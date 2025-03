Cyberpunk 2077 z oficjalnym wynikiem sprzedaży. Nowa gra z serii Wiedźmin wchodzi w fazę pełnej produkcji

Cyberpunk 2077 to ostatni duży projekt od studia CD Projekt RED, który ujrzał światło dzienne. Gra zadebiutowała w 2020 roku, natomiast w 2023 roku doczekaliśmy się premiery fabularnego dodatku Phantom Liberty, który znacząco rozbudował podstawową wersję. CD Projekt RED już od jakiegoś czasu przymierzał się do produkcji nowej gry i dzisiaj w końcu ogłoszono istotną informację w tym temacie. Jednocześnie potwierdzono wynik sprzedażowy Cyberpunka 2077.

CD Projekt RED potwierdził oficjalny wynik sprzedażowy Cyberpunka 2077 oraz dodatku Phantom Liberty. Gra sprzedała się w liczbie 30 milionów kopii, z kolei DLC w liczbie 8 milionów. Przedsiębiorstwo jednocześnie ogłosiło, iż nowa gra z serii Wiedźmin oficjalnie weszła w etap pełnej produkcji.

CD Projekt RED, ogłaszając najnowsze wyniki finansowe, potwierdził w końcu wynik sprzedażowy gry Cyberpunk 2077 oraz dodatku Phantom Liberty (Widmo Wolności). Jeśli chodzi o główną produkcję, to na dzień 26 listopada 2024 sprzedano 30 milionów kopii. W przypadku DLC Phantom Liberty mowa o 8 milionach egzemplarzy. Jest jednak jeden haczyk. Statystyki obu tytułów uwzględniają zarówno sprzedaż gier osobno, jak również w pakiecie (wersja Ultimate Edition), co oznacza że rzeczywista liczba po połączeniu statystyk podstawki oraz dodatku jest nieco niższa niż przedstawia to CD Projekt RED.

Pojawiły się również nowe informacje w temacie nowej gry z serii Wiedźmin o kodowej nazwie Projekt Polaris. CD Projekt RED oficjalnie potwierdził, iż gra weszła w fazę pełnej produkcji. Nad nowym Wiedźminem w dniu 31 października 2024 pracowało łącznie 400 pracowników studia (z łącznie 650 osób, jakie są zatrudnione). Kolejne 64 osoby pracują z kolei nad prototypem kolejnej gry z uniwersum Cyberpunka 2077. Teraz pozostaje już tylko czekać na pierwsze, konkretne informacje na temat Wiedźmina "Projekt Polaris", który powstaje na silniku Unreal Engine 5 (studio porzuciło ostatecznie swój autorski RED Engine).

Źródło: CD Projekt RED