarzy wychwalających odnowionego Obliviona. Wygląda na to, że największe zalety to znakomita oprawa graficzna, ulepszone mechaniki w stosunku do oryginału, a także w pełni zachowany klimat. To bez wątpienia Oblivion, a nie produkcja, która ma jedynie naśladować kultową grę Bethesdy.

Z udostępnionych materiałów wynika, że tytuł omawianej gry nie jest do końca właściwy - całość została przeniesiona na Unreal Engine 5 i prezentuje się doprawdy atrakcyjnie pod kątem wizualnym, dlatego wydaje się, że dopisek "Remake" byłby bardziej adekwatny. Mimo wszystko jednak gracze zwracają uwagę na szereg cech wspólnych oryginalnej i odświeżonej produkcji, w tym np. "drewniane" animacje czy ogólne rozwiązania kształtujące rozgrywkę (biorąc to pod uwagę można uznać, że oznaczenie "Remastered" jest jednak w pewnym stopniu uzasadnione). To z kolei oznacza, że w nowej grze można spotkać się z wieloma absurdalnymi błędami i sytuacjami, które widzieliśmy już 19 lat temu (przykłady znajdziecie poniżej). Nie zabrakło też jednej kontrowersji. Okazuje się bowiem, że podczas tworzenia własnej postaci brakuje jasnego podziału na płcie, lecz zamiast tego widzimy określenie dotyczące... "typu" protagonisty. Na szczęście innych dyskusyjnych, często wywoływanych kwestii póki co nie zauważono.

Źródło: ElAnalistaDeBits, @Kevduit, @PimpMasterYoda1, @Grummz, SteamDB