F1 25 - Najnowsza wyścigowa produkcja od Codemasters będzie kolejną grą z zaimplementowanym Path Tracingiem na PC

Nie tak dawno temu firma Electronic Arts ujawniła grę F1 25, za którą standardowo już odpowiada studio Codemasters. Nowe F1 po raz pierwszy opuszcza starą generację, by finalnie zadebiutować wyłącznie na PC, PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series. W tym roku Codemasters postawiło sobie za cel zaoferowanie jak najbardziej realistycznie wyglądającej odsłony i wszystko wskazuje na to, że cel uda się zrealizować... przynajmniej na PC. Do produkcji zaimplementowano bowiem Path Tracing.

Ray Tracing już wcześniej był obecny w serii F1 i poprawiał on chociażby jakość oświetlenia czy cieniowania. W tym roku studio Codemasters idzie o krok dalej, implementując Path Tracing do komputerowej wersji F1 25. W produkcji opcja ta będzie dostępna pod presetem "Ultra maksymalne". Po włączeniu Path Tracingu, światło będzie podążać każdą ścieżką odbicia, w tym także od oświetlenia pośredniego. Dzięki temu cieniowanie, oświetlenie oraz kolorystyka scen będzie się dynamicznie dostosowywać do tego, co się dzieje na ekranie. Niestety, Codemasters na razie nie opublikował wymagań sprzętowych dla włączonego Path Tracingu. Oprócz tego na wszystkich platformach, będzie można wyłączyć także HDR.

Nie są to jednak jedyne zmiany, jakie Codemasters chce wprowadzić do aspektu wizualnego. F1 25 to pierwsza gra z serii, w której wykorzystano LiDAR, czyli funkcję pomiaru odległości za pomocą oświetlenia laserem. Studio potwierdziło, że przed rozpoczęciem odtwarzania torów w grze, wykonano najpierw cyfrowe skany takich miejsc jak Bahrajn, Miami, Melbourne, Suzuka oraz Imola. Dzięki wcześniejszemu zeskanowaniu tras cyfrowo, wygenerowano miliony punktów danych, począwszy od drobnych szczegółów nawierzchni asfaltu po wysokość krawężników oraz odległości od barierek. Z pomocą skanera LiDAR, trasy w tegorocznej grze będą bliższe ich rzeczywistemu wyglądowi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystanie LiDAR umożliwiło ponadto lepsze dostosowanie roślinności do tego, jak poszczególne krzewy czy drzewa wyglądają w rzeczywistości na poszczególnych trasach.



Źródło: Codemasters