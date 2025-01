DOOM The Dark Ages otrzyma na premierę Path Tracing. Wiedźmin 4 skorzysta z najnowszych technologii NVIDIA RTX

Wczoraj w nocy NVIDIA zaprezentowała nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000 oraz przebudową technikę DLSS 4, która ma oferować znaczące usprawnienia w jakości obrazu oraz bardziej rozbudowany generator klatek. Oprócz tego do kart GeForce RTX wprowadzone zostaną kolejne funkcjonalności, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. Producent jednocześnie potwierdził kolejną grę, która na premierę skorzysta z Path Tracingu. Ostatnią grą, która zaoferowała pełny RT, był Indiana Jones i Wielki Krąg.

NVIDIA potwierdziła kolejną grę, która na premierę będzie obsługiwać Path Tracing. Mowa o grze DOOM The Dark Ages. Z najnowszych technologii NVIDIA RTX skorzysta również Wiedźmin 4 od CD Projekt RED.

DOOM The Dark Ages to kolejna gra od uznanego studia id Software, przygotowywana na silniku id Tech. Obecnie nie znamy dokładnej daty premiery, ale jeszcze w zeszłym roku krążyły w sieci pogłoski o możliwym debiucie w okolicach maja tego roku. Produkcja na PC zaoferuje najwięcej efektów graficznych. NVIDIA potwierdziła bowiem, że DOOM The Dark Ages zaoferuje na premierę wsparcie dla Path Tracingu. Będzie to kolejna gra na silniku id Tech, po Indianie Jones, który obsłuży rozszerzoną wersję Ray Tracingu. Oprócz tego możemy liczyć na obecność DLSS 4 ze wszystkimi funkcjonalnościami - ulepszonym skalowaniem i rekonstrukcją promieni oraz Multi Frame Generation.

DOOM: The Dark Ages will feature AI-powered NVIDIA DLSS 4 and immersive path tracing. #RTXOn → https://t.co/rL5085RC6F pic.twitter.com/JjXsddwfpC — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 7, 2025

The Witcher IV will feature the latest RTX powered technologies!



Enjoy the stunning reveal trailer, pre-rendered in Unreal Engine 5 on a GeForce RTX 5090!



Learn More → https://t.co/4rINqSIGiF https://t.co/x65rQ1kurG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 7, 2025

NVIDIA potwierdziła także, że pierwszy trailer gry Wiedźmin 4 został przygotowany na silniku Unreal Engine 5 z pomocą karty graficznej GeForce RTX 5090. Sama gra ma wykorzystać wszystkie najnowsze technologie NVIDIA RTX, jakie zostały zapowiedziane. Spodziewamy się zatem nie tylko Path Tracingu czy nowej wersji DLSS, ale również RTX Neural Faces, RTX Mega Geometry czy RTX Neural Textures. Ponadto potwierdzono, że Alan Wake 2 na premierę kart GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080, otrzyma aktualizację wprowadzającą DLSS 4 (z ulepszonym skalowaniem i rekonstrukcją promieni oraz obsługą Multi Frame Generation) oraz technikę RTX Meta Geometry, która pozwoli na zwiększenie wydajności, przy nieco zmniejszonym zużyciu VRAM-u w scenach z wieloma efektami Ray Tracingu. Aktualizacja dla Alan Wake 2 wprowadzi również nowy preset Ultra dla ustawień Path Tracingu. Gra będzie wówczas wspierać pełny RT dla refrakcji, lepszą jakość odbić oraz usprawnione oświetlenie pośrednie. Aktualizacji doczeka się także Indiana Jones i Wielki Krąg, wprowadzając DLSS 4 wraz z poprawioną jakością skalowania oraz zaimplementowanym Ray Reconstruction. Aktualizacja doda również funkcję RTX Hair, dzięki której włosy będą prezentowały większy poziom szczegółowości, a ich cieniowanie będzie dokładniejsze, dzięki czemu ogólna jakość włosów będzie bliższa realizmowi.

Źródło: NVIDIA