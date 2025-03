Wiedźmin 3: Dziki Gon - Finalna wersja imponującego moda HD Reworked Project - NextGen Edition jest już dostępna

W przyszłym roku będziemy świętować 10-lecie premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ostatnia wciąż produkcja z wiedźmińskiego uniwersum nieustannie cieszy się dużą popularnością wśród graczy, co w ostatnich miesiącach zostało jeszcze mocniej podsycone poprzez premierę narzędzi moderskich. Kto śledzi tematykę modyfikacji do Wiedźmina 3, ten wie doskonale o projekcie HD Reworked Project, który był ulepszany od lat. Teraz w końcu otrzymaliśmy finalną wersję i trzeba przyznać, że efekt prac autora robi duże wrażenie.

Halk Hogan opublikował finalną wersję modyfikacji Wiedźmin 3: Dziki Gon HD Reworked Project - NextGen Edition, która poprawia jakość niemal wszystkich obiektów w grze. Część z nich ma znacząco poprawione tekstury, część całkowicie przerobione na takie o wyższej jakości.

Halk Hogan, autor modyfikacji The Witcher 3 HD Reworked Project, opublikował na platformie YouTube materiał wideo, przedstawiający finalny etap prac nad modyfikacją "NextGen Edition". Jest to ostateczna wersja moda, który ulepsza ponad tysiąc różnych obiektów w grze, nadając im znacznie wyższej szczegółowości. Część z nich otrzymała ulepszone wersje tekstur, jednak część posiada całkowicie nowe tekstury, co zmienia ich wygląd w grze. Efekt kilku lat prac nad modyfikacją możecie zobaczyć na poniższym filmiku.

Podłoża, budynki, tablice, zwierzęta czy sprzedawane produkty - to tylko część elementów gry, która doczekała się znaczących ulepszeń, dzięki modyfikacji HD Reworked Project - NextGen Edition. Zmiany widać gołym okiem zarówno przy bliższych porównaniach jak i w nieco dalszej odległości od porównywanych obiektów. Dzięki finalnej wersji modyfikacji, Wiedźmin 3 na PC wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Pakiet HD Reworked Project - NextGen Edition można już pobierać ze strony Nexus Mods. Modyfikacja waży około 12 GB i jest kompatybilna zarówno ze starszą wersją jak i nowszą z dopiskiem "Next-Gen".

Źródło: Nexus Mods, YouTube @Halk Hogan