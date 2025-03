Wiedźmin 4 oficjalnie ujawniony! Pierwszy trailer potwierdza nową protagonistkę, którą pokierujemy w grze

CD Projekt RED już dawno temu ogłosiło prace nad nową trylogią w świecie Wiedźmina. Pierwszym projektem był tytuł roboczo nazwany Projektem Polaris. Będzie to pierwszy tytuł od studia, który powstanie na silniku Unreal Engine 5 zamiast autorskim RED Engine. Olbrzymią niespodzianką okazało się ogłoszenie gry w trakcie gali The Game Awards. Nowa gra oficjalnie nazywa się Wiedźmin 4, a już teraz dostaliśmy ponad 6-minutowy trailer CGI, powstały na silniku Unreal Engine 5. Poznajcie pierwsze szczegóły na temat produkcji.

CD Projekt RED oficjalnie ujawniło grę Wiedźmin 4, która rozpocznie nową trylogię. Tym razem główną bohaterką będzie Ciri. W trakcie gali The Game Awards zaprezentowano pierwszy trailer CGI, wyrenderowany na silniku Unreal Engine 5 i na niezapowiedzianej karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX.

Studio CD Projekt RED potwierdziło nad czym dokładnie pracuje. Wiedźmin 4 będzie się toczył już po wydarzeniach z pierwszej trylogii i tym razem wcielimy się w Ciri. Choć wielu graczy spodziewało się takiego rozwiązania, inni liczyli na kompletnie nową postać lub możliwość wykreowania własnego Wiedźmina. W trailerze możemy usłyszeć m.in. głos Geralta, który okazał się narratorem. Z kolei Ciri (przynajmniej w angielskiej wersji językowej) doczekała się nowego głosu. Co ciekawe, w wideo padła informacja o wyrenderowaniu CGI nie tylko na silniku Unreal Engine 5, ale również z wykorzystaniem nieujawnionej jeszcze karty graficznej NVIDIA GeForce RTX. Wygląda na to, że studio ma już dostęp do układów GeForce RTX 5000.

Na oficjalnej stronie gry możemy przeczytać, że Wiedźmin 4 będzie grą z gatunku RPG w pełni otwartym świecie. Ciri opisywana jest jako profesjonalna zabójczyni potworów, która przemierza mroczny świat dark fantasy pełny niebezpieczeństw. Z tego krótkiego opisu możemy z kolei wywnioskować, że akcja będzie się toczyła dłuższy czas po Wiedźminie 3: Dziki Gon. Co ciekawe, w trailerze możemy zobaczyć, że Ciri nie tylko posługuje się wiedźmińskimi znakami, ale również korzysta z wiedźmińskich eliksirów. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak zostanie to wyjaśnione, wszak Ciri nigdy nie przeszła mutacji, przynajmniej do momentu zakończenia Wiedźmina 3. CD Projekt RED na razie nie ogłosiło ani daty premiery, ani docelowych platform.

