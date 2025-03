Wiedźmin 3 REDkit - cały świat gry do naszej dyspozycji. CD Projekt RED udostępnia oficjalne narzędzie moderskie

Wiedźmin 3: Dziki Gon bez wątpienia jest jedną z najbardziej wyróżniających Polskę (w skali światowej) gier wideo, jakie do tej pory powstały. Za produkcję odpowiada studio CD Projekt RED, które po ogromnym sukcesie omawianego tytułu mogło w końcu rozwinąć skrzydła. Teraz twórcy dają wolną rękę graczom, którzy mogą niemal dowolnie modyfikować grę — edytor REDkit właśnie stał się oficjalnie dostępny dla wszystkich i to zupełnie za darmo.

Długo wyczekiwany pakiet REDkit, który pozwala niemalże dowolnie zmieniać zawartość gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, jest już dostępny dla wszystkich graczy. Dzięki niemu nie tylko zagramy w modyfikacje tworzone przez inne osoby, ale również sami zaprojektujemy własną.

W połowie kwietnia 2024 roku edytor REDkit przechodził przez fazę beta, w której moderzy mogli wspomóc studio CD Projekt RED, testując oprogramowanie. Do 30 kwietnia w tej akcji wzięło udział przeszło 18 tys. ochotników. Z kolei cały pakiet, który pozwala praktycznie w dowolny sposób modyfikować grę, został oficjalnie udostępniony 21 maja na popularnych platformach z grami cyfrowymi (Steam, Epic Games Store, GOG). Tak więc od teraz każdy, kto nabył produkcję, może za darmo pobrać narzędzie i zanurzyć się w uniwersum Wiedźmina jak nigdy dotąd.

CD Projekt RED oddaje do dyspozycji graczy edytor, który pozwala na modyfikację terenu, postaci i innych elementów, czy też tworzenie cutscenek. Tak naprawdę cały świat stoi przed nami otworem i tylko od nas zależy, jak go wykorzystamy. Dzięki oprogramowaniu w łatwy sposób będziemy w stanie zainstalować modyfikacje tworzone przez innych, co umożliwia integracja z Warsztatem Steam. Rozwiązanie nie zamyka jednak drogi dla modów z platformy Nexus Mods — mamy więc pełną dowolność w korzystaniu z preferowanych opcji. Twórcy udostępnili nie tylko zwiastun ukazujący możliwości, ale również serię poradników, która pomoże początkującym wniknąć w narzędzie w wystarczającym stopniu.

