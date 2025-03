Nowy Wiedźmin ma być pod każdym względem lepszy niż Cyberpunk 2077. Gra trafi jednocześnie na PC i konsole

Kilka dni temu studio CD Projekt RED ogłosiło wyniki sprzedażowe Cyberpunka 2077 oraz dodatku Widmo Wolności (Phantom Liberty), a oprócz tego potwierdzono iż nowa gra z serii Wiedźmin, otwierająca drugą trylogię, weszła w etap pełnej produkcji. Z pewnością wielu graczy zastanawia się, jakie obecnie są plany CD Projekt RED w kontekście chociażby kampanii marketingowej, formalnego ogłoszenia gry czy platform wydawniczych. Studio nie chce powielać błędów z premiery poprzedniego dzieła, ale czy na pewno będzie to bezproblemowy debiut? Z pewnością przyjdzie nam jeszcze poczekać na pełną odpowiedź.

W wywiadzie dla portalu Eurogamer, przedstawiciele studia CD Projekt RED - Sebastian Tremblay oraz Michał Nowakowski - zdradzili kilka szczegółów na temat tego, jak podchodzą do prac nad nowym Wiedźminem. Gra zostanie w pełni ogłoszona dopiero wtedy, kiedy będą mieli pewność co do terminu premiery. Sama kampania również będzie krótsza, choć nadal intensywna.

Serwis Eurogamer przeprowadził wywiad z Michałem Nowakowskim oraz Sebastianem Tremblayem ze studia CD Projekt RED. Pojawiło się tam kilka ciekawych informacji na temat tego, jak obecnie developer podchodzi do kwestii nowego Wiedźmina. Tak jak już wspomnieliśmy, firma nie chce powtórki z Cyberpunka 2077, który okazał się wyjątkowo niedopracowanym dziełem na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W przypadku nowego Wiedźmina ponownie otrzymamy jednoczesną premierę na PC oraz konsolach, przy czym studio dużo wcześniej będzie prezentować materiał z wydań dla PlayStation oraz Xbox, tak aby być bardziej transparentnym w przedstawianiu informacji i pokazywać rzeczywistą jakość z konsol. PC w dalszym ciągu pozostanie platformą wiodącą dla CD Projekt RED.

Wykorzystanie silnika Unreal Engine 5 ma nie tylko przyśpieszyć prace nad główną grą, ale również umożliwić wdrożenie zaimplementowanych tam rozwiązań do kilku projektów równocześnie. To z kolei powinno umożliwić sprawniejsze prace chociażby nad remake'em jedynki, który to ma właśnie korzystać z pomysłów z nowego, głównego Wiedźmina. Gra również nie doczeka się pełnoprawnej zapowiedzi do momentu, aż studio nie będzie faktycznie pewne co do daty premiery oraz samej jakości gry. Z kolei kampania marketingowa, choć będzie krótsza w porównaniu do Cyberpunka, to będzie ona ponownie bardzo intensywna. Dla studia jednocześnie priorytetem jest stworzenie gry, która będzie pod każdym względem lepsza nie tylko od Wiedźmina 3, ale również Cyberpunka 2077. Możemy spodziewać się zatem nie tylko angażującej historii, ale również bardziej dopracowanych mechanik rozgrywki.

